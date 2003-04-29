Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Гуманова

Прививка от самобытности

Религия » Религии России » Православие

Вcе знают, что такое прививка. Получая поддельный, фальшивый препарат туберкулеза или оспы, мы теряем восприимчивость к настоящей, подлинной инфекции. Этим оружием мы защищаемся от многих смертельных врагов нашего организма.

Прививка от самобытности

Однако противник куда более опасный, невидимый враг нашей души, сегодня использует против нас то же самое оружие. Кампания прививок против самобытности — культурной, религиозной, этнической и пр. — ударными темпами распространяясь по всему миру, захлестывает нашу многострадальную землю.

Лживую, поддельную "самобытность" (она же идет в оборот под этикетками "плюрализма" и "толерантности") вводят нам во все части тела шприцами всевозможных калибров. "Российская нация? — А как же чечены… Русский язык? — У нас моногоязычное общество… Русская культура? — Позвольте, но есть ведь и ислам… Христианская нравственность? — Не все ее держатся… Законный брак? — А что же делать гомосексуалистам… Православие в школах? — Ну, это прямой антисемитизм!" Противник разсчитывает вызвать у нас устойчивую реакцию отторжения, так что мы утратим всякий интерес и волю к самобытности. И действительно, то и дело приходится слышать: "С одной стороны мы за самобытность, а с другой категорически против…"

Но я уверен, что враг просчитался: прививка от самобытности на нас не подействует. Каждый нормальный человек, — а в особенности молодой человек, — получив парочку уколов такого сорта, должен встать во весь рост и сказать во всеуслышание:

— Да! Мы тоже за самобытность, не меньше вашего. Мы и в самом деле самобытные. Наша речь не похожа на газетную заметку, одежда не следует модным журналам, и манеры наши не те, что вы видите в американском кино. Но это мелочи: наша самобытность куда глубже и шире. Ваши увлечения для нас чужды, и вам незнакомы наши интересы. Мы не разбираемся в том, что для вас так важно, и вы понятия не имеете о предметах нашей заботы. Ваши радости — не наши радости, и наша печаль не сродни вашим печалям. Мы осуждаем то, что вы любите, и любим то, что вы отвергаете. Мы смеемся над вашими кумирами и поклоняемся Тому, Кого вы ненавидите.

Иеродиакон Макарий
гор.Иваново

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Темы православие
Новости
Бойцы блокированного подразделения ВСУ в Соледаре спрыгнули с пятого этажа дома, чтобы избежать плена ВС РФ
Норин связал назначение Герасимова с наступлением с нового направления
Министр обороны Турции Акар обратился к Киеву с призывом немедленно прекратить огонь
InfoBrics: США разозлила хитрость ЮАР с российским кораблём
Отоларинголог: на морозе правильно дышать через нос
Врач Мясников: на ночь можно есть, если соблюдать дневную норму калорий
Коротченко: Герасимов может использовать ядерное оружие против НАТО в ходе СВО
Леонков: Россия прорвала вторую линию обороны Донбасса
Шурыгин объяснил, что означает назначение Герасимова
Гуменюк анонсировала подготовку ВС России к массированному ракетному удару по Украине
Популярное
Пилоты ВВС Украины пожаловались на "чертовски опасную" русскую ракету

Пилоты Военно-Воздушных сил Украины пожаловались на опасную российскую ракету класса "воздух-воздух" R-37M, которая мешает украинской авиации осуществлять манёвры, сообщает журнал The Drive.

Пилоты ВВС Украины пожаловались на "чертовски опасную" русскую ракету
Генерал Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск Вооружённых сил РФ
Генерал Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск Вооружённых сил РФ
CNN: боевик ВСУ заявил, что в Соледаре никто не считает погибших
Генерал РФ Картаполов: обойтись лишь резервистами в случае масштабной войны нельзя
НАТО по-прежнему ищет в России "Гроб Господень" Сергей Лебедев Cудьба Косово ещё долгое время будет предметом споров Михаил Плисюк Знак зодиака 11 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
South Front: русские объявили конкурс на первую подбитую БМП Bradley или танк Leopard
РВ: пленные ВСУ заявили об обстановке в войсках Украины и колоссальных потерях
РИА Новости: военные ВС РФ заявили о дуэли с танками ВСУ
РИА Новости: военные ВС РФ заявили о дуэли с танками ВСУ
Последние материалы
InfoBrics: США разозлила хитрость ЮАР с российским кораблём
Отоларинголог: на морозе правильно дышать через нос
Врач Мясников: на ночь можно есть, если соблюдать дневную норму калорий
Коротченко: Герасимов может использовать ядерное оружие против НАТО в ходе СВО
Леонков: Россия прорвала вторую линию обороны Донбасса
Шурыгин объяснил, что означает назначение Герасимова
Самые таинственные феномены Мирового океана
Гуменюк анонсировала подготовку ВС России к массированному ракетному удару по Украине
NDP: Варшава потребует у Киева Западную Украину в обмен на военную помощь
Диетолог: квашеная капуста полезнее, чем солёные огурцы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников