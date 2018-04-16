Биткоин и его быки: $8,500 не за горами

О полном окончании медвежьего тренда можно будет говорить, только когда биткоину удастся преодолеть точку сопротивления на $8,500. Проводим технический анализ графиков токена.

За прошедшую неделю произошло довольно важное для биткоина, как и для всего крипторынка, событие — криптогиганту удалось подскочить до $8,458 (максимальная цена за монету на криптобирже Bitfinex), что только придало инвесторам уверенности в зарождающемся на рынке бычьем тренде. Это произошло в минувший четверг, 12 апреля.

Напомним, что это уверенное движение вверх, благодаря которому биткоину удалось на целых 30 процентов вырасти с $6,425 (минимальная цена, взятая биткоином 1 апреля), подтвердило, что "мертвый крест", которого так боялись в криптосообществе, оказался лишь своеобразной "медвежьей ловушкой".

Впрочем об успехе токена, как и о его окончательной победе над медведями на крипторынке, говорить пока рано, поскольку остаточные явления серьезнейшего негативного тренда, начавшегося 17 декабря прошлого года, все криптосообщество ощущает до сих пор. Именно тогда биткоин, а вместе с ним и весь крипторынок, взял уверенный курс на понижение, из которого пока ни одному из токенов не удается выбраться надолго.

24-часовой график

Отклонение индекса относительной силы тренда (RSI) на графике пары BTC/USD может стать довольно тревожным сигналом о том, что быки в скором времени могут "устать", и тогда биткоин ждет падение до $7,700-7,600, что в текущих условиях крайне нежелательно.

Впрочем такое снижение вряд ли затянется на долгий срок, поскольку 5- и 10-дневные скользящие средние в целом благоприятны для быков (они нацелены вверх). Более того, стремительный рост на $1,000, благодаря которому биткоин смог занять позицию в $8,458 в минувший четверг, 12 апреля, только подтвердил тот факт, что быки настроены достаточно серьезно, ведь произошел двойной бычий разворот, а также это указывает на то, что биткоину удалось выбраться из паттерна "падающий клин" (что также является позитивным моментом для быков).

Вдобавок недельный график, представленный ниже, говорит о том, что биткоину удалось сделать из восходящей 50-дневной скользящей средней довольно сильную опору, что подразумевает, что лишь пробитие этого уровня станет сигналом о начале нового медвежьего тренда.

Недельный график

На данный момент многие трейдеры и аналитики придерживаются мнения, что лишь преодоление барьера, расположенного на уровне в $11,700, будет индикатором того, что начался долгосрочный бычий тренд.

Возможно, это и так, однако есть и другая точка зрения, которая выглядит более правдоподобно. Другая часть аналитиков считает, что биткоину достаточно выйти за верхнюю границу, расположенную на уровне $8,500 (как показывает 24-часовой график — это верхний барьер для линии тренда). Такое движение укажет на то, что нисходящий тренд на крипторынке, начавшийся в декабре минувшего года, будет окончен. Напомним, что в прошлом году максимальной ценой биткоина были $20,000 за монету — показатель, который токен занял днем 17 декабря.

Таким образом, взяв $8,500, биткоин возьмет курс на повышение и достигнет следующей ступени — $11,700, которая может стать отличной позицией, откуда токен должен подняться и до своего прошлогоднего максимума — $20,000.

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