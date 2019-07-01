Предупреждение болезней газонов

Все мы мечтаем о пышной зеленой лужайке, однако это не всегда получается. Коричневые и желтые пятна, пробелы на вашем газоне могут быть связаны с заболеваниями. В этой статье вы узнаете о профилактике заболеваний газонов.



Дневник ландшафтного архитектора. Газон и уход за ним

Наиболее распространенные травяные заболевания вызваны грибками. Хотя многие из различных типов заболеваний выглядят похожими, основные меры контроля для всех болезней одинаковы:

Предотвратите распространение болезни, оставляя траву в зоне поражения короткой.

Удалите обрезки после кошения, но не раскидывайте их на здоровый газон, где они могут заразить другие области.

Очистите оборудование для ухода за газоном, прежде чем переходить на другие части газона.

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Шаги, изложенные ниже, помогают сделать хороший газон, который противостоит большинству видов заболеваний дерна:

Выберите газон, рекомендуемый для вашей области, и всегда выбирайте наиболее устойчивый к болезням сорт.

Выровняйте газон, чтобы избавиться от низких мест, где может стоять вода.

Проверяйте почву каждые пять лет и следуйте рекомендациям по уходу за газоном.

При внесении удобрений следуйте регулярному графику.

Сохраняйте лезвия косилки острыми и снимайте не более одной трети длины каждый раз, когда вы косите.

Не косите мокрую траву.

Проветривайте газон раз в два года, чтобы кислород и питательные вещества могли достичь корней дерновой травы.

Удалите опад, когда он станет толщиной более 1 сантиметров.

Содержите газон без листьев и мусора.

Поливайте траву глубоко, но нечасто, чтобы поддерживать развитие глубокой корневой системы. Полив рано утром позволяет воде испаряться в течение дня. Полив на ночь способствует заболеваниям.

Следите за проблемами, чтобы избежать их, прежде чем они станут серьезными. Борьба с болезнями газонов является сложной задачей, но надлежащая практика ухода за газонами имеет большое значение для предотвращения их появления на газоне. Эти шаги по уходу за газоном могут помочь вам остановить болезни, прежде чем они станут проблемой.

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Выявление общих заболеваний газонов

Контролировать проблемы с газоном легче, если вы можете определить конкретную болезнь, но идентификация может быть трудной, потому что многие болезни выглядят одинаково. Чтобы еще больше запутать ситуацию, заболевания газонов напоминают другие проблемы, такие как пятна мочи собаки, чрезмерное или недостаточное оплодотворение, чрезмерное или недостаточное увлажнение, слишком много тени или тупые лезвия косилки.

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Фото превью: flora-don.com