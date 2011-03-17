Великий пост — время свободы от потребления

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Как показали результаты социологического опроса, проведенного ВЦИОМ, почти половина россиян не понимает смысла Великого поста. Многие считают его древней диетой для очищения организма. О том, что дает пост тем, кто его соблюдает, Pravda.Ru рассказали известные священники — протоиерей Алексий Уминский и игумен Серапион (Митько).

Протоиерей Алексий Уминский, настоятель московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах:

— Конечно, пост не является диетой ни в коем случае. Более того, если мы посмотрим внимательно, как описан устав поста в Типиконе, то это наверняка многих испугает и заставит думать о том, что пост — это скорее что-то вредное, чем полезное для организма, потому что на первой неделе поста первые несколько дней вообще ничего не вкушается, потом — сухоядение без масла, и никаких медицинских показаний для поста нет. Действительно, то, что предписывает устав относительно пищи, нам показывает, что пост — это всегда подвиг. А в слове "подвиг" корень "двиг", то есть то, что двигает человека куда-то. Человек не стоит на месте. Главный смысл поста — это наше движение к Богу. И в этом смысле телесный пост и пост наш внутренний, духовный пост — они идут рука об руку, одно без другого невозможно.

Во-первых, человек — существо, которое все время привязано к земной пище. Мы биологические существа во многом. И без этой телесной пищи мы не можем, но этой телесной пищей для нас становится не только обычная еда, без которой мы не можем жить, но в эту пищу мы теперь включили то, что составляет контекст нашей жизни — мы все время потребляем. У нас сейчас общество потребления, человек стал существом, все время что-то потребляющим. Гипермаркеты, торговые центры вокруг нас растут с ужасающей быстротой. Люди все время что-то приобретают. Это тоже пища, между прочим, только другого плана. Человек насыщает себя покупками, насыщает себя новыми средствами комфорта. А пост — это отказ и от подобного способа насыщения, потому что для нас во время поста звучат евангельские слова Христа, Который, отвечал на искушения сатаны, предлагавшего Ему во время Его поста в пустыне превратить камни в хлебы. Сатана призывал Сына Божия превратить камни в хлебы. И на это Христос отвечал, что не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. И поэтому телесный пост — это когда мы отказываемся от какого-то рода пищи, и тем самым еще раз отказываемся от жизни, в которой главным принципом ставится потребление без меры и делание комфорта главным смыслом.

Мы отказываемся от этой земной пищи и меняем ее не то чтобы ни на что, а показываем, что для нас она не главное. Эта пища для нас стоит на втором месте. А главное для нас — это все-таки Слово Божие, это Христос. И поэтому мы освобождаем во время поста место для него в своей жизни. Так или иначе, всякий человек — земной, Господь сотворил нас из праха земного и вдунул в нас дуновение жизни. Мы двусоставные существ: одна часть тянет нас в землю, другая — рвется в небо. Что в нас победит? И во время поста наше небесное, наше духовное должно побеждать в нас земное.

Мы все время так или иначе стремимся окружить свою жизнь и комфортом, и удобством. Если это делается разумно, в этом нет ничего дурного. Но когда это становится целью существования, человек забывает о Боге, превращается в существо вообще уже только земное, поэтому наш пост существует именно для того, чтобы мы, прежде всего, еще раз осознали свое предназначение: кто мы такие, что у нас главное. Это первое. Второе — мы должны расчистить дорогу для Бога, наши сердца. И эта вторая составляющая поста — борьба с грехом, борьба с тем, что он делает нас отчужденными от Бога. Это наша самость, наша гордыня, наше постоянное внимание к самому себе. Это наше постоянное желание поступать так, как хочется мне, невзирая на то, что вокруг нас существуют другие люди, которые, может быть, нуждаются в том, чтобы им мы уступили место в нашей жизни, чтобы мы им дали дорогу, помогли им каким-то образом почувствовать в этом мире, что они нужны. Потому что, к сожалению, в последнее время идеи индивидуализма, того, что человек должен рассчитывать только на самого себя, не должен быть "лузером", должен все время быть успешным, очень многими людьми владеют. И это стремление к успешности заставляет человека все время быть в какой-то гонке, все время расталкивать всех локтями, чтобы вырваться вперед все равно какими способами.

Мне кажется, что пост должен помочь человеку все-таки понять, кто он такой, и осознать себя как существо, которое способно любить, делиться, сострадать, которое способно чем-то жертвовать ради другого человека. В этом смысле пост — это очень важный подвиг. Это важное движение в жизни человека, потому что тогда человек начинает бороться с самим собой, контролировать свои мысли,помыслы, поступки, слова, которые могут нанести урон другому человеку, причинить ему боль, нанести рану своей резкостью, своей злобой, неприветливостью. Человек начинает бороться с собой и понимает, что он вовсе не так хорош, как хотел бы казаться в глазах других людей. И у человека тогда есть возможность глубокого покаяния, то есть изменения своей жизни, которое дает человеку Церковь через таинство исповеди, через таинство Святого Причащения. Они неотъемлемы от поста, потому что пост в конечном итоге — это подготовка человека к празднованию Пасхи, а значит, к его встрече со Христом.

В каком-то смысле пост человека напоминает нашу жизнь. Дело в том, что как человек живет, так он, в общем, постится. А как человек постится, так он в итоге и живет, потому что сам пост есть образ нашей жизни, потому что пост кончается воскресением Христа из мертвых, так же как и наша жизнь заканчивается нашим воскресением во Христе. То, какими мы приходим в конце поста к Воскресению, или то, какими мы приходим к концу нашей жизни — это и есть самое главное, что мы в жизни приобрели или потеряли. Какие мы? Если мы действительно во время поста могли что-то в себе поменять на лучшее, если мы смогли действительно главное в себе увидеть и вместо обычной пищи мы вдруг захотели по-настоящему пищи духовной, если мы вдруг увидели, что без помощи Божией мы никогда не станем настоящими людьми — значит, наш пост состоялся. В таком смысле и наша жизнь тогда, значит, состоялась.

Игумен Серапион (Митько), председатель Миссионерского отдела Ярославской епархии:

— За последние десятилетия нашей истории были утрачены многие традиции проведения Великого поста, в том числе и понимания его смысла и сути. Для многих людей Великий пост остается чем-то вроде диеты. Некоторые даже распространяют мнение о том, что пост надо держать, поскольку он полезен организму. Однако на самом деле Великий пост имеет очень малое отношение к нашему телу. На протяжении всей своей жизни человек так или иначе ограничивает себя добровольно или принудительно. В каком-то смысле вся человеческая жизнь после грехопадения Адама есть трудный путь, подобный посту. Но Великий пост — это не диета для тела, это диета для души. Потому что наша душа, о которой мы забываем в обычное время, нуждается в особом обхождении. Она подчас бывает скрыта под телесной оболочкой: наши страсти, желания, суета дней нашей жизни мешает нам почувствовать свою душу.

Во время Великого поста человек отказывается от целого ряда продуктов и благодаря этому начинает лучше чувствовать свою душу. Но если у меня спросить, что важнее в Великом посте — воздержание от пищи или участие в великопостных богослужениях, то я отвечу, что, конечно же, участие в богослужениях важнее.

Есть целая категория людей, которым священники разрешают уменьшать пост. Это люди тяжелобольные, люди, которые хотят поститься, но не могут. Я в своей священнической практике часто сталкиваюсь с тем, что старушки, которые всю жизнь соблюдали пост, плачут оттого, что они уже не могут поститься. Даже если им благословляют пост ослабить, они все равно стараются этот пост соблюдать буквально со слезами на глазах, потому что это потребность их души. И вот эти люди, которым даже трудно поститься, все равно посещают богослужения. Участие в великопостных богослужениях, особенно участие в совершении канона Андрея Критского, стоянии Марии Египетской, участие в литургии Преждеосвященных Даров, богослужении Страстной Седмицы — это участие очищает человеческую душу, настраивает ее на тот же лад, на который настроено дыхание Церкви, приближает человека к Богу. А для того, чтобы пережить этот опыт встречи со Христом в богослужениях и таинствах, необходимо готовить свою душу и тело. Для этого и нужен Великий пост.

Что очень важно понять современному человеку? Очень многие люди, желающие прийти в Церковь, считают, что именно пост является неким маркером идентификации христианина. Если ты постишься — ты христианин, если не постишься — уже не совсем христианин. Это не главное. Главное — вера во Христа, участие в таинствах. Это единственное средство почувствовать себя православным. Другие люди считают, что пост — это тяжелая обязанность человека. Но, поверьте мне, это вовсе не обязанность. Это уникальная возможность отстраниться от мирской суеты, подготовиться к встрече с Богом, побыть со Христом в тишине своей души. Для людей церковных Великий пост — вовсе не трудное испытание. Это радость, потому что Великим постом мы уходим от мирской суеты, мы приходим к себе и приходим ко Христу. Пост — это шанс вылечить душу. Пост — это возможность подготовиться к вечному. Пост — это удивительное время, которое называют весной духовной.