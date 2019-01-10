Укроп: посадка и уход

Укроп — довольно частый гость практически любого огорода. Чтобы добиться лучшей урожайности, надо знать основные правила ухода и выращивания укропа, а также выбора сорта и места для посадки.

Виды культуры

Существуют

ранне-,

средне-

и позднесозревающие

виды.

Раннеспелые сорта укропа

К раннеспелым сортам относятся, например:

Гренадер,

Дальний,

Зонтик.

Срок стеблеобразовния этого сорта укропа — около двух месяцев, после этого наступает цветение. Раннеспелые сорта хорошо подходят для сбора и консервации семечек и стеблевой части растения.

Среднеспелые сорта укропа

Среднеспелые сорта — это

Ришелье,

Амбрелла.

Созревание среднеспелых сортов укропа происходит на 15 дней позже, чем у ранних. Благодаря этому есть возможность собрать, кроме семенной и стеблевой частей, еще и зонтики, используемые как приправа на кухне.

Поздносозревающий укроп

Виды позднего созревания —

Аллигатор,

Буян.

Эти виды укропа считаются рекордсменами по количеству выспевшей зелени. Стебель созревает за три месяца.

Участок для посадки укропа — как выбрать?

Укропу нужна не тяжелая почва, желательно с нейтральной реакцией среды, поскольку при завышенной кислотности трава начнет приобретать красноватые оттенки, а при пониженной — желтые.

Место для высадки должно быть ровным и освещенным таким образом, чтобы световой день для укропа длился не меньше 16 часов.

Укроп хорошо развивается рядом с другими культурами, однако не рекомендуется высаживать его на месте сельдерея либо рядом с ягодными кустарниками, которые имеют свойство сильно обеднять почву.

Подготовка посевного материала укропа

Место посадки необходимо прежде перекопать и внести туда органику. Занимаются этим обычно уже с осени. В качестве удобрений подойдут навоз, компост, а также минеральная подкормка —

суперфосфат,

калийная соль.

Перед посадкой семена укропа на три дня замачивают, заменяя воду через каждые шесть часов. Спустя отведенное время посевной материал размещают на влажном субстрате и ждут появления первых ростков. Перед посадкой семенной материал просушивают.

Процесс высадки укропа

Если укроп собираются выращивать для употребления в первоначальном виде, то семена сеют поперек грядок. Посев начинают с апреля, мая-месяца и продолжают вплоть до осени каждые две недели.

Летом посев осуществляется ленточным пятистрочным методом, который хорошо подходит для дальнейшей консервации растения.

Особенности ухода за укропом

Укроп считается достаточно неприхотливым растением, не требующим особого ухода. Полив укропу после посева не требуется, подкормка — тоже. Можно по желанию добавить калийные удобрения или применять зольный раствор при поливе уже взрослых растений. Кроме того, укроп надо пропалывать от сорняков и прищипывать верхнюю часть стебля, чтобы зелень получалась пышной.

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