EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Шлионская

Штрафы заставили искусственный интеллект ставить более точные диагнозы

Эврика » Открытия

В наши дни возможности искусственного интеллекта всё чаще применяются в медицинских целях. Например, компьютерный алгоритм можно "обучить" диагностировать различные заболевания. Недавно исследователям из Йоханнесбургского университета удалось повысить точность результатов, введя для программ "систему штрафов". Информация об этом была опубликована в журнале Informatics in Medicine Unlocked.

 

Как машины обучают диагностике

Суть работы таких алгоритмов в том, что их сначала обучают ставить диагнозы на основании определённых наборов симптомов, характерных, скажем, для таких недугов, как диабет, рак молочной железы и шейки матки, а также хронические патологии почек.

Затем в машину закладываются данные реальных пациентов, которые лечились в клиниках или участвовали в медицинских программах. И предлагают определить, здоров человек или болен. Это должно облегчить работу медиков. Тем более машина работает с информацией гораздо быстрее самого профессионального врача, которому надо ещё изучить результаты анализов и осмотреть пациента перед тем, как сделать какие-то выводы. Хотя, конечно, окончательное резюме всё равно будет за врачом. Но база для постановки диагноза уже будет подготовлена заранее.

Слишком много ошибок

 

К сожалению, в стандартной ситуации точность распознавания болезней не очень высока, тем более что алгоритм может дать ответ только в двоичном формате — да или нет. То есть либо пациент болен, либо не болен.

Тогда авторы проекта решили "штрафовать" программу за то, что она "выдаёт" больных людей за здоровых. "Штрафы" применялись и в тех случаях, если здорового пациента программа классифицировала как больного, однако в этом случае они были меньше.

Конечно, штраф для электронного устройства всего лишь условность, но выяснилось, что в случае "наказания" точность диагностики повышается.

"Кнут" — он всегда кнут

 

Учёные использовали для постановки диагнозов алгоритмы логистической регрессии, дерева решений, XGBoost и "случайного леса".

Изначально при определении хронической болезни почек алгоритмом "случайного леса" точность составляла 0,972 из 1 000. После введения "штрафов" она повысилась до 0,990. С другими алгоритмами значения различались, но абсолютно во всех случаях диагностика оказывалась более успешной.

Получается, что наказание "кнутом" одинаково действует и на живые объекты, и на электронные системы. Впрочем, то, что во всём мире действуют одинаковые принципы, каких бы аспектов нашей жизни это ни касалось, уже давно доказанный факт. В данном случае доказано, что результаты улучшаются под страхом наказания. И неважно, с кем вы имеете дело — с человеком или с машиной.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Превосходство": машина вместо бога
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
Темы
Новости
В Госдуме оценили законопроект о запрете упоминания национальности преступников
Вадим Горшенин: Pravda.Ru назвала верную версию гибели "Курска" еще 20 лет назад
Трудовой договор в России теперь можно будет заключать удаленно
Пострадавшая при пожаре Хлебникова пытается дышать без аппарата ИВЛ
Кулеба рассказал, какова "главная цель России"
Лукашенко потребует, чтобы Германия забрала мигрантов
Лукашенко: Белоруссия не стремится к противостоянию из-за ситуации с мигрантами
Воля о том, как увёз детей от Утяшевой: "Проехал пять тысяч километров"
Участника протестов в центре Екатеринбурга отправили на принудительное лечение
Трое детей умерли от отравления в Ростовской области
Последние материалы
Воля о том, как увёз детей от Утяшевой: "Проехал пять тысяч километров"
Участника протестов в центре Екатеринбурга отправили на принудительное лечение
Трое детей умерли от отравления в Ростовской области
В Приморском крае от работы отстранено более 700 невакцинированных сотрудников
Захарова: ситуация на белорусско-польской границе — пример информационной войны
Симоньян о Рашкине: "Пусть делает свою Партию лося"
Анна Калашникова ждёт второго ребёнка от суррогатной матери
Bloomberg: Россия готовит атаку на Украину из Крыма и Белоруссии
Кулеба обвинил Россию в попытках создать особые условия для "Северного потока-2"
Вирусолог объяснила, какой "коктейль" из вакцин оказался круче всех
Популярное
Мир. Новости мира
В Варшаве обижены: Минск и Москва выставляют Польшу "бесчеловечной страной"

В Варшаве вновь выступили с обвинениями в адрес Москвы и Минска. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Россия и Белоруссия якобы ведут информационную кампанию против его страны.

В Варшаве обижены: Минск и Москва выставляют Польшу "бесчеловечной страной"
В Кремле напомнили Эрдогану, что центр тюркского мира находится на Алтае
Мир. Новости мира
В Кремле напомнили Эрдогану, что центр тюркского мира находится на Алтае
Силовые структуры
WSJ: американские авианосцы стали беспомощными из-за России
Здоровье
Невролог Хорошев назвал "странное" последствие COVID-19: может вызвать заикание
Ирина Шлионская Штрафы заставили искусственный интеллект ставить более точные диагнозы Ирина Шлионская Дмитрий Соколов "Кукушка" и другие смертельные игры русских офицеров Дмитрий Соколов Усам Оздемиров Миропорядок по-китайски: единой глобальной "деревне" пора задать разумные тренды Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Дерипаска резко раскритиковал Ходорковского
Мир. Новости мира
Миропорядок по-китайски: единой глобальной "деревне" пора задать разумные тренды
Украинский журналист: Россия признала выборы в Никарагуа из благодарности
Южная Америка
Украинский журналист: Россия признала выборы в Никарагуа из благодарности
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников