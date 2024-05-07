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Олег Артюков
Великобритания нашла способ обойти собственный запрет на импорт нефти из России

В Британии нашли способ, как обойти свой же запрет на импорт нефти из России

2:45
Экономика

Власти Великобритании в 2023 году официально запретили импорт российской нефти. Но очень быстро нашли способ обойти это ограничение.

В Британии нашли способ, как обойти свой же запрет на импорт нефти из России
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По информации издания The Guardian, ссылающегося на общественной организации Global Witness, страна импортировала 5,2 миллиона баррелей российской нефти. В каждом двадцатом авиаперелёте было использовано топливо, произведённое из российской нефти.

В Global Witness напомнили, что переработанная за пределами России, не подпадает под санкции. Сопроводив это привычным заявлением, что таким образом "Кремль заработал" более ста миллионов фунтов стерлингов.

Таким образом, Великобритания продолжает покупать переработанную российскую нефть, несмотря на введённые санкции, и не торопится отказываться от этой выгодной практики. К вопросу о "Кремль заработал"…

Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев заявил, что санкции и другие ограничения создали условия для увеличения прибыльности на "сером" рынке. И эти законы никто не намеревался соблюдать.

Удивительное открытие. А сколько их ещё будет в дальнейшем, трудно даже представить.

Напомним, в 2022 году Великобритания в числе других государств Группы семи поддержала введение потолка на российскую нефть, поставляемую морским путём — не дороже 60 долларов за баррель.

Кроме того, США, страны Евросоюза и та же Великобритания ввели эмбарго на поставки нефти из России.

Хотя при этом предусмотрительно не ввели санкции на нефть, которая перерабатывается в третьих странах. И в общем, не новостью будет и то, что бензин, дизель и другие нефтепродукты, которые производятся из российской нефти в тех самых третьих странах, тоже поставляются в западные государства.

В апреле агентство Bloomberg сообщало, что морские поставки российской нефти достигли максимума за последние 11 месяцев. Все крупные российские нефтяные порты работают на полную мощность, отмечало агентство.

Среднесуточный объём экспорта нефти из России за неделю, закончившуюся 14 апреля, вырос до 3,95 млн баррелей. Загрузка в портах Приморск, Усть-Луга, Новороссийск и Козьмино близка к историческим максимумам.

За неделю 36 танкеров загрузили 27,6 млн баррелей российской нефти, согласно данным отслеживания судов и отчётам портовых агентов.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы великобритания
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