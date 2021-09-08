EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Предками бледнолицых скандинавов оказались пришельцы из Африки

Эврика » Открытия

Согласно одной из теорий, современный человек вышел из Африки и, вероятно, мигрировал в Европу не позднее 42 тысяч лет назад. Во время последнего ледникового периода, наступившего около 33 000 — 20 000 лет назад, когда ледяной панцирь покрывал север и часть Центральной Европы, население юго-западной Европы оказалось изолировано от групп, обитавших дальше на восток.

Эксперимент с геном
 

После отступления ледяного покрова часть этих охотников-собирателей примерно 11 700 лет назад переселилась в Скандинавию. Таким образом, заселив один из последних безлюдных районов Европейского материка.

Генетические исследования помогают решить загадку

До последнего времени оставалось загадкой, кем были эти люди и как они туда попали. Одна из причин, по которой происхождение первых скандинавов было сокрыто во мраке прошлого — серьёзный сдвиг в технологии изготовления каменных орудий, произошедший вскоре после их появления в Скандинавии. Предположительно новая технология возникла в Восточной Европе, оставляя открытым вопрос, как она достигла северных широт.

С этой целью исследователи секвенировали геномы охотников-собирателей, возраст которых составляет 9 500 — 6 000 лет. ДНК извлекли из костей и зубов семи человек

  • с атлантического побережья Норвегии и
  • двух балтийских островов:
  1. Готланд,
  2. Стура-Карлсё.

К удивлению учёных, охотники-собиратели с норвежского атлантического побережья оказались генетически более близки современным жителям с восточного побережья Балтийского моря, а охотники-собиратели из нынешней Швеции — населению Центральной и Западной Европы.

Скорее всего, объясняется это двумя основными потоками миграции в Скандинавию.

  1. с юга — современных Дании и Германии — несколько позднее 11 700 лет назад.
  2. с северо-востока после освобождения ото льда атлантического побережья северной Финляндии и Норвегии.

Эти результаты, опубликованные в журнале PLOS Biology, согласуются с археологическими наблюдениями, согласно которым самые ранние проявления новой технологии изготовления каменных орудий в Скандинавии были зарегистрированы в Финляндии, на северо-западе России и Норвегии — примерно 10 300 лет назад. Подобная технология появилась лишь позже на юге Швеции и Дании.

Начало превращения негров в викингов

Прибывшие в Скандинавию мигранты резко отличались как внешне, так и генетически. Пришельцы с юга были голубоглазыми с относительно темной кожей. У бледнолицых жителей северо-востока глаза были разного цвета.

Женщины Скандинавии: секреты нордической красоты
 

Во время исследования установили, что светлая кожа и пигментация глаз в среднем чаще встречаются среди скандинавских охотников-собирателей, чем их предков из других частей Европы. Учёные считают, что светлая пигментация кожи помогает людям лучше поглощать солнечный свет и синтезировать из него витамин D.

Адаптация к климату связана с недостатком солнечного света и преобладанием низких температур, что и произошло в Скандинавии с прибытием мигрантов из Африки. Такой вывод вполне согласуется с общемировой картиной уменьшения пигментации по мере удаления от экватора.

Генофонд скандинавов поменялся благодаря миграциям в более поздние периоды

  • каменного и
  • бронзового веков,

которые привнесли новый генетический материал, а также новые технологии, культуры и языки.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ВИКИНГИ - 10 неудобных фактов о скандинавских пиратах
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
Темы
Новости
Суд взыскал с Альфа-банка более 100 млн долларов
В раде призвали главу Вооруженных сил Украины идти на Москву
Матвиенко: Россия направит посла на инаугурацию правительства Афганистана
"Как это будет реализовано?": автоэксперты о санкциях за нарушение тишины
Аналитик Игорь Сафонов объяснил, как будет работать цифровой налог в России
Россию призвали отказаться от "вредных" санкций против Запада
Киев уличил CNN в сговоре с ФСБ
Twitter оштрафовали на 19 миллионов рублей
Киев подготовил санкции из-за Крымского моста и перепланировки в Севастополе
59-летняя телеведущая Екатерина Андреева раскрыла секрет своей энергичности
Последние материалы
В раде призвали главу Вооруженных сил Украины идти на Москву
Предками бледнолицых скандинавов оказались пришельцы из Африки
Любаша: "Я не дарю свои песни — они недешёвые"
Деловые встречи, концерт Валерии и дегустация кумыса: к чему готовиться участникам Инвестсабантуя "Зауралье-2021"
Матвиенко: Россия направит посла на инаугурацию правительства Афганистана
Талибы* многое обещают на словах. Можно ли им верить?
"Как это будет реализовано?": автоэксперты о санкциях за нарушение тишины
Аналитик Игорь Сафонов объяснил, как будет работать цифровой налог в России
Россию призвали отказаться от "вредных" санкций против Запада
Событие года по версии Зеленского: "Ура, Байден назвал меня "любимой женой"!
Популярное
Здоровье
Эксперт Роспотребнадзора назвала самый опасный симптом коронавируса

Во время болезни может проявиться грозный симптом COVID-19, при возникновении которого нужно сразу же обратиться к врачу.

Эксперт Роспотребнадзора назвала самый опасный симптом коронавируса
Виторган намекнул на причину развода с Собчак
Российский шоу-бизнес
Виторган намекнул на причину развода с Собчак
Мир. Новости мира
Украина рассчитывает управлять "Северным потоком-2"
Мир. Новости мира
Эксперт объяснил, кто мог атаковать талибов* с воздуха
Игорь Буккер Предками бледнолицых скандинавов оказались пришельцы из Африки Игорь Буккер Андрей Мартынюк Событие года по версии Зеленского: "Ура, Байден назвал меня "любимой женой"! Андрей Мартынюк Усам Оздемиров Станет ли Дальний Восток "российской Калифорнией" Усам Оздемиров
Новости Украины
Пан или пропал: почему Зеленский настойчиво ищет встречи с Путиным
Российский шоу-бизнес
Ушёл из жизни сценограф Пугачёвой Борис Краснов
Диетологи назвали самую полезную рыбу
Здоровье
Диетологи назвали самую полезную рыбу
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников