Эликсир молодости изобрёл русский профессор в 20-х годах прошлого века

В издательстве "Эксмо" вышла книга, рассказывающая о революционном методе лечения и омоложения человеческого организма — лизатотерапии. Хотя он был разработан ещё в 20-х годах прошлого века русским учёным — микробиологом-патофизиологом академиком ВАСХНИЛ Михаилом Павловичем Тушновым, долгие годы лизатотерапия была фактически под запретом.

А между тем, как утверждает автор книги Михаил (Майкл) Логинов, этот метод открывал перед человечеством поистине безграничные возможности.

Будучи потомком академика Тушнова, Логинов в своем романе "Эликсир для избранных" восстанавливает реальную картину тех далёких лет.

О чём эта книга и почему открытие не легло в основу научного направления в медицине, Михаил (Майкл) Логинов рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

— Сразу оговорюсь — я не учёный и это моя первая книга. "Эликсир для избранных" — политический детектив, семейная сага и история интересного научного открытия.

Михаил Павлович Тушнов — известный российский, советский физиолог. Развивал теорию лизатотерапии. Его идея очень интересная, но при этом достаточно парадоксальна.

Профессор утверждал, что можно лечить человека и продлевать ему жизнь с помощью внутриклеточных ядов, которые образуются в человеческом организме в процессе обмена веществ. Синтезирующиеся в результате распада некие ядовитые внутренние вещества в небольших дозах оказывают не вредное, а наоборот, полезное воздействие, активизируют работу органов. Вот на этом была построена его теория. Она была очень популярна в конце 1920-х, начале 1930-х годов.

Многие врачи принимали, поддерживали и использовали методику Тушнова. В неё верили некоторые из руководителей советского государства, препараты применяли в лечебно-санитарном управлении Кремля, где Тушнов был консультантом.

А потом произошли некие события. О них подробно я рассказал в книге. Чтобы не спойлерить, скажу только, что всё закончилось в 1935 году, когда скоропостижно умер академик Тушнов. Вот такая ирония судьбы: ученый, который хотел подарить человечеству долгую жизнь, сам прожил всего 56 лет. И после того, как он умер, исследования прекратились, и теория эта была прочно забыта. Почему? И вот это одна из тем романа.

Почему эксперименты по омоложению прекратились

— Но ведь у Тушнова, наверное, были ученики… Или кроме него никто этим не занимался?

— Много было всяких обстоятельств.

Во-первых, вскоре начались репрессии, многие люди были просто репрессированы.

Во-вторых, началась война.

Наверное, есть и "в-третьих", но найти его пока не удалось.

Известно только, что у препаратов была и "обратная сторона": с их помощью можно было лечить, можно было убить. Причем, убить идеально. То есть, вы вкалывали этот препарат в большей дозе, и сердце останавливалось у человека. И он умирал как бы естественной смертью, потому что вскрытие ничего не показывало — препараты построены на основе белков из человеческих органов, а не химии.

— А когда вы сказали, что это тема омоложения носилась в воздухе в 20-е годы прошлого века. Про него Булгаков написал в "Собачьем сердце" …

— На самом деле, идея омоложения возникла ещё раньше. Был такой знаменитый российский хирург — он уехал ещё до революции из России — Сергей Воронов. Вот он первый начал работать над этой темой. Он что делал? Он был хирург, и он уверял, что можно добиться омоложения организма, если пересадить человеку ткани, скажем, половых органов, с тканей обезьяны.

И когда в "Собачьем сердце", помните, Преображенский говорит этой своей пациентке — влюблённой в шулера: "Я пересажу вам яичники обезьяны", то, когда я впервые прочитал, я подумал, что это шутка, что это такой стёб гения. Никакой это не стёб гения. Эта операция называлась "гипертрансплантация". Это совершенно реально. А Булгаков взял эту деталь из газеты.

Отличие Тушнова в том, что он предлагал не хирургические методы омоложения, а терапевтические.

К слову, в семье есть легенда, что Тушнов мог быть одним из прототипов булгаковского Преображенского.

У Тушнова был опыт, когда он действительно добился омоложения собаки:

собака — старая, дряхлая собака 18 лет — получала инъекции его препарата, сделанного из тестикул быка, и буквально ожила — к ней вернулась способность вести половую жизнь, она помолодела, потолстела, у неё стала лосниться шерсть и так далее.

Свидетельство этого есть — записи академика Тушнова сохранились.

О том, кто в Кремле получал препараты академика Тушнова и ряде забытых на годы фактов, связанных с омоложением — смотрите в прикреплённом видео.