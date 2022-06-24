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Автор Ирина Шлионская

Учёные: трудное детство способствует развитию навыков предпринимателя

Эврика » Гипотезы

Среди успешных бизнесменов и предпринимателей встречается немало тех, чьё детство было связано с лишениями.

Учёные: трудное детство способствует развитию навыков предпринимателя

Недавно гипотеза о том, что трудности, пережитые человеком в ранние годы, способствуют его предприимчивости, была подтверждена профессором Иваном Пнгом и доцентом Чу Джунхонгом из бизнес-школы Национального университета Сингапура, а также их коллегой профессором И Цзюньцзяном из Национальной школы развития Пекинского университета. Свои выводы учёные опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Проверить гипотезу

"Идут давние споры о том, является ли предпринимательство результатом природы или воспитания, — комментирует профессор Пнг. — Возможно, трудности делают людей более предприимчивыми, или же только те, кто был предприимчивым, смогли преодолеть трудности. Наше
исследование дополняет этот спор, изучая то, какой механизм здесь действует".

Поскольку исследователи не могли отслеживать события, происходившие с группой каких-нибудь добровольцев на протяжении всей их жизни, они решили проанализировать ситуацию с так называемым Великим голодом, имевшим место в Китае между 1959 и 1961 годами и связанным с решением властей направить сельскохозяйственные ресурсы в города в целях производства и экспорта. Неравномерное перераспределение ресурсов привело к нехватке продовольствия в разных регионах страны.

Среди голодных больше будущих бизнесменов!

Изучив данные мини-переписи населения Китая за 2005 год, в том числе, касающиеся людей с предпринимательским статусом, а также финансовые данные о китайских домохозяйствах за 2013 год, специалисты отследили корреляцию с годом рождения. Их интересовали те, кто появился на свет до 1962 года и проживал в своём уезде хукоу (национальная система регистрации домохозяйств) в течение пяти или более лет.

Оказалось, что в округах, где голод был более сильным, жило гораздо больше людей, в зрелые годы занявшихся предпринимательством. По мнению одного из авторов исследования, Чу Джунхонга, "это показало, что рост предпринимательства был, по крайней мере, частично обусловлен трудностями".

Гендерный фактор

Правда, мужчин-предпринимателей среди переживших голодное детство, оказалось значительно больше, чем женщин: целых 4,9% мужчин и лишь 1,9% женщин из выборки владели бизнесом или работали не по найму.

Профессор И Цзюньцзянь считает:

"Гендерные различия могут быть связаны с китайской социальной нормой — женщины больше сосредоточены на работе по дому, а мужчины — на работе вне дома. Кроме того, когда мужья выбирают более рискованные профессии, жёны, как правило, выбирают относительно менее рискованные рабочие места".

В будущем эксперты намерены количественно определить, насколько трудности могут повысить мотивацию заняться предпринимательством, и может ли изменение социальных норм в отношении гендерных ролей способствовать тому, что всё больше представительниц прекрасного пола начнут проявлять интерес к открытию собственного дела.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Владимир Губарев
Темы китай наука бизнес
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