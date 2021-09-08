Предками бледнолицых скандинавов оказались пришельцы из Африки

Согласно одной из теорий, современный человек вышел из Африки и, вероятно, мигрировал в Европу не позднее 42 тысяч лет назад. Во время последнего ледникового периода, наступившего около 33 000 — 20 000 лет назад, когда ледяной панцирь покрывал север и часть Центральной Европы, население юго-западной Европы оказалось изолировано от групп, обитавших дальше на восток.

После отступления ледяного покрова часть этих охотников-собирателей примерно 11 700 лет назад переселилась в Скандинавию. Таким образом, заселив один из последних безлюдных районов Европейского материка.

Генетические исследования помогают решить загадку

До последнего времени оставалось загадкой, кем были эти люди и как они туда попали. Одна из причин, по которой происхождение первых скандинавов было сокрыто во мраке прошлого — серьёзный сдвиг в технологии изготовления каменных орудий, произошедший вскоре после их появления в Скандинавии. Предположительно новая технология возникла в Восточной Европе, оставляя открытым вопрос, как она достигла северных широт.

С этой целью исследователи секвенировали геномы охотников-собирателей, возраст которых составляет 9 500 — 6 000 лет. ДНК извлекли из костей и зубов семи человек

с атлантического побережья Норвегии и

двух балтийских островов:

Готланд, Стура-Карлсё.

К удивлению учёных, охотники-собиратели с норвежского атлантического побережья оказались генетически более близки современным жителям с восточного побережья Балтийского моря, а охотники-собиратели из нынешней Швеции — населению Центральной и Западной Европы.

Скорее всего, объясняется это двумя основными потоками миграции в Скандинавию.

с юга — современных Дании и Германии — несколько позднее 11 700 лет назад. с северо-востока после освобождения ото льда атлантического побережья северной Финляндии и Норвегии.

Эти результаты, опубликованные в журнале PLOS Biology, согласуются с археологическими наблюдениями, согласно которым самые ранние проявления новой технологии изготовления каменных орудий в Скандинавии были зарегистрированы в Финляндии, на северо-западе России и Норвегии — примерно 10 300 лет назад. Подобная технология появилась лишь позже на юге Швеции и Дании.

Начало превращения негров в викингов

Прибывшие в Скандинавию мигранты резко отличались как внешне, так и генетически. Пришельцы с юга были голубоглазыми с относительно темной кожей. У бледнолицых жителей северо-востока глаза были разного цвета.

Во время исследования установили, что светлая кожа и пигментация глаз в среднем чаще встречаются среди скандинавских охотников-собирателей, чем их предков из других частей Европы. Учёные считают, что светлая пигментация кожи помогает людям лучше поглощать солнечный свет и синтезировать из него витамин D.

Адаптация к климату связана с недостатком солнечного света и преобладанием низких температур, что и произошло в Скандинавии с прибытием мигрантов из Африки. Такой вывод вполне согласуется с общемировой картиной уменьшения пигментации по мере удаления от экватора.

Генофонд скандинавов поменялся благодаря миграциям в более поздние периоды

каменного и

бронзового веков,

которые привнесли новый генетический материал, а также новые технологии, культуры и языки.

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