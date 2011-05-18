"Неупиваемая чаша" исцеляет от наркомании и алкоголизма

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18 мая по новому стилю Русская православная церковь совершает празднование в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша". Этот образ прославился тем, что по молитвам перед ним совершаются многочисленные исцеления от пьянства и наркомании.

Фото: ya.ru

Икона Пресвятой Богородицы "Неупиваемая Чаша", почитаемая в народе как чудотворная, до 1919 года находилась во Владычнем женском монастыре города Серпухова. История ее явления такова: В 1878 году крестьянин Тульской губернии Евфремовского уезда, отставной солдат, пропил всю пенсию, все, имевшееся в доме и дошел до нищенского состояния. В довершение бедственности у него отнялись ноги. Но и при этом он не переставал пить. Однажды он увидел во сне старца благообразного вида, который сказал ему: "Иди в Серпухов, во Владычний монастырь, там в Георгиевском храме есть икона Божией Матери "Неупиваемая Чаша", отслужи перед ней молебен и будишь здоров и душою и телом". После сна, который повторился несколько раз, крестьянин решился немедленно отправиться в путь. Двигался он на четвереньках и не имел при себе ни гроша денег. Несмотря на все трудности, в пути больному стало лучше. Он смог встать на ноги и идти, сначала опираясь на две палки, потом — на одну.

Когда бывший пьяница добрался до Владычнего монастыря, монахинь очень удивила его просьба отслужить молебен перед иконой "Неупиваемая Чаша": такой иконы никто не знал. Обыскав весь монастырь, сестры вспомнили об иконе, которая висела в проходе из Георгиевского храма на колокольню — на ней было изображение чаши. И каково же было удивление всех, когда на обратной стороне этой иконы действительно усмотрели надпись: "Неупиваемая Чаша". А когда странника подвели к раке преподобного Варлаама, строителя и первого настоятеля монастыря, то в его святом лике он сразу же признал того благолепного старца, который явился ему во сне и повелел идти в Серпухов во Владычний монастырь к Матери Божией.

В 1919 году, после разорения монастыря большевиками, икона "Неупиваемая Чаша" была бесследно утрачена. В настоящее время в Серпухове находятся два чтимых списка иконы — один в женском Владычнем, а другой в мужском Высоцком монастыре. Оба они были написаны в 1990-е годы.

Тогда же, в 90-е, в Серпухов возобновился поток богомольцев. Чаще — родные и близкие, в большинстве случаев матери алкоголиков и наркоманов, реже — сами "недугом пьянства мучимые" молят Богородицу об исцелении и чудесным образом получают просимое. Одно из первых после открытия Владычнего монастыря чудес произошло в 1996 году. Кто-то пожертвовал храму старинный киот — "раму" для иконы. Через несколько дней в монастырь привезли новонаписанную икону "Неупиваемая Чаша", и оказалось, что киот в точности подходит к ней по размеру. А примерно через год в монастырь пришла женщина и рассказала, что это она пожертвовала храму киот, и после этого ее сын бросил пить.

Истории о том, как по молитвам у иконы "Неупиваемая Чаша" люди избавились от алкоголизма и даже героиновой зависимости, постоянно пополняют монастырскую летопись. В них — живые картины человеческого горя — "страдал более 20 лет…", "выпил-не помню-суд-следствие-тюрьма", "в 1991 году потерял работу, пил запоями каждый день…". И в каждой — благодарность за чудо.

Но антиалкогольная деятельность Церкви не ограничивается только молитвой. Церковно-общественный совет по защите от алкогольной угрозы, в состав которого вошел ряд известных священнослужителей и деятелей культуры, за прошедший год создал более 40 видеороликов и девять документальных фильмов, рассказывающих о пагубном влиянии алкоголя на тело и душу. Некоторые из них были показаны по центральным каналам и сейчас демонстрируются по региональным. Целевая аудитория фильмов — в первую очередь молодежь: школьники, студенты техникумов и вузов, солдаты в воинских частях.

"Главный вопрос в том, что у людей — духовный вакуум, пустота. Но прежде чем человеку какие-то духовные вопросы осознать и понять, ему надо протрезветь. Душеспасительные беседы на спившихся людей не действуют", — рассказал "Правде.Ру" сопредседатель Совета и наместник Сретенского монастыря в Москве архимандрит Тихон (Шевкунов). По его мнению, информационная кампания, с помощью которой за минувший год удалось привлечь внимание самых широких слоев общественности, а также руководства нашей страны, к проблеме алкоголизма — "это только первый этап". "Сегодня речь идет не о пьянстве, а о стремительной алкогольной деградации, которая, несомненно, имеет своей основой внутреннее чувство пустоты и отсутствия будущего для значительной части наших соотечественников. Вопрос о том, как решать эту главную и, не побоюсь этого слова, страшную проблему, уже находится в компетенции духовного опыта Православной Церкви", — убежден сопредседатель антиалкогольного Совета.

Насельник Свято-Данилова монастыря в Москве игумен Иона (Займовский) уже несколько лет курирует группы анонимных алкоголиков, которые регулярно собираются при обители и в ее подмосковном скиту. "Работа по этой программе не может быть "вместо Церкви", она должна быть "вместе с Церковью" — пишет он в одной из своих статей. На еженедельных встречах отец Иона читает отрывок из Евангелия, который полагается по церковному календарю. Далее участники группы обсуждают, как эти слова Христа связаны с процессом выздоровления. В интернет-форумах с участием отца Ионы можно увидеть немало отзывов от алкоголиков со стажем, которые называют его своим духовным наставником и благодарят за помощь в избавлении от пьянства.