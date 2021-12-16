EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Шлионская

Билингвы могут запутаться в воспоминаниях

Эврика » Гипотезы

Билингвами называют людей, которые одинаково или почти одинаково хорошо владеют двумя языками. Между тем, не всегда "двуязычие" идёт человеку на пользу. Так, специалисты российской Высшей школы экономики (ВШЭ) пришли к заключению, что таким людям бывают свойственны ложные воспоминания. Статья об этом была опубликована в журнале Frontiers in Psychology.

 

Эффект очевидца

Мало кто из нас вообще обладает идеальной памятью. Если мы попросим нескольких человек рассказать о каком-то событии, то достаточно высока вероятность того, что их рассказы будут отличаться друг от друга. Это называется "эффектом ложной памяти". Есть ещё такое выражение — "лжёт как очевидец".

Если, например, билингв будет давать свидетельские показания по какому-либо делу в стране, на языке которой он говорит, но которая не является для него родной, информация может оказаться неточной из-за того, что она может быть получена из большего числа источников, чем это происходит в случае с теми, для кого язык этой страны является родным, считают учёные. Они трактуют это как "ошибку атрибуции".

Тест на распознавание

 

Эксперты решили провести онлайн-исследование, используя так называемую парадигму дезинформации. Они пригласили для участия 56 русскоязычных добровольцев, которые владели английским языком на среднем или высоком уровне и не имели возможности учить его в англоязычной среде, так как в этом случае результаты могли бы не быть объективными.

Участникам демонстрировали минутное видео, описывающее реальное ограбление автомобиля. После этого ещё в течение четырёх минут испытуемые выполняли различные задачи со специальной "отвлекающей" целью. Далее им выдали по два текста (один на русском, другой на английском), якобы представлявшие свидетельства очевидцев инцидента. В каждом из них было по пять ошибочных деталей. Скажем, был указан не тот цвет одежды или машины.

На следующем этапе добровольцам предлагалось заполнить опросник, где нужно было указать, присутствовала ли на видео та или иная деталь, и определить степень уверенности в этом по шкале от 1 до 10, а заодно припомнить, имелось ли указание на эту деталь в прочитанных ранее текстах, и на каком языке был данный текст.

Автоматический "перевод"

 

Оказалось, что разницы между распознаванием дезинформации на русском или английском языках не было. Зато участники часто делали ошибки, указывая русскоязычный источник вместо англоязычного. Если же информация была получена из русскоязычных источников, испытуемые ошибались реже.

Таким образом, сделали вывод авторы исследования, хотя двуязычие не влияет на способность анализировать информацию, у билингвов могут возникать некоторые типы ошибок памяти, связанные, в частности, с определением источников полученных сведений: автоматически они "переводят" эти данные на свой родной язык.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Удивительная криптомнезия: Тайна дежавю полностью раскрыта
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
Темы
Новости
Генсек НАТО призвал не считать поддержку Украины альянсом угрозой РФ
Песков назвал высылку российских дипломатов из ФРГ "неприятным эпизодом"
Политолог оценил шансы Украины справиться с газовым и политическим кризисом
Зеленский рассказал, что в НАТО не могут договориться насчёт членства Украины
Блиновская ответила на критику Собчак: "Копируют и бегут срубать бабло"
Песков: диалог между Россией и Западом важен даже в непростых условиях
Двоих польских солдат ранили при попытке прорыва мигрантов из Белоруссии
Песков обозначил условия для переговоров Путина с Зеленским
Собчак высмеяла образовательный курс Регины Тодоренко: "Учит мечтать"
YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска
Последние материалы
Онлайн-образование ведёт к цифровому слабоумию
Генсек НАТО призвал не считать поддержку Украины альянсом угрозой РФ
Песков назвал высылку российских дипломатов из ФРГ "неприятным эпизодом"
Политолог оценил шансы Украины справиться с газовым и политическим кризисом
Зеленский рассказал, что в НАТО не могут договориться насчёт членства Украины
Блиновская ответила на критику Собчак: "Копируют и бегут срубать бабло"
Биогель или силикон? Как и чем лучше увеличить грудь
Пульс-терапия от грибков: лекарство принимается с перерывами
Песков: диалог между Россией и Западом важен даже в непростых условиях
Двоих польских солдат ранили при попытке прорыва мигрантов из Белоруссии
Популярное
Мир. Новости мира
Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго

Сергей Тихановский — белорусским судом во вторник был приговорен к 18 годам тюрьмы.

Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго
Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине
Политика. Новости и аналитика
Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине
Шоу-бизнес
Охрипшая Лариса Гузеева пожаловалась на здоровье
Здоровье
Чумаков рассказал об искусственном происхождении варианта коронавируса "омикрон"
Ирина Шлионская Билингвы могут запутаться в воспоминаниях Ирина Шлионская Любовь Степушова Армения окончательно сдалась Азербайджану и Турции Любовь Степушова Дмитрий Соколов Почему корону дома Романовых носит Елизавета II Дмитрий Соколов
Политика. Новости и аналитика
The Hill: новое правительство ФРГ спасло Украину от "агрессии" со стороны РФ
Здоровье
"Голубые таблетки": Мясников озвучил неожиданную причину заложенности носа
Андрей Малахов пожаловался на суровый нрав жены
Шоу-бизнес
Андрей Малахов пожаловался на суровый нрав жены
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников