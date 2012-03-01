Великий пост: "Да не демонам уподобимся..."

Врачи свидетельствуют: отказ от определенной еды в пост благотворно действует на здоровье человека. Однако только ли для телесной пользы существует Великий пост? Разумеется, нет. Его основное "медицинское" предназначение — это исцеление поврежденной грехом души. А "неядение" само по себе ничего не значит — от еды отказывались даже… демоны.

Итак, если исходить из медико-биологических соображений, периодическое воздержание от пищи, как качественное, так и количественное, не только не вредно, но даже и полезно для человеческого организма.

Однако только ли для биологической пользы существует Великий пост? Вообще, можно заметить, что христианство не слишком скрупулезно относится к телесным аспектам человеческого существования. Не потому, что считает плоть каким-то "грехом". Это как раз присуще дуалистическим течениям, вроде "манихейства", исходящим из того, что материя — однозначное зло.

В некотором смысле можно сказать, что если расхожая пословица советских времен гласит: "В здоровом теле — здоровый дух", то Церковь учит прежде всего заботе о вечной сущности человека, его душе. Без благополучия которой не может быть истинного здоровья, в том числе и тела. Все остальное — производное. "Ищите прежде всего Царствия Божия и правды Его — все остальное приложится вам". (Мф. 6:33)

Ну, а конкретно о физических упражнениях апостол Павел так писал своему ученику Тимофею: "упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей". (1Тим. 4:7-8) И право, не стоит обвинять учителей Церкви в каком-то "безразличии к телесности". Просто у религии — другая "специализация", духовная.

Ведь и медицина смотрит на человека "со своей колокольни", ставя перед собой задачу лишь вылечить его от конкретной болезни, без особого учета иных факторов. Хотя по статистике, здоровье зависит от усилий медиков лишь на 10 процентов — все остальное определяется бытовыми условиями, работой, уровнем жизни, экологией и так далее. И если эти условия находятся в плачевном состоянии — несмотря на все усилия врачей, телесная немощь вновь вернется даже к вроде бы излеченному пациенту.

Так и задачей поста в церковном понимании является прежде всего способствование духовному росту верующего. Его покаянию — то есть повороту воли от греха к праведности, Богу. Чисто "технически", воздержание от пищи понижает общую энергетику организма — и приводит к ослаблению выраженности тех или иных наших желаний. Которые, в ином случае, очень часто становятся непреодолимыми — тем самым превращаясь в "страсти". После чего уже не мы являемся их хозяевами, но сами превращаемся в рабов страстей, мешающих нам жить по Божьим заповедям.

Однако только "постную" борьбу со страстями можно сравнить в некотором смысле с "кровопусканием", в былые времена часто применявшееся докторами при лечении высокой температуры, повышенного давления и других болезней. Или с "вымыванием" грязной посуды. Но сделать это — только полдела, надо заполнить эту "посуду" положительным содержанием. Недаром, самые строгие постники говорили:

"Пост и молитва — два крыла, как не может птица летать на одном крыле — так и душа только одним постом или молитвой не сможет воспарить ввысь".

Так что "чисто выметенное (постом) жилище" нашей души необходимо заполнить через молитвенное обращение к Богу мыслями, исполненными любви к ближним. И не забывать, что мысли должны проявляться и в действиях: удержании от зла и умножении добра. Иначе мы будем уподобляться в посте евангельским фарисеям, скрупулезно исполняющих все обрядовые требования Закона — но "оставившие в Нем главное — суд, милость и веру." (Мф.23:23) Иначе "выметенную" душу могут заполнить совсем другие, темные сущности.

"Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел; и, придя, находит его выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, — и бывает для человека того последнее хуже первого", — говорит Господь (Лк. 11:24-26)

Чрезмерное увлечение только постом никогда не приветствовалось учением Церкви. Да, в Житиях святых подвижники-постники неоднократно сравниваются с бесплотными духами, а их жизнь именуется "равноангельской". Но все дело в том, что ангелы, бесплотные духи, бывают не только светлыми. Темные духи, приспешники сатаны — это ведь тоже ангелы, только падшие. И только "умерщвлением плоти" ангелам Божьим не уподобиться.

