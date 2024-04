Это Россия и Китай: в Британии разобрались в росте цен на золото

Мировые рынки столкнулись с удивительным феноменом — резким ростом цен на золото, достигшим исторического максимума более чем в 2200 долларов за унцию, отмечает британское издание Finbold, которое специализируется на анализе финансовых рынков, криптовалют и так далее.

Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.