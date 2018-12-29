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Черёмуха обыкновенная, виргинская, сахалинская: особенности и применение

Садоводство » Деревья и кустарники

Черемуху любили еще издавна не только за ее красивые и ароматные цветки. С черемухой связано много народных примет, в том числе есть и научно обоснованные факты.

Черёмуха обыкновенная, виргинская, сахалинская: особенности и применение

Например, во время цветения черемуха выделяет специальные вещества, называемые фитонцидами, которые оказывают негативное воздействие на витающие в воздухе болезнетворные бактерии.

Существует множество разновидностей черемухи, и каждая обладает своими особенностями и способами применения.

Черемуха обыкновенная

Всем известный и часто встречающийся вид этого растения — черемуха обыкновенная, или кистевая. Используется в декоративных целях, в дизайне ландшафта и дачных участков.

Черемуха виргинская

Представляет собой деревце высотой до 10 метров. Ягоды этой разновидности окрашены в насыщенный вишневый цвет, а соцветия — белоснежные.

Осенью листья виргинской черемухи становятся бордово-красными. Растение хорошо переносит колебания температуры, жару и холод. Лучше всего произрастает на влажных, но не заболоченных почвах в хорошо освещенных местах.

Обыкновенная Колората

Эта разновидность больше подходит под описание кустарника, вырастает не слишком большой — около четырех метров в высоту. По весне листочки окрашиваются в пурпурные цвета, к лету зеленеют, а осенью вновь становятся бордовыми.

Цветет растение пышными розовыми соцветиями с присущим им ароматом миндаля. Так же, как и другие разновидности, любит солнце, умеренное количество влаги, хорошо переносит зиму.

Черёмуха поздняя

Распространена на севере Америки, однако хорошо приспособилась и к нашим умеренным широтам. Свое название получила из-за сроков цветения — на две недели позже обычного, в начале лета. Отличительным качеством ягод является отсутствие вяжущего привкуса и сочность.

Черёмухи самоплодная и сахалинская

Их также называют "сибирскими вишнями". Дают стабильный урожай и отлично переносят даже крепкие морозы. Еще одно преимущество — их устойчивость к заболеваниям. Цветет белыми соцветиями.

Применение черёмухи в кулинарии

Ягоды данной культуры, чаще всего черные по окрасу, можно употреблять в пищу. Они отличаются несколько вяжущим вкусом, но обладают множеством полезных свойств.

Из свежих ягод создаются прекрасные начинки для пирогов, кисели, морсы, сиропы, варенья. Также черемуху используют для приготовления настоек, наливок, добавляют ее в чай, в салаты, делают черемуховый квас и даже черемуховую муку.

Чем полезна черёмуха?

Отвар из листьев и цветков черемухи применяют при заболеваниях легких, настой — для лечения слизистой оболочки глаза, а кору — для лечения ревматизма.

Свежие ягоды черемухи содержат в себе витамины Р, укрепляющие сосуды, а также сахара, органические кислоты, эфирные масла и множество минеральных элементов.

Источник фото: commons. wikimedia.org

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Черёмухи (разные и прекрасные!)
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Андрей Туманов
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