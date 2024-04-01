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Олег Артюков
Это Россия и Китай: в Британии разобрались в росте цен на золото

В Британии раскрыли "секрет" роста цен на золото — это Россия и Китай

Экономика

Мировые рынки столкнулись с удивительным феноменом — резким ростом цен на золото, достигшим исторического максимума более чем в 2200 долларов за унцию, отмечает британское издание Finbold, которое специализируется на анализе финансовых рынков, криптовалют и так далее.

В Британии раскрыли "секрет" роста цен на золото — это Россия и Китай
Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

В материале отмечается, что этот подъём цен — который назван "внезапным" — бурно обсуждается в экономических кругах. А также стал причиной настоящей волны спекуляций относительно причин такого являния. В Finbold тоже решили не оставаться в стороне.

Согласно анализу автора этого издания, за резким увеличением стоимости золота стоят глобальные геополитические манёвры. И в том числе отношения России и Китая.

В условиях нестабильности и растущей тревожности в мировой политике золото является наиболее надёжным активом для сохранения капитала. В свете этого, лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин, стали ключевыми фигурами в обеспечении рекордного роста цен на драгоценный металл, говорится в материале Finbold.

Новый этап в отношениях между Москвой и Пекином стал катализатором для масштабных изменений в мировой экономике. Сближение двух стран вызвало тревогу западных элит и привело к усилению международной нестабильности. В условиях растущей неопределённости многие страны обращаются к золоту как к инструменту для сбережения национальных резервов. А это приводит к увеличению спроса на золото. И, как следствие, к росту его стоимости.

Однако помимо геополитических, резкому росту цен на золото способствует и ряд других факторов. Например, введенные в 2022 году санкции против России вынудили её искать новых торговых партнёров, что привело к увеличению тенденции к дедолларизации мировой торговли. Это вызвало уменьшение доверия к западным валютам и рост интереса к альтернативным инвестиционным активам, в том числе к золоту.

Эксперты предупреждают, что резкий рост цен на золото и ухудшение репутации американского доллара могут стать предвестниками серьёзного инфляционного кризиса. Некоторые даже предрекают полный крах западной финансовой системы и призывают к максимальной диверсификации инвестиционного портфеля, включая в него золото.

Таким образом, рост цен на золото в начале 2024 года не является случайным явлением. Это результат сложного взаимодействия глобальных геополитических сдвигов, экономических факторов и изменений в мировой финансовой системе. В эпоху нестабильности и неопределённости золото продолжает оставаться крепким опорным пунктом для инвесторов и государств. И его роль в мировой экономике продолжает расти.

Отметим, в мировой прессе достаточно много внимания уделяют росту цен на золото. И одной из основных причин называют как раз ограничительные меры, которые активно применяют западные страны.

Собственно, это самое логичное объяснение — ведь во многих странах, которые ранее хранили активы в долларах, фунтах стерлингов, евро, задумываются, где гарантии того, что их активы, например, не будут заморожены.

Как инвестировать в золото — Эксперт дал практические советы
Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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