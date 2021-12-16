Билингвы могут запутаться в воспоминаниях

Билингвами называют людей, которые одинаково или почти одинаково хорошо владеют двумя языками. Между тем, не всегда "двуязычие" идёт человеку на пользу. Так, специалисты российской Высшей школы экономики (ВШЭ) пришли к заключению, что таким людям бывают свойственны ложные воспоминания. Статья об этом была опубликована в журнале Frontiers in Psychology.

Эффект очевидца

Мало кто из нас вообще обладает идеальной памятью. Если мы попросим нескольких человек рассказать о каком-то событии, то достаточно высока вероятность того, что их рассказы будут отличаться друг от друга. Это называется "эффектом ложной памяти". Есть ещё такое выражение — "лжёт как очевидец".

Если, например, билингв будет давать свидетельские показания по какому-либо делу в стране, на языке которой он говорит, но которая не является для него родной, информация может оказаться неточной из-за того, что она может быть получена из большего числа источников, чем это происходит в случае с теми, для кого язык этой страны является родным, считают учёные. Они трактуют это как "ошибку атрибуции".

Тест на распознавание

Эксперты решили провести онлайн-исследование, используя так называемую парадигму дезинформации. Они пригласили для участия 56 русскоязычных добровольцев, которые владели английским языком на среднем или высоком уровне и не имели возможности учить его в англоязычной среде, так как в этом случае результаты могли бы не быть объективными.

Участникам демонстрировали минутное видео, описывающее реальное ограбление автомобиля. После этого ещё в течение четырёх минут испытуемые выполняли различные задачи со специальной "отвлекающей" целью. Далее им выдали по два текста (один на русском, другой на английском), якобы представлявшие свидетельства очевидцев инцидента. В каждом из них было по пять ошибочных деталей. Скажем, был указан не тот цвет одежды или машины.

На следующем этапе добровольцам предлагалось заполнить опросник, где нужно было указать, присутствовала ли на видео та или иная деталь, и определить степень уверенности в этом по шкале от 1 до 10, а заодно припомнить, имелось ли указание на эту деталь в прочитанных ранее текстах, и на каком языке был данный текст.

Автоматический "перевод"

Оказалось, что разницы между распознаванием дезинформации на русском или английском языках не было. Зато участники часто делали ошибки, указывая русскоязычный источник вместо англоязычного. Если же информация была получена из русскоязычных источников, испытуемые ошибались реже.

Таким образом, сделали вывод авторы исследования, хотя двуязычие не влияет на способность анализировать информацию, у билингвов могут возникать некоторые типы ошибок памяти, связанные, в частности, с определением источников полученных сведений: автоматически они "переводят" эти данные на свой родной язык.

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