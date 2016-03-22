"В Великий пост нужно молиться, а не считать калории"

13:10 Your browser does not support the audio element. Общество Практика

Сейчас у православных идет Великий пост, самый строгий и продолжительный, установленный Церковью. В чем главный смысл христианского поста? Можно ли быть верующим христианином и не поститься? Что можно назвать правильным соблюдением поста? На эти вопросы Pravda.Ru отвечает настоятель Богоявленского кафедрального собора Москвы отец Александр (Агейкин).

Подготовка к Великому посту

— Что такое пост для верующего человека?

— Для верующего человека пост — особое время, некий подарок, возможность поработать над собой. Это — действительно дорогое для каждого человека время, потому что нам не всегда удается уделить себе много внимания, а здесь как раз целый период семинедельный. Это — совершенно не кулинарная тема, а тяжелая работа над собой.

— С чего она должна начинаться? Что посоветуете людям, которые только начали приобщаться к христианским таинствам?

— Когда вы приходите куда бы то ни было, у вас есть какая-то цель. Когда вы пришли в храм, вы тоже пришли с какой-то определенной целью. А самая главная цель человека на земле, к чему ведет Церковь, это — спасение, и в первую очередь — от самого себя. И поэтому в первую очередь нужно определиться, кто я, какое мое место в мире, для чего я живу, для чего мне Церковь и Бог, как я себя вижу перед Богом и осознаю, что такое в моей жизни Бог, какое место он занимает.

Пост — это инструмент для такого определения. Поэтому если ты не умеешь пользоваться этим инструментом, то поучись у опытного человека, получи какое-то наставление. Бездумный подход к посту может причинить очень большой вред как для духовного здоровья, так и для физического.

Что такое пост, понять совершенно не тяжело, нужно просто задуматься. И все в Церкви — богослужение, чтение священного писания — это такой призыв нам задуматься. Нужно думать всегда и разумно подходить ко всему, понимать смысл, в том числе и смысл поста.

Пост — это очень древняя традиция, а не христианское изобретение. В Ветхом завете описано, когда постился человек или целый народ, и какая была польза. Слово "пост" очень много ассоциаций вызывает: пост начальника, милицейский пост, часовой на посту… И все эти ассоциации приложимы и к религиозному посту. Когда зародилось христианство, начала формироваться Христианская Церковь, то в латинской западной церкви была воспринята терминология для обозначения этого аскетического упражнения из военного словаря.

Дословно она обозначала в сегодняшних терминах — полная, военная мобилизация. Statio (на латыни) — это значит все оставить, мобилизовать все свои силы и отправиться на борьбу с врагом. Вот в чем полный смысл поста. Он бывает разных типов, бывают однодневные и бывают многодневные посты, цели у них — совершенно различные. Сейчас мы вступили в Великий семинедельный пост, у которого особое назначение — подготовить человека к Пасхе, дать ему возможность поработать над собой.

Работа над собой

— Пост — это отдача Богу своей любви, энергии, потому что он делится своей любовью к нам. И это — чувство радости и ощущение приближения к Богу за счет отрешения от мирских удовольствий, и эта работа над собой приносит счастье. Вы согласны?

— Это ожидание встречи с Богом, ощущение предстоящего праздника. Однодневные, сугубые посты называются в традиции церковной сочельниками, они предшествуют великим праздникам, например, Крещенский сочельник, Рождественский сочельник. Это — краткое, но особое напряжение, когда уже ничего тебя не интересует, кроме того, что ты ожидаешь, и полная отдача себя Богу, теме этой встречи с Богом.

А многодневный вид поста — некое аскетическое упражнение, погружение в себя. Мы идем к Пасхе, но чтобы до нее дойти, нужно над собой поработать. И вот Великий пост — это сугубая работа по своему внутреннему миру.

— А что именно мы должны делать, на что обращать внимание, работая над собой?

— Именно на искоренение страстей. Весь Великий пост построен на одной молитве, ее читают десятки раз за день. Это — молитва Ефрема Сирина, и в ней все вот прописано прямо буквально, что мы хотим. Для того ее и читают каждые пятнадцать-двадцать минут в великопостные богослужения с великими поклонами, еще с двенадцатью поясными поклонами, чтобы напомнить — вот то, что ты должен сделать.

Первая ее часть — от чего ты просишь Бога помочь избавиться в себе, вторая — что ты хочешь приобрести, и третья часть — это некая цель и прославление Бога, как бы финал этой молитвы. Ее читают с четвертого века каждый Великий пост. И эту молитву знают христиане все наизусть: "Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, и празднословия не даждь ми". Тут — от чего я должен отказаться, что во мне лишнее, что мешает быть с Богом.

Одно ты в себе победил, а у тебя следующие ступени борьбы выступают — и опять же при помощи Божьей, мы это своими силами не осилим. А вот тогда нужно постараться поставить на место освободившиеся добродетели, "дух ж целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве, даруй ми, рабу твоему". Очень тяжело стяжать терпение, любовь и другие светлые качества. У нас задача-то конкретная — себя подготовить, вычистить, стать лучше.

— Почему Христос говорил: не будьте унылы как лицемеры когда поститесь? Некоторые воспринимают пост, как тяжелую работу, другим он — в радость. Как подходить к посту?

— Если мы говорим, что это возможность не получить, не набрать лишних калорий, мы отказываемся от определенного ассортимента в еде. Это — как раз очень удобно. И начинаем даже друг с другом соревноваться: а ты вот сколько выдержал, а ты вот это ел, а вот я смог не есть… В таком случае главная — духовная, внутренняя работа над собой подменяется совершенно не той составляющей.

