Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Лукашенко отобьет поклон Путину?
Автор Инна Новикова

Данила Медведев: о скорости прогресса и компьютеризации

Эврика

Футуролог Данила Медведев полагает, что вместо технического прогресса, человечество свернуло не на ту дорожку. Вместо улучшения интеллектуальной обстановки, Интернет и компьютеризация служит оболваниванию мозгов и разрушению психики.

Будущее после COVID-19: Нас ждет другая реальность?

Читайте начало интервью:

Прогресс и наши ожидания

— Как определить скорость прогресса, который по вашим словам идет медленно?

— Темпы роста научно-технического прогресса, например, в Великобритании за последние 10 лет равны нулю. Страна, которая в какой-то момент породила первую промышленную революцию в XIX веке, и которая была на передовой со своими паровозами, железными дорогами, с металлургией, сегодня не понимает, как вернуть хоть какие-нибудь инновации. Отсюда реакция людей, выбравших Брексит, потому что они думают хоть что-нибудь сделать, чтобы у нас все поменялось.

Все больше стало свидетельств, и цифры об этом говорят, что прогресс не ускоряется.

У меня знакомые из российской компании "Моторика", которая занимается печатанием на 3D-принтере протезов рук для детей, несколько лет назад начинали этот проект для того, чтобы обеспечить всех инвалидов дешевыми протезами, которые стоят 5 тысяч рублей.

В итоге они получили сколько-то грантов, сколько-то инвестиций, сколько-то выиграли призов, но количество людей, которые получили их протезы, исчисляются сотнями.

Во-первых, огромные затраты идут на то, чтобы сертифицировать, провести испытания, получить необходимые разрешения. Вместо мечты о том, что у всех инвалидов будут искусственные руки, выясняется, что это все дорого и работает плохо.

— Может у нас слишком завышенные ожидания?

— Посмотрите назад на сто лет, какой переход произошел с XIX века по середину XX-го, когда у нас появились автомобили, самолеты, сначала телеграф, потом радио и телевидение. Мы отправили человека в космос. В домах появилось огромное количество бытовой техники:

  • пылесосы,
  • кондиционеры,
  • посудомоечные машины,
  • радиоприемники и телевизоры,
  • кинематограф,

огромное количество самых разных инноваций, включая канализацию и туалет дома.

— Водопровод и канализация еще "рабами Рима" были построены.

— Если посмотреть на ситуацию с гигиеной в древнем Риме, она в чем-то была лучше, чем в XIX веке. Она точно была лучше, чем в Средние века. Вместо экспоненциального прогресса…

— Развитие человечества идет по спирали.

— В каких-то областях, да.

Мы получаем периоды большого прогресса, а потом периоды, когда у нас этот прогресс останавливается.

Официальная позиция, которую высказывают премьер-министры и президенты, что мы живем в эпоху ускоряющегося прогресса, потому что они все оказываются заложниками или, может быть, не заложниками, а выгодополучателями огромного бюджета на инновации, который продуцирует только исключительно статьи, патенты, но отсутствие реальных достижений.

Мы изобрели все, что могли?

— В 1899 году уволился некий клерк патентного ведомства, потерявший смысл своей работы, потому что он решил: человечество уже изобрело все, что только можно изобрести.

— Патенты у нас появляются каждый год в огромном количестве, а с другой стороны, если посмотреть на рейтинги самых крутых изобретений XXI века, то на 95 процентов этот рейтинг состоит из планшетов и смартфонов.

— Это не космический корабль?

— Единственное, что более или менее появилось в начале этого века, Тесла сделал хорошие электромобили, все остальное — это гаджеты. Причем, если мы посмотрим на гаджеты, вот, к примеру, 3D-печать не распространилась массово.

— Интернет, компьютеры — это ведь более чем глобально?

— Интернет был создан в 1960-е годы.

— Но не был массовым.

— Массовым он начал становиться в 1990-е годы. Но тут получается интереснейший вопрос, а стало ли нам хорошо?

Facebook признает в своих пресс-релизах, что время, проведенное в соцсетях, имеет отрицательный эффект для психики человека. Нас эксплуатируют две компании — Facebook и Google, которые занимаются исключительно размещением рекламы и зарабатывают на нашем внимании.

Интернет не стал тем, чем он мог быть в 1960-е годы. На мой взгляд, это связано с проблемой неправильного развития компьютеров и Интернета. Она непосредственно связана с проблемой замедления научно-технического прогресса.

В 1960-е годы, когда были придуманы первые компьютеры, появилась компьютерная мышка, клавиатура, они были предназначены, прежде всего, для ученых.

Для людей, которые занимаются интеллектуальной работой, чтобы можно было усилить их интеллект и позволить им сообща решать глобальные проблемы человечества. Что мы получили вместо этого?

Получили, по сути, гибрид пишущей машинки для того, чтобы плодить все больше и больше печатной продукции и телевизора. Где же усиление человеческого интеллекта? Его нет. Думаю, в ближайшие годы, может быть, в ближайшие 10 — 20 лет, человечество для себя признает, что где-то этот псевдопрогресс завернул не туда. Надо будет вернуться на полвека назад и задуматься о том, а что же надо сделать по-другому.

Изобретения 2010-х годов
Изобретение Год изобретения
Одежда с климат-контролем 2011
Устройство для печали на любой поверхности — PrintBrush 2011
"Умные" часы 2011
Шлем VR (виртуальной реальности) 2012
Производство растворимой электроники 2012
Самое мощное взрывчатое вещество — гексанитрогексаазаизовюрцитан 2012
Лазерная космическая связь 2013
"Умные" палочки для еды 2014
MEMS-наноинектор 2014
Нано-электронное робо-устройство, которое используется как датчик влажности 2015

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы интернет карантин компьютеры изобретения футурология данила медведев научно-технический прогресс
Новости Все >
Россия становится горячей коронавирусной точкой Европы
Лето-2020 будет не лучшим сезоном отпусков
Европа устала от карантина и выходит из него
Эксперты: Номера телефонов нужно сохранять с первой цифрой +7
Газовые плиты негативно влияют на качество воздуха в квартире
Сергей Шойгу пообщался по телефону со своим итальянским коллегой
В Кузбассе будут судить бывшего главу города Мариинска
Исчезновение Луны с небосвода в 1110 году связали с вулканом
Шесть населенных пунктов в Республике Коми отрезаны паводком
В 14 городах Дальнего Востока прошли репетиции воздушных парадов
Последние материалы
Данила Медведев: о скорости прогресса и компьютеризации
Россия становится горячей коронавирусной точкой Европы
Лето-2020 будет не лучшим сезоном отпусков
Европа устала от карантина и выходит из него
И﻿нна Святенко — как Москва помогает людям в условиях самоизоляции
Профессор Валентин Катасонов верит фантастам, а не Дарвину
ВВС США впервые сертифицировали печать деталей для самолетов на 3D-принтере.
Как выживают и будут выживать рестораны и отели
Как укрепить иммунитет и защититься от коронавируса
Эксперты: Номера телефонов нужно сохранять с первой цифрой +7
Популярное
Мир. Новости мира
Крик чешского чиновника: Европа, накажи Россию - она на нас обиделась!

Глава шестого района Праги Ондржей Коларж обратился с открытым письмом к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Крик чешского чиновника: Европа, накажи Россию - она на нас обиделась!
Аналитик: на предстоящих выборах Лукашенко будет бороться сам с собой
Новости Белоруссии
Аналитик: на предстоящих выборах Лукашенко будет бороться сам с собой
Политика. Новости и аналитика
Экономисты прогнозируют рекордный обвал российской экономики
Военные новости
Почему Норвегия отказалась участвовать в учениях НАТО в Баренцевом море
Игорь Буккер В США убит вирусолог по COVID-19 Игорь Буккер Любовь Степушова Почему Норвегия отказалась участвовать в учениях НАТО в Баренцевом море Любовь Степушова Василий Амирджанов Школьникам утвердили план флешмобного Дня Победы Василий Амирджанов
Комментарии
Как это было 75 лет назад: версия Пентагона
И﻿нна Святенко — как Москва помогает людям в условиях самоизоляции
Домашние рецепты лечения позвоночника
В сфере услуг наблюдается рекордное сокращение рабочих мест
Как телеканалы празднуют День Победы (плохо празднуют)
Как телеканалы празднуют День Победы (плохо празднуют)
Собянин призывает наслаждаться праздничным салютом из окон домов
СМИ Грузии: без России нам грозит голод
Как избавиться от мешков под глазами
В сфере услуг наблюдается рекордное сокращение рабочих мест
Из Риги: Латвия была денежным донором СССР, и Россия должна заплатить
Как это было 75 лет назад: версия Пентагона
Белоруссия выслала журналистов РФ перед "парадом камикадзе"
Денег нет? А почему бы не сделать, как в Швейцарии
Денег нет? А почему бы не сделать, как в Швейцарии
Белоруссия выслала журналистов РФ перед "парадом камикадзе"
Театры в России откроются не раньше сентября
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
Асад предупреждает о вирусной катастрофе
"Это ерунда": как Мишустина "отправили в отставку"
Собянин призывает наслаждаться праздничным салютом из окон домов
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