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Автор Инна Новикова

Футуролог размышляет об оцифрованном мире и жизни вне мегаполисов

Эврика » Гипотезы

Футуролог Данила Медведев предполагает, что людям комфортнее жить не в крупных городах, а на лоне природы. Гипотеза футуролога о замедлении научно-технического прогресса.

Будущее после COVID-19: Нас ждет другая реальность?

Читайте начало интервью:

Всё ушло в онлайн

— Вы уже сказали по поводу глобализации, урбанизации. Большая часть населения живет в больших городах. Огромная скученность населения, которая представляет собой опасность. Насколько возможно убежать из больших городов, нужно ли вообще менять всю систему организации нашей жизни?

— Это вполне возможный, один из альтернативных сценариев. Укрепление городов шло естественным путем, потому что людям было выгодно собираться в городах. Чем больше людей, тем более продуктивен город. Сейчас, возможно, этот процесс замедлился, а, может быть, даже вообще остановился. Мы пока еще точно не знаем, но совершенно точно мы можем сказать, что переход на удаленку вполне себе может стать реальностью в XXI веке. И тогда мы, действительно, будем в мире без городов. Как мы еще десять лет назад передачу снимали на тему мира без городов, когда человек сможет выбрать любую точку на земном шаре, чтобы там жить и оттуда работать. Последние 20 лет об этом много кто говорил, но только с появлением коронавируса это, действительно, стало мейнстримом. Выясняется, что жизнь в более дорогом мегаполисе нам, может быть, не нужна, если музеи проводят все выставки, экскурсии онлайн, если театры транслируют спектакли и мы можем смотреть их в высоком разрешении на компьютере.

— Посещение театра, ресторана, парка, даже просто пройти по улицам — это ведь тоже какие-то эмоциональные вещи, которые нам нужны.

— В этом смысле полезнее жить вдалеке от больших городов, потому что для нашей психики гораздо полезнее выйти на природу, чем прогуляться по улицам города.

— Мне рассказывали, что можно сколько угодно смотреть хоккей по телевизору, но пребывание на хоккейном матче, когда ты заражаешься энергией не только от самой игры, но и от сидящих рядом болельщиков, это совершенно отдельная история. Вы говорите, раз в полвека такие ситуации бывают. Когда все это начиналось, я сравнила с тем, что мы пережили 1990-е годы. С чем бы вы сравнили переживаемую нами ситуацию?

— Последние несколько лет я занимаюсь исследованием научно-технического прогресса и пытаюсь разобраться вместе с коллегами в том, что же произошло у нас в ХХ веке.

На мой взгляд, есть очень большая тайна, связанная с историей второй половины ХХ века. Мы не очень понимаем, как к ней относиться.

Прежде всего, это век двух мировых войн и технологического развития. Но вот то, что произошло в 1960-е годы, на мой взгляд, имеет гораздо большее значение, чем-то, что случилось, во время эпидемии гриппа "испанки" или во время Первой мировой войны. С одной стороны, очень сильно выросло количество ученых, инженеров, а с другой стороны, замедлились темпы экономического и технологического роста. Если в середине ХХ века во время Второй мировой войны у нас появились радар, атомная бомба, ракеты, реактивные самолеты, множество разных научных и технологических достижений, то во второй половине ХХ века у нас появились разве что компьютеры, Интернет и мобильные телефоны. При этом во всех остальных областях прогресс шел очень медленно.

Замедление научно-технического прогресса

Мы не получили эффективной борьбы со старением, не получили искусственных рук и ног, искусственного сердца, которые нам обещали, что они у всех появятся.

В общем, огромное количество прорывов, которые нам были обещаны в прошлом веке, не совершились. Считается, что мы живем в эпоху прогресса, что стартапы в Кремниевой долине или в Сколково постоянно выдают какие-то потрясающие изобретения:

  • дроны для доставки,
  • летающие автомобили,
  • летающие ранцы,
  • какие-нибудь уникальные роботы,

но когда мы смотрим на реальные экономические данные, то видим, что прогресса за последние 60-70 лет существенно меньше, чем нам рассказывают.

Это является фундаментальной проблемой, почему так получилось, что на деле светлый мир будущего, о котором рассказывали в 1950-е годы:

  • летающие автомобили,
  • космические станции и базы на Луне,
  • нанороботы,

всего этого у нас нет.

На мой взгляд, началось с того момента, когда мы вместо интеллектуального развития стали его имитировать, то есть набирать массы в вузы, давать высшее образование десяткам миллионов человек, чтобы потом иметь не работающую науку, не работающую технику.

У нас инфекционные болезни в 2020 году являются проблемой?! Это же, на самом деле, возмутительно, потому что в начале ХХ века нам казалось, что сейчас мы эту заразу победим. Появились антибиотики, вакцины, прививки. Был побежден полиомиелит и оспа. Если посмотреть на ситуацию в здравоохранении, то последние полвека каждые десять лет стоимость разработки нового лекарства увеличивается в два раза. Чем дальше, тем хуже этот механизм работает. Все больше людей умирает от врачебных ошибок, когда им прописывают не то лекарство или медсестры вводят не то лекарство. При этом расходы на медицину вырастают очень сильно, а когда случается кризис, как сейчас, выясняется, что даже масок не хватает, что уж говорить о таблетке от старости или о возможности клонирования нового тела или органов.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер

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