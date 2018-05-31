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Автор Никита Лисицын

Глава Ripple: биткоин снова уйдёт в небытие

Экономика » Криптовалюты » Мнение эксперта

Любой инвестор, имеющий в своём портфеле несколько альткоинов, знает, что когда биткоин принимает удар — за ним оказываются избиты и все остальные токены на рынке. Также, когда биткоин прыгает — все остальные токены прыгают ещё сильнее. Корреляция между лидером рынка и его "братьями меньшими" работает в обе стороны, однако, директор Ripple, Брэд Гарлингхаус считает, что вскоре всё на крипторынке кардинально поменяется.

Иррациональный рынок

В данный момент, поведение альткоинов легко можно предсказать, глядя на то, как ведёт себя криптогигант, биткоин. Впрочем, Брэд Гарлингхаус, глава компании Ripple, считает, что уже в ближайшем будущем ситуация может измениться. В своём вчерашнем интервью для CNBC он заявил следующее:

"Да, на рынке сейчас прослеживается очень сильная зависимость цены Ripple, и других криптовалют от цены биткоина, однако, криптовалюты — это абсолютно независимые друг от друга высокотехнологичные активы. Они пока находятся в стадии созревания, но как только пройдёт достаточно времени, мы все столкнёмся с более рациональным рынком, и мы это заметим даже в том, как будут вести себя криптовалюты".

Индустрия идёт вперёд — рынок бежит назад

Ripple, сам по себе, это не просто токен, это целая система, созданная компанией Гарлингхауса. Производный токен компании Ripple, XRP, это масштабируемый цифровой актив, который нацелен на развитие платёжной системы. Этот токен должен стереть все границы для движения денег в мире.

Первый квартал этого года для компании Ripple прошёл довольно бурно: она то и дело объявляла о заключении всё новых сделок и партнёрских договоров. Гарлингхаус отметил, что Ripple успели заключить уже порядка 20 контрактов с новыми компаниями, вроде MoneyGram, а сейчас все они тестируют возможности Ripple для совершения трансграничных транзакций.

Совсем недавно, Currencies Direct Ltd. — британская брокерская компания международного уровня, специализирующаяся на проведении трансграничных платежей, заявила об успешном совершении платёжной операции с помощью платформы xRapid от Ripple. Транзакция была проведена с участием масштабируемого цифрового актива Ripple, токена XRP, что стало довольно серьёзным шагом для всех криптовалют на пути к сотрудничеству с крупнейшими финансовыми организациями.

Впрочем, успех Ripple в индустрии почему-то идёт вразрез с поведением его токена на рынке. Многие в криптосообществе уверены, что всё это происходит из-за того, что условия на крипторынке до сих пор диктует биткоин.

В этом году дела у XRP идут, мягко говоря, не очень: токен стал одним из худших на всём крипторынке, потеряв около 70% своей цены за первый квартал 2018 года. В то же время, биткоин "скинул" почти 50% стоимости, а общая капитализация крипторынка потеряла пропорциональную сумму.

Тем не менее, Гарлингхаус подчёркивает снижающуюся зависимость альткоинов от биткоина на крипторынке:

"Как я уже сказал, эта индустрия — совершенно новая, она развивается. Сейчас ценой всех активов руководят спекулянты. Я думаю, что это лишь вопрос времени, когда люди начнут осознавать, что криптовалюты — все разные, у каждого актива своё предназначение… Впрочем, тогда же и произойдёт очень сильное изменение на рынке — большинство игроков (речь идёт о токенах и ICO), которые пришли в индустрию только из-за денег, просто потеряются. И биткоин будет в их числе".

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