В Житии одного из самых известных подвижников первых веков христианства, преподобного Макария Великого, есть поучительный эпизод. Однажды ему явился дьявол и с горечью произнес: "Ты мало ешь, Макарий — а я вообще не ем, ты мало спишь — а я вообще не сплю, единственное, в чем ты меня превосходишь — это своим смирением". А в Житии другого святого, священномученика Киприана Карфагенского, до своего обращения в христианство бывшего одним из самых могущественных языческих магов, повествуется о том, что к самым ответственным чародействам он готовился строгим 40-дневным постом, во время которого вкушал лишь воду и желуди.

С другой стороны, история оставила нам немало примеров того, как формальное следование вроде бы христианской аскетике приводило своих адептов не просто "не совсем туда", а совсем в противоположную от Бога сторону. Яркий пример тому — царь Иван Грозный, пытавшийся строить деятельность своей "опричинины" по образцу чуть ли не "монашеского ордена". В Александровской слободе и царь, и его подручные истово постились, неуклонно посещали все церковные службы. Жаль только, в перерывах между этими службами они проводили время в пыточных подвалах, где истязали мнимых "врагов престола".

А когда, после жуткого разгрома Новгорода, тысяч убитых и замученных горожан самодержец двинулся на Псков, намереваясь учинить там подобную резню, с ним встретился святой Николай, Христа ради юродивый. Он предложил царю на угощение кусок сырого мяса. "Я христианин и не ем мяса в пост", — сказал ему Иоанн. — "Ты пьешь кровь человеческую", — отвечал ему блаженный.

Так что не зря в одной из великопостных стихир поется: "Да не демонам уподобимся неядением". Если просто хочется "поголодать для здоровья" — лучше выбрать для себя менее "жесткую" диету, чем Великий пост. Да и верующим тоже не лишне вспомнить, что правила Типикона первично писались для монахов Лавры святого Саввы Освященного, близ Иерусалима, даже в суровом шестом веке славившейся строгостью своей монашеской жизни. Которую выдерживали даже не все, стремящиеся стать иноками, уходя в монастыри с более легким уставом — что же говорить о мирянах?

Если говорить прямо — все уставные требования Типикона как в постной, так и в литургической практике на Руси если и исполнялись — то, скорее, как исключение, чем правило. Например, "идеальное" Всенощное Бдение под воскресный или праздничный день, если все положенное петь, а не читать, длится минимум восемь часов, а не три, как в подавляющем большинстве храмов. То же касается и требований "вкушения несваренной пищи единожды в день", употребления растительного масла лишь по субботам-воскресеньям и так далее.

Идеальное решение — посоветоваться со своим духовником. Но если такового еще нет, уместно вспомнить, например, что еще покойный патриарх Алексий II благословил употребление рыбы в Великий пост, кроме среды-пятницы, а также первой Крестопоклонной и Страстной недель для учащихся духовных учебных заведений. А ведь интенсивный интеллектуальный труд присущ не только семинаристам. И что тогда говорить о представителях профессий, от которых требуется труд физический? Да еще в условиях климата, далекого от тепла палестинской или египетской весны — обычного времени Великого поста.

Так что не стоит чрезмерно акцентировать внимание на мельчайших деталях постных требований, при этом не молясь и не сохраняя себя от злых мыслей и поступков. До добра это не доведет. С другой стороны, если верующий станет поститься по своей силе, пусть и не строго по Типикону — Господь примет и его подвиг, как принял две лепты бедной вдовицы, которая "отдала все, что имела". Главное, что в конце великопостного пути человек станет лучше, чище, добрее — то есть ближе к Богу. Что и есть покаяние в собственном смысле слова.