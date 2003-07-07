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Сергей Петровский

Hafner Rotabuggy: джип с пропеллером сбрасывался с бомбардировщика

Эврика » Изобретения

Проектированием вертолётов австриец Рауль Хафнер (Raoul Hafner), финансируемый шотландским хлопковым миллионером Коатсом (J. A. Coats), занялся в 1928 году и построил пару не слишком удачных геликоптеров. Спустя четыре года, он перебирается в Великобританию, где до конца 1930-х увлечённо работает над автожиром, который летает вполне успешно.

Hafner Rotabuggy: джип с пропеллером сбрасывался с бомбардировщика

С началом войны Хафнер начинает трудиться на армию в конторе с названием AFEE (Airborne Forces Experimental Establishment), где и придумывает Rotachute — винтокрылый планер, рассчитанный на одного человека — парашют с вращающимся крылом.

Rotachute имел каркас из стальных трубок, обтянутых прорезиненной тканью, двухлопастный деревянный ротор и два колеса. Его поднимали самолётом на высоту больше километра, а уже оттуда он пилотировался в нужном направлении "ротошютистом", который с пулемётом и обрушивался на врага "как снег на голову". Всего было создано три модели "Роташюта".

В 1942 году военные подумали, что принцип Rotachute можно было бы применить для транспортировки чего-нибудь потяжелее десантника, и Хафнер предлагает две концепции: летающий джип RotaBuggy и летающий танк Rotatank (!), называемый также Valentine tank. Про танк этот, к сожалению, информации найти не удалось, в отличие от красноармейского экземпляра.

Что же до джипа, то для начала его решили проверить, так сказать, на прочность. Загрузили бетоном, подняли на 2,35 метра и сбросили на землю. Выяснили – 11 джоулей "Виллис" выдерживает.

Тогда на него нацепили ротор диаметром 12,4 метра, упрощённый хвост без рулей, 4,5 литровый двигатель Bentley и решили испытать уже в настоящем полёте.

Кстати, вес брутто Rotabuggy составлял 1411 кг: 964 кг весил пустой джип и 249 кг — ротор и хвост. Предполагаемая максимальная скорость — 241 км/час, минимальная — 58 км/час.

16 ноября 1943 года Rotabuggy впервые поднялась в воздух, буксируемая бомбардировщиком Whitley. В конечном счёте, летающий джип достиг скорости 105 км/час, но не без проблем.

Пилоту и водителю (Rotabuggy управляли двое) пришлось вложить в управление всю свою физическую силу, так что по приземлении, в благополучном исходе которого свидетели полёта сильно сомневались, из машины долгое время никто не выходил. Экипаж пришлось выносить из кабины на руках.

В 1943-1944 годах был проведён ещё ряд испытаний, но несмотря на то, что результаты были признаны "весьма удовлетворительными", на вооружение джиполёт так и не поступил – на фоне более перспективных моделей планеров дальнейшие разработки были признаны ненужными.

Сколько всего было выпущено таких машин неизвестно, но кое-кто их делает до сих пор, правда, из бумаги.

Судя по всему, неплохо сохранился один экземпляр – он занял место в британском музее военных летающих машин (Museum of Army Flying), а в историю джип вошёл вместе с именем своего создателя — Hafner Rotabuggy.

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Автор Сергей Петровский
Сергей Петровский — журналист, внештатный корреспондент новостной службы Правды.Ру
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