"Неделя о блудном сыне": как нам возвратиться в "дом Отчий"

В минувшее воскресенье Православная Церковь отмечала начало "Недели о блудном сыне" — второй из подготовительных перед началом Великого Поста.

Почему Иисус ел с мытарями и грешниками

Её богословским основанием является притча, рассказанная Христом, изложенная в 15-й главе Евангелия от Луки (Лк.15:11-32). А начинается эта глава с того, что тогдашние строгие ревнители ветхозаветного Закона, фарисеи, начали осуждать Иисуса Христа в том, что тот "ест с мытарями и грешниками". Вместо того, чтобы гнушаться тех, обходя их стороной — как это и практиковали упомянутые "ревнители", мнившие себя праведниками.

В ответ на это Сын Божий рассказал им несколько притч о том, что спасение погибающего в грехах человека для Бога является важнейшей задачей. И завершает их как раз притча о блудном сыне.

Её содержание следующее. У Отца (под которым подразумевается Бог) было два сына — старший и младший. Младшему в "доме Отчем" быть надоело — захотелось пожить самостоятельно и в своё удовольствие. После чего юноша потребовал у родителя, чтобы Тот выделил ему полагающуюся часть своего наследства.

В этой связи известный богослов, митрополит Антоний Сурожский указывает, что такая просьба была сродни тому, как если бы неблагодарный сын сказал отцу: "Ты для меня уже умер!". Ведь наследство наследники обычно получают лишь после смерти наследодателя…

Тем не менее, эта просьба Отцом была выполнена — парень ушёл с немалыми деньгами в "далёкую страну". Где успешно промотал всё доставшееся ему богатство с блудницами и на весёлых застольях с подобными себе "прожигателями жизни".

Последние прогнозируемо ничуть не помогли своему "другу", когда у того закончились деньги. Нищета заставила несчастного наняться к местному жителю пасти его свиней. Животных, считавшихся в Ветхом Завете "нечистыми" — что символизировало "потворствование грехам".

Но новоявленный "свинопас" и на этой презренной работе не мог нормально питаться — ему не давали есть даже свинскую пищу, плоды рожкового дерева, используемые для корма животных.

Постепенно блудный сын "пришёл в себя" — и задумался о том, что в доме у его Отца даже слуги живут сытнее и комфортнее, чем он. А потому и решил вернуться — чтобы попросить родителя взять его обратно хотя бы в качестве "наёмника", раз он уже не достоин называться его сыном.

Однако когда юноша, голодный, босой, оборванный, лишь появился вблизи Отчего дома, Отец сам выбежал навстречу, обнял своё чадо — выслушав от него только слова покаяния "согрешил я перед Небом и перед Тобой". Просьбу взять себя наёмником "блудник" озвучить не успел: по приказу Отца ему уже несли новую ("первую") одежду (символ прежней безгрешности до грехопадения), обувь ("чтобы сокрушать главы змиев" — демонов) и перстень, знак высокого сыновнего достоинства.

А после всего Отец устроил для блудного сына пир, велев заколоть для этого упитанного телёнка. Последнее вызвало ревность всё это время остававшегося послушным старшего сына, обиженного тем, что для его собственных пирушек с друзьями Отец не позволял взять даже козлёнка. Но родитель в ответ лишь ласкового укорил обижающегося: "ты всегда со мною, и всё моё — твоё, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся."

Разумеется, выше изложена лишь малая часть всех богословских аспектов этой очень многоплановой притчи. На всякий случай надо уточнить, что сводить её к классическому "конфликту отцов и детей" тоже не стоит.

Венчание Георгия Романова

Иметь вместо быть

Ещё в самой первой книге Библии, "Бытия", написано: "Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть". Смена поколений немыслима без того, чтобы повзрослевшие дети образовывали собственные семьи — как правило, покидая родительский дом.

