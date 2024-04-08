Sohu: из-за России в США происходят странные вещи с золотом

В Китае отметили странные вещи с золотом, которые происходят в США

2:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Обладание значительным запасом золота стало символом власти, богатства и влияния. США являются владельцами крупнейших в мире запасов золота, однако в последнее время происходят странные события, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе Sohu.

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На начало 2024 года в американских золотовалютных резервах находится около восьми тысяч тонн драгоценного металла. Этот показатель оставался стабильным в течение многих лет, но в последнее время ситуация начала меняться. Это произошло на фоне событий, связанных с Россией.

Соединённые Штаты и их союзники ввели санкции против России, что привело к заморозке валютных резервов Центробанка РФ, а также к ограничениям в отношении российское золото. С тех пор Москва не может продавать его на западных биржах.

В результате этих событий началось необычное движение золотых слитков, находящихся на территории США. Их стали выводить из страны, говорится в материале.

"Многие страны, которые ранее передали свои золотые резервы на хранение в американские банки, начали забирать свои активы обратно", — отмечает его автор.

По мнению китайского эксперта, американские политики игнорируют проблему вывода золота из страны, предпочитая не замечать её. Однако многие финансовые аналитики выражают тревогу, считая, что ситуация будет только ухудшаться. И вывод золота станет массовым явлением.

Ситуацию для США осложняют действия России. Если ранее Россия продавала своё золото на западных биржах, а затем драгоценный металл оставался в банках США, Великобритании и Швейцарии, то теперь российское золото отправляется на Ближний Восток и в Китай. Таким образом, большие объёмы драгоценного металла обходят Запад.

Следовательно, золото начинает перетекать из хранилищ в США и Великобритании в страны, не входящие в западный блок. Чем больше санкций вводят Вашингтон, Лондон, а также страны Евросоюза против России, тем более серьёзные масштабы приобретают эти процессы. Фактически, мир отказывается от долларов в пользу золота.

Стоит отметить, что в понедельник котировки июньских контрактов на золото превысили 2360 долларов за унцию. С начала текущего года стоимость драгоценного металла возросла примерно на 12 процентов.

Аналитики из банка UBS отметили, что ралли на рынке золота оказалось гораздо более быстрым и сильным, чем они предполагали ранее. В связи с этим они повысили свой прогноз на июньские цены на 250 долларов, до уровня 2300 долларов за унцию. А также на конец года — на те же 250 долларов, до отметки 2500 долларов за унцию.