Предупреждение болезней газонов

Все мы мечтаем о пышной зеленой лужайке, однако это не всегда получается. Коричневые и желтые пятна, пробелы на вашем газоне могут быть связаны с заболеваниями. В этой статье вы узнаете о профилактике заболеваний газонов.
Наиболее распространенные травяные заболевания вызваны грибками. Хотя многие из различных типов заболеваний выглядят похожими, основные меры контроля для всех болезней одинаковы:
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Шаги, изложенные ниже, помогают сделать хороший газон, который противостоит большинству видов заболеваний дерна:
Поливайте траву глубоко, но нечасто, чтобы поддерживать развитие глубокой корневой системы. Полив рано утром позволяет воде испаряться в течение дня. Полив на ночь способствует заболеваниям.
Следите за проблемами, чтобы избежать их, прежде чем они станут серьезными. Борьба с болезнями газонов является сложной задачей, но надлежащая практика ухода за газонами имеет большое значение для предотвращения их появления на газоне. Эти шаги по уходу за газоном могут помочь вам остановить болезни, прежде чем они станут проблемой.
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Выявление общих заболеваний газонов
Контролировать проблемы с газоном легче, если вы можете определить конкретную болезнь, но идентификация может быть трудной, потому что многие болезни выглядят одинаково. Чтобы еще больше запутать ситуацию, заболевания газонов напоминают другие проблемы, такие как пятна мочи собаки, чрезмерное или недостаточное оплодотворение, чрезмерное или недостаточное увлажнение, слишком много тени или тупые лезвия косилки.
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Фото превью: flora-don.com
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