Футуролог: спасает не глобализация, спасает государство

О том, какая реальность ожидает нас после окончания карантина, в беседе с главным редактором "Правда.Ру" рассуждает футуролог Данила Медведев. Что будет с сайтами онлайн-знакомств? Что делать с невостребованными профессиями?

Будущее после COVID-19: Нас ждет другая реальность?

Другая реальность?

— Наша нынешняя ситуация неординарная. Нас волнует, что происходит на самом деле и что будет дальше, как мы будем жить. Что будет?

— Жить будете.

— Уже хорошо, тем не менее, это будет другая реальность.

— Здесь нужно понимать следующее.

Мы вообще не очень привыкли смотреть на время в правильном масштабе и нормально оценивать значимость того, что происходит. Того, что происходило в прошлом. Того, что будет происходить в будущем.

Поэтому для большинства людей ситуация, подобная эпидемии коронавируса, это что-то из ряда вон выходящее. Мы не понимаем, как на это реагировать. И если бы не усилия правительств по всему миру, то наверно люди бы просто сходили с ума и уже бежали бы куда-то: в лес, в деревню.

Благодаря тому, что во всех странах сейчас более или менее порядок, создается ощущение того, что кто-то знает, что происходит, кто-то знает, что с этим делать. Но реальность такова, что кризис, с которым мы столкнулись, — это событие, которое происходит раз в полвека.

Что такое быть человеком,

что такое наше общество,

что такое социальные коммуникации,

зачем вообще мы все работаем,

кто чем занимается.

Множество людей сталкивается с тем, что они внезапно оказываются не нужны. Государство в экстренном порядке должно придумать, как их поддерживать, поэтому во всех странах без исключения идут разговоры о том, чтобы выплачивать людям какие-то пособия, потому что все сталкиваются с фантастической безработицей. Человек 10 лет ходил каждый день на работу, стоял в электричке в толпе, а потом раз! Ты можешь не ходить на работу. В принципе, ничего в мире не меняется, ты не являешься необходимым. Появилось различие между необходимыми и необязательными профессиями. То есть кто-то должен все равно приходить в продуктовый магазин, в аптеку, на завод, на электростанцию, а огромное количество людей, которые занимались управленческой, информационной работой, они вдруг оказались не нужны. И это произошло буквально в течение нескольких недель.

— Возникла такая ситуация, что какие-то профессии вполне прекрасно могут существовать в онлайн-режиме, а какие-то профессии только в реальной жизни.

— А какие-то вообще не нужны.

Потрясения на самом деле происходят достаточно масштабные, довольно посмотреть на всю эту тематику перетекания жизни в онлайн и на такую область, как онлайн-знакомства.

Сегодня в развитых странах каждая пятая или каждая четвертая пара встречается в онлайне на сайтах знакомств или в социальных сетях. И тут вдруг внезапно выясняется, что знакомиться-то в онлайне можно, а встречаться вообще нельзя, потому что карантин. Эта огромная часть нашего современного общества, которая отвечает за знакомства мальчиков и девочек, вдруг оказывается не функционирующей. Все остальные переходят в онлайн, а с сайтами онлайн-знакомств не понятно, что будет происходить.

"Мы легко отделались"

— Нынешняя ситуация не постоянная. Какое-то время мы проведем в своих квартирах. Люди пофлиртуют, друг друга лучше узнают. Ничего страшного, наоборот.

— Вот насчет не постоянно, я бы тут поспорил. Дело в том, что человек не очень способен мыслить в категориях десятков лет.

Мы максимум помним последние несколько дней, несколько месяцев, смотрим вперед на несколько месяцев.

Задумайтесь, каждый раз, когда заканчивается зима и начинается весна, мы все реагируем на это с удивлением: как же так, все время было холодно, а вот наконец солнышко. И потом, когда проходит полгода и вместо солнышка опять начинается пасмурная погода и снег, мы реагируем на это как на неожиданность какую-то. С самоизоляцией, с карантином у нас есть все шансы, что нам придется полгода, а, может быть и больше, может быть, и год жить в условиях таких вот ограничений на перемещения, на обычную жизнь.

Для человека это станет чем-то совершенно нормальным и привычным.

— Можно говорить, что для нас это очень некомфортно, но наши предки пережили революцию, Гражданскую войну, разруху, голод. Блокада Ленинграда продолжалась 900 дней. Люди пережили, люди работали. В итоге-то жизнь продолжалась, что же нам ахать сейчас.

— Согласен, что мы не должны ахать. Мы еще очень легко отделались, пусть и не до конца еще, но важно, что человеческому обществу все время нужны какие-то толчки для того, чтобы переосмыслить, куда мы идем.

Этот толчок, во-первых, показал нам, что медицина намного важнее, чем мы думали.

Если до этого сокращали койки, думали, что врачи медсестры это не так важно. Теперь выяснилось, что они не просто так работают, и может наступить момент, когда они оказываются всем необходимы. Необходимы всему обществу.

Точно так же стало понятно, что транснациональные корпорации не могут брать на себя ответственность за общество. Последние 20 лет шли разговоры про глобализацию, про то, что национальные государства отмирают, границ в будущем не будет, а потом наступает коронавирус, и выясняется, что государство — это единственный существующий у нас институт, который может нас защитить.

Никакой Facebook, никакой Google, никакая компания Amazon, никакой Yandex нас не защищает. Нас защищает в целом та система государственная, которую выстроила каждая страна.

Именно государство срочно строит больницы, именно государство регулирует вопросы введения карантина. И в этом смысле это очень большое, на самом деле, потрясение, и очень большой шаг в сторону какого-то укрепления централизованных институтов власти во всех странах. Может быть, даже в масштабах всей планеты.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер