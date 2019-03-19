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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Как бороться с вредителями на даче

Садоводство » Вредители и болезни

Садоводство многим людям приносит радость, поскольку взращивать что-то своими руками всегда приятно и помогает снять усталость, тревогу и стресс. Однако существует множество факторов, которые способны омрачить это единение с природой и испортить урожай, в который вкладывалось столько усилий и труда. Чтобы этого не допустить, мы собрали подборку советов для огородников, которые помогут им справиться с самыми распространенными садовыми вредителями.

Как бороться с вредителями на даче

Борьба с кротами

К сожалению, эти милые звери способны нанести урожаю значительный и серьезный ущерб, поэтому их необходимо прогонять с участка. В частности, кроты

  • уничтожают корневые системы растений, способствуя их несвоевременной гибели;
  • выталкивают наружу слои почвы, не отличающиеся высоким уровнем плодородия в отличие от верхних;
  • поедают дождевых червей, которые в свою очередь оказывают благотворное воздействие на почву.

Конечно же, совсем необязательно заниматься физическим уничтожением зверьков. Существует множество способов, которые будут их отпугивать, не нанося им вреда. Так, у кротов довольно сильно развит слух, поэтому воздействие на этот орган чувств заставит их уйти с участка. Шум, который можно воссоздать благодаря специальным устройствам, говорит кротам об опасности и дезориентирует их.

Как отогнать кротов с участка запахами

Пушистиков также можно выпроваживать при помощи неприятных для них запахов. К ним относятся:

  • касторовое масло,
  • керосин,
  • мазут,
  • нафталин,
  • перечная мята,
  • полынь

и прочие травы, которые содержат большое количество ароматических масел.

Борьба с тлей

В отличие от кротов тля не является таким уж милым животным, и избавиться от нее зачастую можно только с помощью физического уничтожения. Тля питается растительным соком, недостаток которого приводит к гибели урожая, а кроме того, тля является переносчиком множества вирусов, поражающих растения.

Чтобы избавиться от тли, необходимо в первую очередь выявить место наибольшего скопления паразитов на культуре. Затем приступают к их устранению. Существует несколько способов, которые условно можно объединить в три большие группы:

  • химические,
  • физические
  • и биологические.

К биологическим относится уничтожение тли с помощью

  • воробьев,
  • божьих коровок.

Химические способы наиболее эффективны, поскольку используются специальные химикаты.

Физические же приемы, такие как сбор насекомых вручную или промывка растений, требуют затрат множественных усилий.

Борьба с муравьями

На самом деле муравьи — довольно полезные создания, однако могут нанести значительный вред урожаю и растениям. От них можно избавиться с помощью резких запахов

  • чеснок,
  • мята,
  • полынь,

а также

  • борной кислоты,
  • химических средств,
  • обливания гнезда муравьев крутым кипятком.

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Вредители и болезни

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ТЛЯ БОИТСЯ ЭТОГО КАК ОГНЯ! Лучшее средство от тли без всякой "химии"
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