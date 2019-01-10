Укроп: посадка и уход

Укроп — довольно частый гость практически любого огорода. Чтобы добиться лучшей урожайности, надо знать основные правила ухода и выращивания укропа, а также выбора сорта и места для посадки.
Существуют
виды.
К раннеспелым сортам относятся, например:
Срок стеблеобразовния этого сорта укропа — около двух месяцев, после этого наступает цветение. Раннеспелые сорта хорошо подходят для сбора и консервации семечек и стеблевой части растения.
Среднеспелые сорта — это
Созревание среднеспелых сортов укропа происходит на 15 дней позже, чем у ранних. Благодаря этому есть возможность собрать, кроме семенной и стеблевой частей, еще и зонтики, используемые как приправа на кухне.
Виды позднего созревания —
Эти виды укропа считаются рекордсменами по количеству выспевшей зелени. Стебель созревает за три месяца.
Укропу нужна не тяжелая почва, желательно с нейтральной реакцией среды, поскольку при завышенной кислотности трава начнет приобретать красноватые оттенки, а при пониженной — желтые.
Место для высадки должно быть ровным и освещенным таким образом, чтобы световой день для укропа длился не меньше 16 часов.
Укроп хорошо развивается рядом с другими культурами, однако не рекомендуется высаживать его на месте сельдерея либо рядом с ягодными кустарниками, которые имеют свойство сильно обеднять почву.
Место посадки необходимо прежде перекопать и внести туда органику. Занимаются этим обычно уже с осени. В качестве удобрений подойдут навоз, компост, а также минеральная подкормка —
Перед посадкой семена укропа на три дня замачивают, заменяя воду через каждые шесть часов. Спустя отведенное время посевной материал размещают на влажном субстрате и ждут появления первых ростков. Перед посадкой семенной материал просушивают.
Если укроп собираются выращивать для употребления в первоначальном виде, то семена сеют поперек грядок. Посев начинают с апреля, мая-месяца и продолжают вплоть до осени каждые две недели.
Летом посев осуществляется ленточным пятистрочным методом, который хорошо подходит для дальнейшей консервации растения.
Укроп считается достаточно неприхотливым растением, не требующим особого ухода. Полив укропу после посева не требуется, подкормка — тоже. Можно по желанию добавить калийные удобрения или применять зольный раствор при поливе уже взрослых растений. Кроме того, укроп надо пропалывать от сорняков и прищипывать верхнюю часть стебля, чтобы зелень получалась пышной.
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