Российские учёные исследуют причины появления теорий заговоров

Российский научный фонд учредил проект "Трансформация конспиративистской ментальности молодежи поколения Y и Z".

В его рамках специалистам ДГТУ и Северного университета под руководством профессора кафедры "Общая и консультативная психология", доктора психологических наук Влады Пищик и профессора Северного (Арктического) федерального университета, доктора психологических наук Маргариты Постниковой, предстоит изучить некоторые особенности мышления представителей двух поколений: родившихся с 1982 по 1999 год (так называемое поколение Y) и с 2000 года по настоящее время (поколение Z).

Откуда берутся "антиваксеры"?

Участников исследования, которое охватит Архангельск, Ростовскую область и Крым (предполагается, что их будет от 500 до 1000 человек), "отсортируют" по национальной, половой и профессиональной принадлежности.

А вот предмет исследования является крайне интересным и необычным: психологи хотят понять, насколько свойственны людям в возрасте до 40 лет различные конспирологические установки. К примеру, насколько они склонны верить, скажем, в грядущий конец света, космические и климатические катастрофы, инопланетных пришельцев или заговоры со стороны политиков и фармацевтических компаний.

Влада Пищик утверждает, что в России уже имели место исследования в области конспирологии, однако они не имеют отношения к психологическому аспекту:

"В основном, эти материалы относятся к сферам философии и социологии. К ним можно отнести исследования о том, как установка веры в заговоры влияет на динамику вакцинации — на популярность т. н. антиваксерного движения. Согласно выводам ученых, вера в заговоры — это один из предикторов, который может препятствовать вакцинации".

Кто во что верит?

Между тем, предварительные данные показывают, что представители сильного пола больше склонны верить в заговоры, связанные с социально-политической сферой, а представительницы слабого пола — в заговоры, связанные с продуктами питания, магию и мистицизм.

При этом, как ни парадоксально, чем выше уровень интеллекта, тем больше проявляется эта вера. Примерно одинаковое количество молодёжи в возрасте от 19 до 30 лет верят в заговоры, связанные с медикаментами. Около 25% опрошенных заявили, что верят в пришельцев, юношей среди них оказалось больше, чем девушек.

Также учёные попытаются понять, какие особенности личности способствуют принятию конспиративистских установок. Проведённые ранее зарубежные исследования показали, что такие взгляды характерны для людей с шизотипическим и параноидальным складом личности, а также с реальными психическими расстройствами.

Будем корректировать!

А зачем вообще было начато такое исследование?

"Проблема поколений — одна из важнейших в научном знании, — говорит соавтор Пищик Маргарита Постникова. — Изменения, произошедшие в российском обществе за три последние десятилетия, коснулись всех сфер жизнедеятельности человека — экономической, политической, социальной, культурной — и повлекли за собой разрушение ценностей, которыми руководствовались люди в реальной жизни.

Сейчас пропагандируются новые образцы человеческих взаимоотношений, не всегда понимаемые и принимаемые в российском обществе, наметилось серьёзное рассогласование в преемственности культурного наследия, выработанного предшествующими поколениями. В связи с этим становится актуальным поиск путей, стабилизирующих развитие общества".

Проект рассчитан на два года. Если первый год будет посвящён сбору статистики, то на втором планируется разработка программы тренинга по коррекции конспиративистских установок у современной молодёжи. Скорее всего, тренинги будут проводиться в среде студентов ДГТУ и САФУ.

Кстати, помимо профессоров-руководителей, участие в исследовании принимают выпускники ДГТУ — сотрудник кафедры "Общая и консультативная психология" Дмитрий Жолдасов и аспирантка той же кафедры Есения Черкасова, то есть как раз представители исследуемого поколения.