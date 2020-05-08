Данила Медведев: о скорости прогресса и компьютеризации

Футуролог Данила Медведев полагает, что вместо технического прогресса, человечество свернуло не на ту дорожку. Вместо улучшения интеллектуальной обстановки, Интернет и компьютеризация служит оболваниванию мозгов и разрушению психики.

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Прогресс и наши ожидания

— Как определить скорость прогресса, который по вашим словам идет медленно?

— Темпы роста научно-технического прогресса, например, в Великобритании за последние 10 лет равны нулю. Страна, которая в какой-то момент породила первую промышленную революцию в XIX веке, и которая была на передовой со своими паровозами, железными дорогами, с металлургией, сегодня не понимает, как вернуть хоть какие-нибудь инновации. Отсюда реакция людей, выбравших Брексит, потому что они думают хоть что-нибудь сделать, чтобы у нас все поменялось.

Все больше стало свидетельств, и цифры об этом говорят, что прогресс не ускоряется.

У меня знакомые из российской компании "Моторика", которая занимается печатанием на 3D-принтере протезов рук для детей, несколько лет назад начинали этот проект для того, чтобы обеспечить всех инвалидов дешевыми протезами, которые стоят 5 тысяч рублей.

В итоге они получили сколько-то грантов, сколько-то инвестиций, сколько-то выиграли призов, но количество людей, которые получили их протезы, исчисляются сотнями.

Во-первых, огромные затраты идут на то, чтобы сертифицировать, провести испытания, получить необходимые разрешения. Вместо мечты о том, что у всех инвалидов будут искусственные руки, выясняется, что это все дорого и работает плохо.

— Может у нас слишком завышенные ожидания?

— Посмотрите назад на сто лет, какой переход произошел с XIX века по середину XX-го, когда у нас появились автомобили, самолеты, сначала телеграф, потом радио и телевидение. Мы отправили человека в космос. В домах появилось огромное количество бытовой техники:

пылесосы,

кондиционеры,

посудомоечные машины,

радиоприемники и телевизоры,

кинематограф,

огромное количество самых разных инноваций, включая канализацию и туалет дома.

— Водопровод и канализация еще "рабами Рима" были построены.

— Если посмотреть на ситуацию с гигиеной в древнем Риме, она в чем-то была лучше, чем в XIX веке. Она точно была лучше, чем в Средние века. Вместо экспоненциального прогресса…

— Развитие человечества идет по спирали.

— В каких-то областях, да.

Мы получаем периоды большого прогресса, а потом периоды, когда у нас этот прогресс останавливается.

Официальная позиция, которую высказывают премьер-министры и президенты, что мы живем в эпоху ускоряющегося прогресса, потому что они все оказываются заложниками или, может быть, не заложниками, а выгодополучателями огромного бюджета на инновации, который продуцирует только исключительно статьи, патенты, но отсутствие реальных достижений.

Мы изобрели все, что могли?

— В 1899 году уволился некий клерк патентного ведомства, потерявший смысл своей работы, потому что он решил: человечество уже изобрело все, что только можно изобрести.

— Патенты у нас появляются каждый год в огромном количестве, а с другой стороны, если посмотреть на рейтинги самых крутых изобретений XXI века, то на 95 процентов этот рейтинг состоит из планшетов и смартфонов.

— Это не космический корабль?

— Единственное, что более или менее появилось в начале этого века, Тесла сделал хорошие электромобили, все остальное — это гаджеты. Причем, если мы посмотрим на гаджеты, вот, к примеру, 3D-печать не распространилась массово.

— Интернет, компьютеры — это ведь более чем глобально?

— Интернет был создан в 1960-е годы.

— Но не был массовым.

— Массовым он начал становиться в 1990-е годы. Но тут получается интереснейший вопрос, а стало ли нам хорошо?

Facebook признает в своих пресс-релизах, что время, проведенное в соцсетях, имеет отрицательный эффект для психики человека. Нас эксплуатируют две компании — Facebook и Google, которые занимаются исключительно размещением рекламы и зарабатывают на нашем внимании.

Интернет не стал тем, чем он мог быть в 1960-е годы. На мой взгляд, это связано с проблемой неправильного развития компьютеров и Интернета. Она непосредственно связана с проблемой замедления научно-технического прогресса.

В 1960-е годы, когда были придуманы первые компьютеры, появилась компьютерная мышка, клавиатура, они были предназначены, прежде всего, для ученых.

Для людей, которые занимаются интеллектуальной работой, чтобы можно было усилить их интеллект и позволить им сообща решать глобальные проблемы человечества. Что мы получили вместо этого?

Получили, по сути, гибрид пишущей машинки для того, чтобы плодить все больше и больше печатной продукции и телевизора. Где же усиление человеческого интеллекта? Его нет. Думаю, в ближайшие годы, может быть, в ближайшие 10 — 20 лет, человечество для себя признает, что где-то этот псевдопрогресс завернул не туда. Надо будет вернуться на полвека назад и задуматься о том, а что же надо сделать по-другому.

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Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер