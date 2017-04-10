Пост — это наша радость, а не скорбь

10:39 Your browser does not support the audio element. Религия Религии России Православие

Идет Великий пост, православные всегда его особенно ждут, называют весной души. Но сейчас многие говорят о том, что во время поста главное — больше добрых дел делать, поменьше грешить, а в еде можно делать послабления. Так ли это? О сути Великого поста Pravda.Ru рассказывал бывший настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове отец Александр (Агейкин).

— У многих складывается впечатление, что пост телесный не настолько важен. Бытует даже высказывание: "Лучше ешь сало, но не ешь людей". И наоборот, зачастую пост воспринимают как диету для похудения. Расскажите, пожалуйста, о значении телесного и духовного поста?

— Если говорить об этой уже крылатой фразе, которую приписывают разным людям и деятелям Церкви, в том числе блаженнейшему, покойному митрополиту Владимиру Киевскому, который любил говорить, что главное не есть людей. Очень мудрое, глубокое выражение, но оно имеет не такой простой смысл, как нам кажется. Это не средство самооправдания: если я не придерживаюсь телесной формы поста, то значит, я ничего плохого не совершаю.

Святые отцы нам говорят о том, что смысл поста — это внутреннее преображение человека. И человек должен преобразиться до такой степени, чтобы любить людей, а не поедать их, иносказательно выражаясь. И поэтому молитва и пост, духовное и телесное — это как два крыла. Если человек берет какое-то средство для полетов, у которого одно крыло, он на нем не полетит, он разобьется и искалечит себя телесно, а может быть, и совершенно погубит. Так же и здесь: если человек вооружится только одним таким духовным крылом, то ему к горе, к высоте духовной, не подняться.

Здесь необходимо гармоничное использование всех средств, которые Церковь предлагает в традициях христианина. Все песнопения подготовительных недель, подготовительных служб к посту наполнены радостью. Мы радуемся тому, что приходит время поста. Это радость о том, что человек имеет возможность поработать над собой вне всяких оговорок и оправданий.

Весна духовная, как мы называем пост, — это как раз время рассвета человеческой души, к которой нужно приложить очень много усилий и молитвенных, духовных, аскетических, в том числе и телесных, подвигов. Поэтому такое выражение не отменяет глубокого смысла телесного поста, но нам говорит о том, что все должно быть в меру и разумно, а не быть какой-то крайностью.

Современный человек чаще всего постится только телесно, не зная о духовной стороне. Для него это некая тайна, туманная сторона, о которой человек не много знает. Мы слабы в молитве, мы слабы в богомыслии, мы слабы в богословии. Но зато мы можем не есть мясо. И вот человек превращает эту стезю поста, действительно, в некую диету. А чаще всего и не в диету, потому что можно представить себе в нынешнее время изобилие постных продуктов. И такой постный стол ничем не аскетичней, не скромнее обычного человеческого стола, а иногда в стоимости и превосходит обычный обыденный рацион человеческого питания.

Поэтому мы впадаем в крайности и из-за этой крайности не видим самого главного. Например, все прекрасно знают: если человек голодный, то он чаще всего озлобленный. Иногда, кажется, накорми человека — и он станет добрее. Поэтому и часто в наших отношениях, когда человек постится и это не сочетается с контролем его внутренних чувств, помыслов, устремлений, то он срывается на своих ближних, на своих подчиненных, начинает быть более нетерпимым во время поста, и это удивляет.

Христианин должен быть другим во время поста. Как говорит Евангелие, он должен быть радостным: намастите власы свои елеем, мойте лицо свое, чтобы быть радостными и светлыми и привлекательными для всех людей, чтобы вы видели, что пост — это для вас радость, а не скорбь. Это не мученье, потому что вы это делаете ради себя и ради Христа. Пост, наше воздержание, наша работа над собой — это единственное, что человек может принести Богу как дар. Неужели не радостно воспользоваться этой возможностью?

— О каких послаблениях можно говорить и кому они полагаются: учащимся, болеющим, тем, у кого тяжелый физический труд, кто в пути?

— Христианин должен понимать меру своего поста, чем он не навредит себе. Можно совершенно подорвать здоровье, если соблюдать все уставные требования. Пост — это некий эталон, который соблюдали в древности. Это были люди, которые десятилетиями воспитывали силу духа. И та традиция, которая зафиксирована, для нас часто мало достижима, хотя это некий идеал, к которому нужно стремиться.

Но если наш пост не подкреплен молитвой, а просто это какое-то воздержание в пище, в питии, в каких-то кулинарных ингредиентах, то смысла в нем нет. Потому что молитва — это есть единение с Богом и только в Боге возможно подкрепление человеческих сил, исцеление каких-то недугов, только божественная благодать это может дать. Ее нельзя измерить, ее нельзя пощупать, это твой духовный опыт, ты должен быть верным этому духовному опыту. А пост — это возможность самовоспитания внутренней человеческой самодисциплины.

Многие, кто вступает в дни Великого поста, и священники, и миряне, расписывают свой пост неким расписанием: сколько я буду совершать дополнительно молитв, сколько я буду читать кафизм из псалтыря каждый день, как я буду читать Евангелие. Я для себя четко прописываю количество страниц святых отцов, которые я должен в день прочитать. Я стараюсь этого придерживаться. Если у меня не получается вычитать, я могу их читать и захватив ночь. Потому что я хочу в себе воспитать внутреннюю дисциплину, и мне большая польза от того, что я постом ограничиваю общение, ограничиваю просмотр телевизора или каких-то фильмов. Я это время использую для духовного чтения.

— А как с детьми быть? Правильно ли с ними договориться ограничить какую-то любимую еду, не смотреть развлекательные программы?

— Договориться можно. У меня есть младшая дочь, ей только исполнилось шесть лет. Конечно, в телесном, каком-то кулинарном плане она не может придерживаться того же поста, что и мы, взрослые, но с ней всегда обговаривается заранее, что, например, мы в течение всего Великого поста мультфильмы смотреть не будем, но мы будем читать. Она уже умеет читать по слогам, поэтому ей покупается определенное количество книг, которые она должна читать вместо мультфильмов. И она несет свое послушание очень смиренно и терпеливо уже, наверное, два года. Такой системный подход начинается уже с четырех лет у нас в семье. Поэтому с самого детства нужно приучать к этому, воспитывать и к молитве приучать, к какому-то воздержанию, к какой-то внутренней дисциплине.

— А как понимать сухоядение? Что можно есть в такие дни, а что нельзя?

— Сухоядение, в своей изначальной традиции, это та еда, которая не требует приготовления. Чем питались в монастырях? Сушили сухари, делали какие-то фрукты, сухофрукты. Это то, что не требовало от тебя вставать к плите и готовить вареную пищу, то есть это не вареная еда. Но этой традиции сейчас мало кто придерживается.

Если мы обратимся к древней традиции поста первых веков, то, по-моему, в "Пастыре" Гермы очень четко описывается смысл поста, когда призывают к воздержанию: воздержись от пищи в этот день, то есть ты сэкономишь на ее покупке, а те деньги, которые ты сэкономил на своей еде, отдай нуждающемуся. То есть смысл был четкий: сэкономить на себе через воздержание и эти средства не использовать как накопленные для себя, а отдать тому, кто нуждается.

А смысл этого кулинарного воздержания как раз в чем? Сэкономить время для приготовления еды, чтобы употребить его для молитвы. Не для сна, не для развлечений, не для праздных бесед, а для чтения священного писания, для чтения духовной литературы творения святых отцов и для молитвы.

— Что делать, если попал к людям, которые не постятся, или к тебе пришли такие гости, или ты на большом торжестве? Быть апостолом среди всех, строго придерживаться поста, пропагандировать его или делать послабление?

— Самое главное — это никого не ранить. Потому что можно поститься, превозносясь над другими, и потом сравнивать себя с Фарисеем из притчи Евангелической, который говорил: "Слава тебе Господи, благодарю тебя, что я не такой, как они". Я думаю, если ты попадаешь в среду близких тебе людей, твоих родственников, по какой-то важной причине собравшихся вместе, то самое главное — не ранить друг друга и не превозноситься друг над другом.

Вообще, я думаю, неправильно говорить о посте, если люди не понимают смысла поста, потому что это может быть воспринято, с одной стороны, с уважением того человека: "Он постится, он может себе это позволить, я еще не могу". А может быть воспринято наоборот: "Эти постящиеся доставляют нам чувство дискомфорта, в следующий раз мы его не позовем".

Поэтому здесь должен быть очень мудрый подход. Если эти люди могут правильно воспринять твой отказ приехать, чтобы ты не сбился с ритма своей духовной жизни, ты можешь туда не ехать. Если ты понимаешь, что это ранит и обострит твои отношения, поезжай, будь кротким, будь добрым, будь благочестивым, как говорит нам Евангелие, будь солью, потому что Христос говорит: "Вы — соль". А если эта соль теряет свои свойства, то ее выбрасывают, высыпают на землю, она никому не нужна. Если ты такая соль, которая разъедает все и человеку горько от тебя, то значит, что-то не так, не должно быть ближнему дискомфортно рядом с христианином. Мы все можем победить любовью.

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