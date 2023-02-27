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Инна Новикова

Олег Царёв: от СВО зависит, какие язык и церковь будут на Украине

3:34
Религия » Религии России » Православие

Украинскую православную церковь (УПЦ) под влиянием Запада заменила Православная церковь Украины (ПЦУ) — своего рода секта. Почему украинцы проглотили эту подмену, как СВО повлияет на судьбу украинской церкви, и кто поможет Ермеку Тайчибекову, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой депутат Верховной Рады Украины 4 созывов Олег Царёв.

Олег Царёв: от СВО зависит, какие язык и церковь будут на Украине

— Олег Анатольевич, киевский режим уничтожил не только русский язык, но и православную церковь, заменив её на ПЦУ. На Украине ведь люди очень верующие, воцерковлённые. Как они воспринимают эту ситуацию?

— На Украине церковных приходов больше, чем в России. Для украинцев церковь — это образ жизни.

Сейчас началась спецоперация. Русская армия идёт с русским языком, русской православной церковью. Украинская армия идёт с украинским языком, украинской православной церковью. Кто победит, так и будет.

Я в 2015 году писал докладные записки людям, которые занимаются Украиной, о том, что будет большая беда с украинской православной церковью. Говорил, что надо либо заниматься Украиной, либо отделять украинскую церковь, потому что начнут вытаскивать попов за бороду из храма. И это будет больно бить по рейтингу российской власти, которая не смогла защитить православных.

В нашей фракции было 4-5 депутатов, которые озаботились этой проблемой. Украинские лавры принадлежали государству. В советское время там были музеи. А потом началась перестройка, их отдали церкви — в аренду, а не передали насовсем. Янукович декларировал себя верующим человеком. Мы уговаривали его передать лавры церкви. Сейчас их забрать было бы гораздо сложнее. А так, с ними просто не продлили договор аренды, и всё. Янукович отказался: его убедили в том, что это будет раскалывать народ, и вообще не вовремя. И мы получили то, что получили.

Сколько было:

  • договоров по газу, нефти, имуществу;
  • приездов первых лиц в Москву, Киев.

Ни разу никто не поднял вопрос про православные церкви, статус русского языка. Только деньги делили. Мы сейчас пожинаем плоды этого. Когда на Украину приезжала Меркель, первым делом ехала к Тимошенко в тюрьму, делала политические заявления, встречалась с правозащитными организациями. Если у кого-то неприятности, значит, поднимала этот вопрос в разговоре с Януковичем.

Кто из российских руководителей поднял хоть раз тему статуса русского языка? Хоть в одной национальной республике?

Мы недавно заходили в Казахстан, оказали помощь Токаеву. Там сейчас находится в тюрьме за то, что защищал права русских, Ермек Тайчибеков. Хоть кто-нибудь сказал про него? Мы зашли, мы ушли. А казах, который сидит в тюрьме, потому что защищал права русских, так и остался сидеть. И сколько ни будет встреч на самом высоком уровне, Ермек будет в тюрьме. И вот пока такая ситуация будет, мы будем проигрывать людей, идеи, смыслы. Потому что не деньги решают всё, а люди.

Если мы будем бороться за наших людей везде и за каждого, тогда за нами пойдут народы, миллионы.

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Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Темы россия украина религия казахстан
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