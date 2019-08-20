Что делать с мусором на даче

Мусор на даче — больная тема многих дачников, особенно в периоды межсезонья. Поскольку стационарные свалки чаще всего далеко, а везти мусор на машине не всегда возможно, он постепенно скапливается на участке, портя вид и настроение. Как можно попробовать решить мусорный вопрос с минимальными затратами сил?

Главная хитрость: внедряем сортировку

Несмотря на то, что в большинстве стран Европы успешно используют раздельный вынос и сортировку мусора, до нас такая технология пока не дошла. Что не мешает вам ее опробовать: просто начните аккуратно распределять мусор по категориям. О ключевых таких категориях — чуть ниже.

Органический мусор

Органический мусор имеет одно приятное для дачников свойство: он разлагается в земле. Так что для пополнения запасов компоста и уменьшения общего количества мусора стоит просто выбрасывать органику в отдельное ведро. Это займет минимум времени и сил, зато существенно упростит очистку от мусора, да и пахнуть ведро без органики будет меньше.

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Стеклянные и металлические отходы

Для утилизации стекла и металла стоит вспомнить опыт советских поколений, а именно — сдачу в пункты приема вторсырья. Конечно, не всегда есть возможность быстро добраться до такого пункта — но и стекла с железом много за раз не скапливается, а выделить несколько дней за сезон и съездить для утилизации (и оплаты сданных отходов) на пункт приема вполне по силам практически всем дачникам. В этом вопросе полезна будет кооперация с соседями, а полученные деньги станут приятным бонусом при оплате дачной "коммуналки".

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Пленка, пластик, пакеты

Хотя данный вид мусора занимает мало места, он имеет тенденцию скапливаться из-за того, что сдать его в переработку некуда, а сжечь или закопать нельзя. Такой мусор рекомендуется вывозить на свалки, а в будущем — следить за тем, чтобы при поездке на дачу продукты и вещи были упакованы либо в многоразовые, либо в бумажные, либо в разлагаемые (маркировка зелеными стрелками) пакеты.

Строительный мусор

Перефразируя известную пословицу — "какой русский не любит стройку на даче?". Любовь к достраиванию различных пристроек или этажей — в сердце каждого уважающего себя дачника, и "плодами" этой любви является строительный мусор. Наша рекомендация на этот счет простая: все в дело! Битый кирпич, например, пригодится фанатам альпийских горок, щебенка подойдет для укрепления дорожек — вариаций масса.

Таким нехитрым образом вы сэкономите время и силы, которые можно потратить на более приятные дела: например, отдых с любимой книгой или поход на пляж. И главное — без существенных материальных затрат.

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Фото превью: shkolazhizni.ru