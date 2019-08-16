Крыжовник Колобок - представитель неколючих сортов

Кто любит крыжовник и выращивает его у себя на дачном участке, знают о сорте "Колобок", который появился в конце 20 века в институте садоводства и питомниководства, путем скрещивания сорта Розовый 2 и Смена. Колобок растет практически на всей территории нашей страны. Куст большой, имеет зеленый оттенок, присутствуют небольшие шипы. Крыжовник достаточно хорошо переносит морозы, но плохо справляется с резкими потеплениями, восстанавливается самостоятельно. Ягоды имеют кисло-сладкий вкус.

Дачники любят Колобок за то, что он редко болеет, выдерживает сильные морозы, за сезонный урожай приносит от 8 до 13 кг ягод.

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Сажают его в весенний, осенний период, последний считается лучшим, потому что весной куст не успевает освоиться. Высаживается он на суглинистую, глинистую хорошо удобренную почву. Земля кислая? За 2 недели посыпьте известью, либо диоломитовой мукой. Место подбирайте солнечное.

Решили посадить куст весной, делайте это в начале апреля, сажайте на уровне 45 градусах от земли, чтобы корни наросли. Осенью куст высаживается прямо и дается 100% гарантия, что он приживется, только делайте это до первых заморозков. Посадив куст, землю утрамбовывают руками, поливают теплой водой, можно замульчивать, например торфом, перегноем.

При хорошем уходе гарантированно получить больше урожая. При росте куста земле требуется рыхление, мульчирование. Мульча вспрела, уберите ее, затем через три дня уложите снова.

Поливайте по необходимости, земля не должна утопать в воде, не доводите ее до полной сухости. Поливайте один или два раза в месяц, если осадки редкие.

Через три года начинайте Колобок подкармливать минералами, мочевиной — весной, перегноем-осенью, зимой-органикой.

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Чтобы куст долго прожил, его необходимо грамотно обрезать, тогда есть возможность получить до 10 кг ягод. Обрезка проводиться весной, осенью. Побеги обрезаются, чтобы было видно почки, которые растут внутри куста.

Урожай Колобка собирают со второй половины лета, в сухую погоду. Чтобы они были слаще, лучше оставить их немного повисеть на ветках. Храните плоды сухими в полиэтиленовых пакетах.

Ученые определили, что именно в данном сорте много полезных веществ, многие врачи советуют употреблять ягоды этого сорта, при различных заболеваниях. В нем содержится полезный сахар, витамины. Ягоды являются профилактикой простудных заболеваний, потому что в них много аскорбиновой кислоты, витамина С.

Дорогие читатели, крыжовник Колобок заслужил хорошую репутацию, он вкусен, полезен, его с легкостью вырастит даже начинающий садовод.

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Фото превью: fermer-elit.ru