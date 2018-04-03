Биткоин и Ripple скоро восстановятся?

За прошедшие выходные весь крипторынок пережил серьёзнейшие корректировки. Биткоин опустился до отметки в $6,444, которая и стала первой точкой его опоры на время глобального негативного тренда. С тех пор токену удалось восстановить практически $1,000 и теперь, на время написания статьи, его EMA 50 проходит на уровне $7,335, по данным CoinMarketCap.

В то же время, другому топ-токену, Ripple, удалось найти серьёзную опору на уровне $0.459 — минимум, достигнутый криптовалютой ещё в середине декабря. Это достаточно шаткая позиция, поскольку ниже $0.40 у токена Ripple, XRP, нет ни одного барьера вплоть до $0.24 и, в случае очередного отклонения, его может ожидать очень сильное пике.

График пары BTC/USD за 2 часа

В полдень по МСК, 120-минутный график (см. ниже) показал, что биткоин находился на уровне SMA-100. С первой же попытки ему не удалось пробить эту линию сопротивления. Впрочем, по всей видимости, токен намерен в ближайшее время преодолеть барьер на отметке в $7,350 — мартовский минимум. Ниже его текущей цены, вплоть до $7,200 и $7,100 — коридор, где проходит EMA-50 — нет точек опоры. Выше — мы видим уже упомянутую отметку в $7,350, которую биткоину стоит пройти, чтобы продолжить восстанавливаться после просадок на выходных. Следом — барьер на отметке в $7,800 и ещё один, установленный уже SMA-200, в коридоре $7,990-$8,000.

Двухчасовой индикатор MACD идёт на повышение с самого начала сессии. Его колебание у нулевой линии оправдано, а текущий сеттинг на рынке, в целом, благоприятен для набирающего обороты бычьего тренда.

Индекс направленного движения показывает увеличивающееся количество покупок, следовательно, продажи немного "сползли" вниз. Это, вкупе с растущим ADX, очередной фактор, который свидетельствует о скором возвращении быков на рынок.

График пары XRP/USD за 4 часа

Прежде всего, стоит отметить, что текущая техническая среда Ripple очень напоминает биткоин. Впрочем, между ними всё же есть небольшое различие, поскольку у Ripple достигнутые ценовые уровни не такие стабильные, как у биткоина. Внезапные просадки могут оставить XRP буквально ни с чем, так как твёрдых барьеров практически нет, либо разрывы между ними колоссальны.

Ниже текущей цены (на момент написания статьи, она составляет $0.523), у XRP имеется очень слабая опора на $0.4543, а за ней ещё одна, на уровне $0.4185. С её потерей, Ripple ждёт откат вплоть до $0.23.

Если же прогнозировать рост, взяв в расчёт преодоление токеном EMA-50, то у Ripple есть ряд препятствий, первое из которых находится как раз на линии SMA-100, проходящей на уровне $0.53. Эта отметка — верхняя точка текущего медвежьего канала, в котором Ripple торгуется с самого начала марта. Если смотреть ещё выше, то мы увидим следующую точку сопротивления на $0.571 и следом — $0.59 (там проходит SMA-200).

Двухчасовой индикатор MACD едва возвышается над нулём. Это очень хорошо, поскольку такого мы не наблюдали с 22 марта. Впрочем, чуть выше возможно небольшое сопротивление и индикатор может потерять равновесие, но об этом пока рано говорить, поскольку текущий технический сеттинг также очень благоприятен для дальнейшего роста.

Индекс направленного движения сигнализирует о повышении уровня покупок над продажами, что тоже неплохо. ADX подтверждает наличие позитивного тренда, но пока не такого сильного, как хотелось бы, так что пока рано говорить о серьёзном росте цены.