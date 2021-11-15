ИИ сделает жизнь лучше, если не помешает бюрократия

Влияние искусственного интеллекта на нашу жизнь с каждым днём становится всё значимей, благодаря фантастическим возможностям цифровых данных. Они проникают во все сферы жизни человека, начиная от рутинных трудовых обязанностей до решения климатических целей. Прошедшая в Москве международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey 2021 вновь привлекла внимание публики смелыми замыслами и заманчивыми идеями.

Тон мероприятию задал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, предложивший задуматься над "большим светлым вопросом": что мы будем делать следующие 10 лет, чтобы на земле стало жить лучше? Ведь и Стив Джобс видел смысл существования в том, "чтобы внести свой вклад в этот мир". Первый день конференции прошёл под знаком влияния ИИ на масштабирование ESG-подхода (экологичность, социальная ответственность и лучшие практики управления) в различных отраслях, что было приравнено к "сохранению нашей планеты для будущих поколений и минимизации последствий человеческой деятельности".

Услуги по экспресс-оценке степени соответствия компаний ESG-стандартам готов предложить стартап Bidzaar.com, основанный на алгоритме ИИ. В ближайшие 12 месяцев он планирует проверить на соблюдение принципов социально ответственного ведения бизнеса 100 тысяч российских компаний любого размера. По мнению основателя стартапа Андрея Черногорова, климатическая повестка требует, чтобы ESG-требования соблюдались по всей цепочке добавленной стоимости, включая малый и средний бизнес, который часто выступает в роли слабого звена.

Не стоит забывать о том, что создание и эксплуатация искусственного интеллекта тоже приводит к увеличению углеродного следа. Как отмечают эксперты ООН, на нужды IT-отрасли приходится 10% потребления энергии. Есть идеи нивелировать частично эту проблему дальнейшим развитием облачных технологий и распределённых вычислений. Сбер намерен со следующего года считать карбоновый след своих моделей ИИ.

Успешное использование ИИ для решения задач устойчивого развития требует от бизнеса большей открытости. Равноправное взаимодействие и гибкий подход помогли бы корпорациям почерпнуть много инноваций у стартапов. Как отметил сооснователь и технический директор приложения Siri Том Грубер, в части лучших практик управления (Governance) ИИ выступает как усилитель процесса принятия решений. Но следует идти ещё дальше: выработать с помощью ИИ принципы управления, которые станут инженерной наукой.

На вопрос к аудитории о приоритетных для компаний ESG-задачах, которые ИИ сможет решить в ближайшие 10 лет, наибольший рейтинг набрал пункт о снижении воздействия на окружающую среду (30,8%). За ним идут снижение потребления ресурсов (26,9%), обеспечение равных прав и возможностей для всех членов общества (19,2%), решение задач, связанных с климатическими изменениями (11,5%) и развитие человеческого капитала (тоже 11,5%). Между прочим, согласно опубликованному в журнале Nature исследованию о влиянии ИИ на достижение 169 задач в рамках 17 целей устойчивого развития ООН, искусственный интеллект сможет улучшить выполнение 90% задач в категории Environment (окружающая среда), 80% — в Society (общество) и 70% — в Economy (экономика).

Вездесущий ИИ

Ещё одной важной темой конференции стали конкретные технологические решения в сфере глубокого обучения, развития искусственных нейронных сетей, распознавания изображений и рукописного текста, автоматического машинного обучения и т. д. По словам Александра Ведяхина, сильный искусственный интеллект (Artificial General Intelligence) — это технология будущего, способная решать широкий спектр задач на уровне человека или лучше него, "кардинально изменить весь технологический ландшафт планеты".

Широко известны такие примеры применения ИИ, как беспилотные автомобили, системы по распознаванию лиц, голосовые сервисы и системы распознавания речи. Искусственный интеллект помогает банкам отбирать кандидатов на получение кредитов, учёным — в настройке точного научного оборудования, врачам — в определении диагнозов и даже астрономам — в поиске новых планет в далёком космосе.

В декабре прошлого года Сбербанк учредил Институт искусственного интеллекта AIRI, председателем совета которого стал немецкий и швейцарский учёный Юрген Шмидхубер, специализирующийся на обучении нейросетей. Примерно 100 высококлассных специалистов Института, разделённых на 18 команд, работают над разными направлениями. Но главный упор они делают на фундаментальные исследования для создания более универсальных, сильных и "умных" алгоритмов, решение практических задач с использованием ИИ для медицины, развития науки и поддержки промышленности.

AIRI совместно с Центром имени Гамалеи в настоящее время работает над проектом повышения эффективности вакцин за счёт улучшения иммунологических свойств S-белка — именно он выступает основным компонентом большинства вакцин от коронавируса. Научный руководитель институтской группы "Биоинформатика" Ольга Кардымон выразила надежду, что с помощью ИИ они адаптируют вакцину к появлению новых мутаций и штаммов, в результате в лабораториях будет уходить меньше времени на разработку новых вакцин. Как отмечают эксперты, обученные модели нейросетей намного ускоряют медицинские исследования. ИИ успешно используют для разработки молекул, в частности, в Европе уже есть разработка полностью синтетической вакцины, имитирующей S-белок.

Трансформация с учетом этики

Выступая перед участниками в последний день конференции AI Journey 2021, президент Владимир Путин заявил, что следует наращивать темпы цифровой трансформации, переходя в максимально короткие сроки от отдельных экспериментов, "пилотных" инициатив к запуску сквозных проектов внедрения искусственного интеллекта — особенно там, где это улучшает качество жизни человека.

Год назад властями были озвучены планы помочь бизнесу провести технологическое обновление, предоставить налоговые стимулы компаниям и организациям, которые приобретают отечественное программное обеспечение, компьютеры и телекоммуникационные устройства. Как отметил глава государства, эти и другие решения до сих пор не приняты из-за того, что "процесс явно затянулся" из-за бюрократических задержек. И если двигаться такими неспешными шагами, то задачи ускоренного развития нам не решить.

Выиграть в глобальной конкуренции, пробиться в группу лидеров возможно, лишь опираясь на мощный технологический потенциал. Технологии будущего уже сегодня должны становиться доступными, служить всем гражданам страны и работать на достижение национальных целей развития. Для этого нужно как можно быстрее убирать все явно избыточные барьеры на пути создания и внедрения инноваций.

При этом президент предложил задействовать два фундаментальных принципа доступа к цифровым данным. Во-первых, это эффективные механизмы деперсонализации и хранения данных, обеспечивающих безусловную защиту прав и интересов граждан, включая их частную жизнь. Во-вторых, принятие законодательных решений, открывающих доступ к массивам обезличенных данных государства (а в последующем и крупнейших отечественных компаний) для российских разработчиков ИИ, научных организаций и бизнеса.

Особо внимательно предлагается подойти к информации, имеющей критическое значение для безопасности граждан, в первую очередь к биометрическим данным, которые всё чаще используются для совершения финансовых операций, оплаты проезда в метро и т. д. По мнению главы государства, такого рода информация должна храниться в единой государственной системе биометрической идентификации. Государство возьмёт на себя ответственность за её хранение, обеспечивая к ней доступ в полностью зашифрованном виде, исключающем любое внешнее, несанкционированное вмешательство.

Этические аспекты использования ИИ, в частности вопросы защиты личных данных и цифровых платежей, противодействие скрытому манипулированию сознанием граждан, выходят сегодня на передний план. Как заметил глава Сбера Герман Греф, этика искусственного интеллекта — одна из самых важных и проблемных зон, которая должна получить опережающее развитие. Недавно Альянс в сфере искусственного интеллекта разработал Кодекс этики, который был открыт к подписанию в конце октября. Первыми к нему присоединились Сбер, Яндекс, МТС, VK, "Газпром нефть" и РФПИ, в ходе конференции их ряды пополнили ещё восемь компаний. Кодекс этики провозглашает человеко-ориентированный и гуманистический подход при развитии технологий ИИ, принципы недискриминации, безопасности и уважение воли человека.

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