Священномученик Илларион Троицкий — один из известных больших богословов двадцатого столетия (он был расстрелян, Церковь прославила его, он уже в лике священномученика), исследуя историю Церкви, писал в своих работах: одна из самых древних традиций, в том числе Христианской Церкви, — это пост.

Всегда в Церкви был пост и разговоры о посте, но никогда в Церкви не было разговоров о постной пище. А сейчас пост часто ассоциируется с постной пищей. Остановите человека на улице, задайте ему вопрос: что нужно делать в пост? Большинство ответит, что не есть мяса, воздержаться от еды.

— Не заниматься сексом.

— Ну да. Но вот понятие духовного подвига, духовной работы не у многих на слуху и в голове. А это — самое главное. Поэтому и мы говорим о том, что пост - это нечто другое, чем просто еда. И тем самым мы подходим к словам, которые сказал апостол Павел в первом послании коринфянам. Суть-то поста — не в еде, суть поста в том, чтобы достичь совершенства и любви к Богу, получить некое знание. В первом послании к коринфянам апостол Павел пишет: "Любящий Бога получает от Господа знание".

Знание — это духовный опыт. Любящий Бога — тот, который слушает Бога, исполняет его волю, это начинается с исполнения заповедей, а не просто с того, что он составляет себе какую-то особую кулинарную книгу.

В науке по истории Церкви упоминаются о традициях поста, которые и у язычников существовали. И вот именно у язычников были некие традиции отказа от определенной пищи, чтобы угодить, скажем, богине Астарте. Вот жертва богине заключалась в том, чтобы не есть огурцов, к примеру.

И получается, если мы весь пост выстраиваем только на том, чтобы есть огурцы, а не сосиски, то тоже приносим какую-то языческую жертву. Потому что гораздо шире понятие поста, гораздо богаче и радостнее сам пост, это — не просто есть капусту и плакать горючими слезами, мечтая о том, что уже скоро Пасха, тогда я дорвусь и съем и то, и это. И уже начинаешь мечтать о том, какой у тебя пасхальный стол будет. Но не в этом же цель.

Радость поста

— А если есть мясо, заниматься сексом, но в то же время устремляться к Богу, это — тоже пост? Работая над своим духовным миром, но не особенно ограничивая тело, в каких-то радостях, это — тоже вполне в рамках современных представлений?

— Ну тогда дух над телом не победит. Ограничения нужны, чтобы человек был сосредоточен на определенной теме. Если на воздушном шаре что-то с горелкой происходит, чтобы шар не упал, с него начинают сбрасывать балласт. Также нужно и с себя тоже мешки сбрасывать, а то они у нас накапливаются. Это — пристрастие к еде и к какой-то страстности телесных удовольствий. Это то, что тебя держит, не дает тебе возможность подняться, а нужно, чтобы дух преобладал над телом. Ведь не тело вечно — душа!

Поэтому мы и говорим, что о теле много заботился, теперь время заботиться о душе, а все остальное отвлекает. Все эти смыслы прописаны в Священном писании, только нужно читать, слушать, учиться это видеть и использовать. Апостол Павел говорит: "Пища для чрево, и чрево для пищи, но и то и другое Бог уничтожит". То есть, это не главное. Тело — да, хорошо, но это же — темница души, но оно упразднится.

Пища для того, чтобы поддержать тело, тело для того, чтобы быть вместилищем души определенное время, которое нам отмерено здесь, на земле. Но главное в тебе — дух, душа. Подвиги совершает именно герой духа. Этот дух нужно для героизма воспитать.

— А как понять, что ты правильно постишься, какие чувства должны быть у тебя в душе, чтоб ты понял, что ты правильно постишься?

— Должна быть радость. Мне интересно наблюдать паству в первые дни поста. Приход у нас — многолюдный, много работников, помощников, иногда и себя сверяешь с этими людьми, наблюдая за ними. И вот один человек первый день постится. Подходят ко мне другие работники говорят, что сегодня с ним невозможно разговаривать — он такой злой! Он на всех кидается. Я говорю: он просто голодный, накормите его, и он станет добрее. И он потом мне говорит: я сегодня ничего не ем. А я ему говорю: зря, потому что ты сегодня всех разогнал здесь, что от тебя толку, какая от тебя радость?

Церковь призывает в песнопениях — поститесь постом приятным! Опять же это — понятие церковно-славянского языка. Для нас, современных людей, в современном значении, приятно — значит, мне должно быть приятным. А на самом деле — нет.

Пост приятный — это пост, который принят Богом. Приятный, когда Господь наш пост принял. А как же он его примет, если мы друг друга поедаем, гоним, ненавидим, все нам мешают, у нас озлобленность?! Да съешь ты свой пирожок лишний, но будь добрее к людям!

— Святые отцы говорили, что Господу от нас ничего не надо. И пост — тоже именно для нас.

— Это действительно так, потому что Бог — это полнота всего. Мы ничем не можем удивить Бога.

— Но все же любовь ему наша нужна?

— Любовь нужна. И если мы себя ограничиваем, через эту жертвенность рождается любовь. Любви без жертвенности не бывает.

— Мы питаемся любовью Бога, и мы отдаем Ему свою любовь.

— Любовь — это категория вечности. Когда мы получаем любовь, мы уже сопричастны вечности. Любовь — это то, что не умирает никогда. К сожалению, сегодня мы любовью называем то, что ей не является. В том числе и отношения мужчины и женщины, обычные плотские — страстность, симпатия, почему-то получили у нас название любви. День влюбленных. В чем там любовь — непонятно.

А у апостола Павла есть известнейший Гимн любви. Любовь милосердит, долготерпит, никогда не пристает, не заканчивается, всему верит. Где у нас эта любовь? У нас как начинаешь с этим текстом сверять свою любовь, все разваливается — нет у меня любви.