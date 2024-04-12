Эксперты объяснили, почему цена на золото продолжит ставить рекорды

Золото будет дорожать и дальше — эксперты назвали причины

2:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Золото продолжит дорожать, есть вероятность, что цена превысит 2600 долларов за тройскую унцию уже в ближайшем будущем. Этому способствует геополитическая напряжённость, а также ряд других факторов, отмечают эксперты.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На бирже Comex цена золота впервые в истории превысила отметку в 2400 за тройскую унцию. Однако по мнению аналитиков, любой тренд сопровождается коррекцией, поэтому важно учитывать возможные временные просадки цены, сообщает ТАСС.

Эксперт "Финама" Николай Дудченко оптимистично настроен относительно долгосрочных перспектив роста цены золота, предполагая, что она может достичь уровня 2650-2700 за унцию. Тем не менее, он также подчеркивает возможность коррекции цены.

Главный стратег инвестиционной компании "Вектор икс" Максим Худалов, отмечает, что рост международной напряжённости сказывается на котировках золота. Он предполагает, что цена может преодолеть уровень 2500-2600 долларов за унцию.

Геополитическая неопределённость, рост спроса на золото со стороны центральных банков и действия рыночных спекулянтов продолжают оказывать влияние на мировые цены на драгоценный металл.

По мнению аналитиков, такие события, как предстоящие выборы в Индии и ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы США, также могут повлиять на динамику цены на золото.

Согласно данным Всемирного совета по золоту (WGC), спрос на золотые слитки и монеты продолжает расти в различных странах, более всего в Турции, Египте и ОАЭ. В России также отмечается рост спроса на золото, что связывают с желанием диверсифицировать инвестиции и повышенным интересом к защитным инструментам в условиях усиления санкционной политики.

Стоит отметить, что во многих публикациях отмечается растущий интерес к золоту со стороны центробанков различных государств. В золото видят один из способов сохранения активов. Ведь оно куда меньше зависит от каких-либо ограничительных мер.

В этой же связи всё больше стран предпочитают хранить свои золотые запасы у себя, а не где-либо ещё.

Ранее, напомним, многие государства хранили свои золотые запасы в США и Великобритании. Однако сейчас тренды меняются. И этот отмечают многие наблюдатели.