Просто такая цель действительно является богоугодной. А вот уходить от любящего Отца лишь для того, чтобы Тот не мешал своими нравоучениями "брать от жизни всё", вместо семейной жизни тратя свою жизнь на не приносящие никаких достойных плодов отношения с "блудницами" — это уже и есть блуд. В широком понимании — заблуждение, отклонение от истинной цели — что и составляет бытийственную суть греха.

Так что, по большому счёту, уподобляться "блудным детям" можно не обязательно лишь конкретными предпочтениями "неразборчивых" половых связей. К собственному здоровью, например, большинство людей относится точно также, как библейский "блудный сын" к выделенному ему "отчему богатству".

Пока бурлят юношеские силы — они без всякого рассуждения зачастую тратятся на фастфуд, алкоголь, "кислотные вечеринки", часто представляющие собой форменные "всенощные бдения" — только без малейшей благодатной составляющей.

Да даже и работа с 8 утра до 8 вечера, нередко без выходных, для устройства якобы "единственно достойного уважения уровня жизни" ("иметь вместо быть", по Эриху Фромму) — это тоже очень часто напоминает по сути всё ту же "пастьбу свиней". Удовлетворение лишь материальных потребностей, часто особо и не нужных — при одновременном игнорировании заботы о собственной нравственности, душе.

"Развязка" такого "проживания в далёкой (от Отчего дома, жизни в Любви Божьей) стране" рано или поздно всё равно наступает в духе знаменитой притчи. "Отчее богатство" оскудевает — и вместо прежней первоначальной, пусть и греховной, радости, наступает расплата.

Не только в сфере телесного здоровья — хотя оно "у тех, кому за 40" (а то и раньше) уже далеко не такое, как у "юношей, обдумывающих житьё". То спина заболит, то давление подскочит — да и вместо прежних "вредных вкусностей" всё чаще приходится о "полезной и здоровой пище" с диетами задумываться.

Душевное здоровье с годами, прожитыми в "уклонении от истинной цели", страдает тоже. Просто борются с этим по-разному. Можно глотать всевозможные "психотропы" (транквилизаторы, снотворные, антидепрессанты, проч.), как в США (да и во многих других странах Запада тоже), что по статистике делает до 75% тамошнего населения.

Можно обращать всё большее внимание на водку — а то и задумываться о разных там "травках" и "колёсах". Уже даже не для радости, а чтоб хотя бы притупить нарастающую пустоту, боль, депрессию. А что делать — даже если зачастую деньги и есть, настоящего счастья на них всё равно не купишь…

Господня служба поиска и спасения

А можно, как блудный сын из притчи — "прийти в себя". Вспомнив, что есть Небесный Отец, который всё время ждал возвращения непутёвого чада. Готовый тут же восстановить ему и утраченную "первую одежду" — и устроить пир в честь возвращения от пути, ведущего к смерти, на путь, ведущий в жизнь — счастливую и вечную.

Крещение младенца

Образов этого возвращения — великое множество.

Для прежде совсем неверующих — это Таинство Крещения.

Для уже крещённых, но вновь согрешивших — это обновляющее поражённое грехом естество Таинство Покаяния.

"Пир", устроенный Отцом — это чаще всего Причащение животворящих Христовых Тайн, сообщающих верующим множество благодатных даров, могущих подарить настоящее счастье ещё в нашей земной жизни.

Перечислить все способы, которые Господь использует для поиска и спасения от греха и смерти своих "блудных детей", наверное, не хватит и целой библиотеки. А зачастую, как гениально заметил английский христианский писатель Клайв Льюис:

"Бог ведёт к себе человека кратчайшим путём — даже если этот путь кружной"…

Один же из лучших периодов для того, чтобы осмотреться, проанализировав свою прежнюю жизнь, найти в ней то самое "уклонение от истинной цели" (что и есть "блуд" в широком смысле слова), как раз и является Великий Пост — с его воздержанием от многих телесных удовольствий и усиления духовной, молитвенной практики…

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