Прививка от самобытности

Вcе знают, что такое прививка. Получая поддельный, фальшивый препарат туберкулеза или оспы, мы теряем восприимчивость к настоящей, подлинной инфекции. Этим оружием мы защищаемся от многих смертельных врагов нашего организма.

Однако противник куда более опасный, невидимый враг нашей души, сегодня использует против нас то же самое оружие. Кампания прививок против самобытности — культурной, религиозной, этнической и пр. — ударными темпами распространяясь по всему миру, захлестывает нашу многострадальную землю.

Лживую, поддельную "самобытность" (она же идет в оборот под этикетками "плюрализма" и "толерантности") вводят нам во все части тела шприцами всевозможных калибров. "Российская нация? — А как же чечены… Русский язык? — У нас моногоязычное общество… Русская культура? — Позвольте, но есть ведь и ислам… Христианская нравственность? — Не все ее держатся… Законный брак? — А что же делать гомосексуалистам… Православие в школах? — Ну, это прямой антисемитизм!" Противник разсчитывает вызвать у нас устойчивую реакцию отторжения, так что мы утратим всякий интерес и волю к самобытности. И действительно, то и дело приходится слышать: "С одной стороны мы за самобытность, а с другой категорически против…"

Но я уверен, что враг просчитался: прививка от самобытности на нас не подействует. Каждый нормальный человек, — а в особенности молодой человек, — получив парочку уколов такого сорта, должен встать во весь рост и сказать во всеуслышание:

— Да! Мы тоже за самобытность, не меньше вашего. Мы и в самом деле самобытные. Наша речь не похожа на газетную заметку, одежда не следует модным журналам, и манеры наши не те, что вы видите в американском кино. Но это мелочи: наша самобытность куда глубже и шире. Ваши увлечения для нас чужды, и вам незнакомы наши интересы. Мы не разбираемся в том, что для вас так важно, и вы понятия не имеете о предметах нашей заботы. Ваши радости — не наши радости, и наша печаль не сродни вашим печалям. Мы осуждаем то, что вы любите, и любим то, что вы отвергаете. Мы смеемся над вашими кумирами и поклоняемся Тому, Кого вы ненавидите.

Иеродиакон Макарий

гор.Иваново