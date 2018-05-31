Как возвратиться в Рай

Продолжаем учиться понимать Библию. Как Спаситель сделал возможным возвращение человека в Рай? Зачем человеку жить, если Бога и жизни после смерти нет? А какой смысл тогда в кратком проблеске сознания в вечной пустоте? Что такое обетование и зачем Бог дал их человеку? Исполнились ли, исполняются, или исполнятся они? И как? Об этом в видеостудии Pravda.Ru рассказал настоятель Богоявленского кафедрального собора, протоиерей Александр Агейкин.

Картина Иоганна Венцеля Питера Рай на земле

Каким образом Спаситель сделал возможным возвращение человека в Рай

Христос, воскресая, возвращает нас в Рай. Он восстанавливает эту гармонию между Богом и человеком, между верующим человеком и Богом, между христианином и Богом. Обо всем этом очень четко сказано в начальной формуле, сказанной Господом Богом змею еще при изгнании из Рая после грехопадения: "…за то, что ты сделал… вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту".

В пяту — потому что это менее ущербное; ужалив в пяту, змей может сделать лишь малое временное зло. Вот поражение в голову — это уничтожение; поразить в голову — значит, уничтожить. И все, что может сделать дьявол, на что способно зло, — это только ужалить в пяту, не причинив большого вреда. Силы уже определены Богом. Бог дал человеку большие возможности, но они заключаются в определенной преданности через веру в Бога.

И человечество должно пройти этот путь, чтобы это обетование, это обещание-обетование о спасении и возвращении в Рай исполнилось. И ведь это зависит от каждого человека. Хотя то, что Бог сказал, незыблемо. Это будет. Но человек может либо соответствовать этому, либо не соответствовать. И каждый решает сам. Для этого Бог и дал человеку свободу воли и ценит ее.

Влияет ли на желание человека Божий промысел?

Божий промысел, конечно, тоже в этом есть. Бог дает тебе возможности и наставления: вот тебе схема, по которой нужно действовать, исполнять заповеди. Это, можно сказать по-современному, инструкция. Тогда ты на выходе получаешь вот такой результат.

Это как если ты правильно будешь собирать детали, то получится трактор или какой-то другой механизм. Если ты будешь собирать неправильно, то у тебя ничего не получится. Но здесь, в этом количестве деталей, заложен трактор. Ты его можешь собрать, а можешь не собрать.

Это зависит от устремленности человека — к чему он устремлен. Уже в одной фразе в начале Библии обрисован весь путь Христа — жизнь, смерть и воскресение. Жизнь — это борьба между добром и злом; Христос побеждает зло через свою смерть и через воскресение. Он ужален, но он воскрес, и смерть уничтожена.

Вот эту фразу произнес Творец в самом начале жизни человечества. И дальше вся библейская история идет именно по этому пути. И с этой фразой человечество живет, осмысляя ее и претворяя это в жизнь. И тот, кто следует по этому пути, в Священном писании именуется богоизбранным народом. Не за какие-то их достоинства их избрали, а именно за то, что они следуют этому указанию, идут по тому пути, который указал Бог.

Все изменилось. Природа изменилась, земля стала не такой плодородной. Человек в сложных трудах добывал себе пропитание, женщина рожала в страданиях, но человечество шло по этому пути. Надломленное, измененное, обремененное этим первородным грехом, но оно шло…

Какой народ богоизбранный?

В Адаме и Еве было все человечество. А богоизбранный народ — это уже о тех, кто вышел от Авраама. В главе, повествующей о Ное, есть яркая фраза: Бог пожалел о том, что создал человека, видя, что все, вся жизнь человека направлена на зло, что зло преумножается в гораздо большей прогрессии, чем сохраняется добро, доброе начало, истина.

Единственная во всем мире часть, которая был еще верна Богу, — это Ной со своей семьей. И можно сказать, в этом потопе Бог творит новое человечество, уничтожая, смывая водой потопа все, что было покорено злом.

То, что мы называем себя христианами, и то, что Церковь Христова основана Спасителем, победившим смерть, и воскресшим, и восшедшим обратно на небеса, говорит о том, что получилось создать этих новых людей. Ведь человечество шло к той точке, когда начнется исполнение этого обетования, обещания — через тернии к звездам, как говорили древние.

Обетование обращено только к христианам?

Мы не можем, говоря о богоизбранности, игнорировать адептов других религий. Но если мы основываем свое мировоззрение на священном писании, то для нас там довольно все понятно — это некие пути человечества, которыми идет человек. У Адама родились Каин и Авель. Отношения между этими братьями не были идеальными, не были основаны на любви. И один полюбил Бога всем сердцем, а другой был привязан к земле.

И это тоже напоминание о том, что спасение будет через жертву. Было как раз в установлении системы жертвоприношения, которая существует сегодня у многих народов, исповедующих язычество, и народов, которые ведут свое начало от Пятикнижия Моисеева. То есть источник все равно один.

Бог всем показывает и направляет через соблюдение определенных ритуалов, чтобы человек не забыл самое главное: что любовь, которая одержит победу над злом, — это жертвенность. И человек приносит жертву как воспитание собственной любви к Богу, постоянной ее стимуляции. Любовь ведь тоже надо растить.

А различие этого подхода в разных людях показывает жизнь Каина и Авеля. Авель от всего чистого сердца приносит и отдает Богу самое лучшее, а Каин — то, что осталось. Есть хорошая народная поговорка, имеющая корни как раз в этом эпизоде Священного писания: на тебе, Боже, что нам не гоже.

Она основана на том отношении, которое формируется в человеке по отношению к Богу. Нужно воспитывать в себе чувства истинной любви, истинной жертвенности. И самая главная общая суть, объединяющая многие, в том числе традиционные для России религиозные течения, — как хочешь, чтобы с тобой поступали, так и ты поступай и с ближним своим.

Это есть в буддизме, в исламе, в иудаизме, и в христианстве; это фундаментальные вещи, незыблемые. Если ты любишь Бога, ты точно так же должен любить ближнего. Сам Христос, когда его, искушая, спрашивали, в чем самая главная заповедь, ответил: "Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя".

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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