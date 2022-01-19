Садальский: "Биофизики объяснили тайну силы крещенской воды"

Станислав Садальский поделился информацией о чудодейственных свойствах крещенской воды. Учёные объяснили, когда вода достигает пика своей целебной активности.

"Российские биофизики объяснили тайну силы чудодейственной воды в Иордане", — так озаглавил свой пост в Instagram Станислав Садальский.

Актёр рассказал, что учёные в своих исследованиях подтвердили великое православное чудо, совершающееся 19 января в праздник Богоявления (Крещения Господня). В этот день вода чудесным образом меняет свои свойства. Специалисты даже вычислили конкретные часы, когда нужно запасаться чудодейственной жидкостью.

"Всплеск уникальных качеств воды начинается, как правило, в Крещенский сочельник примерно с 17.30 до 23.30 и продолжается в сам праздник Крещения — с 12.30 до 16.00, Как утверждает биофизик, уникальные качества крещенской воды усиливаются во время процедур, обычно проводимых в церкви: когда опускают в воду серебряный крест (серебро улучшает качество воды) и читают молитвы", — привёл доводы исследователей звезда фильма "Место встречи изменить нельзя".

Садальский отметил, что верующие считают, что целебные свойств сходят на воду с небес.

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