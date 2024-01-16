Baijiahao: план Москвы сработал, Европа убедилась в двуличии США

"План Москвы сработал": как оценивают поставки российской нефти в США

В настоящий момент отношения между Россией и США едва ли можно как-то охарактеризовать, если попробовать избежать негативных оценок. Пожалуй, самое нейтральное, что можно сказать в таком случае — эти отношения попросту отсутствуют.

Фото: "Crossing the Dardanelles strait" by Ian W Scott is licensed under CC BY-SA 2.0.

В этом контексте недавно появились новости, имевшие определённый резонанс, отмечается в материале, опубликованном на китайском интернет-портале Baijiahao. Причём новости такие, что вряд ли вызвали восторг у сателлитов США, особенно в Европе.

Около двух лет назад США ввели экономические ограничения против России, включая запрет на покупку российских энергоресурсов. Вашингтон также убедил — назовём это так — страны Евросоюза принять аналогичные меры. И в декабре 2022 года Евросоюз ввёл эмбарго на поставки российской нефти морским путём. Хотя и осознавая последствия такого шага.

Государства сообщества также резко сократили закупки российского природного газа, поставляемого по трубопроводам. Хотя экспорт сжиженного природного газа из России в Европу (его везут танкерами) значительно увеличился.

А тут недавно стало известно, что США, несмотря на введенные санкции, возобновили импорт нефти из России. Цена на нефть при этом была заметно выше установленного самими же Соединёнными Штатами ценового потолка в 60 долларов за баррель.

В ноябре 2023 года США впервые с апреля 2022-го импортировали нефть из России, следует из данных, опубликованных Бюро переписи населения США. Было куплено почти десять тысяч баррелей российской нефти за 749000 долларов. Таким образом, цена за баррель составила около 74,9 доллара.

В материале Baijiahao отмечается, что США поступили крайне эгоистично, особенно учитывая трудности, с которыми столкнулись европейские страны при отказе от российских энергоресурсов.

Автор этого материала отмечает, что Москва предупреждала европейцев о возможности такого поведения США, но Европа продолжала следовать политике Вашингтона.

Таким образом, публикация данных о поставках нефти из России в США подтвердила правоту Москвы, говорится в материале Baijiahao. План Москвы сработал, Европа убедилась в справедливости российских предупреждений относительно американцев.

Со своей стороны заметим, вряд ли здесь можно говорить о каком-то "плане". Схемы поставок энергоресурсов разные. Вот в данном случае выяснилось, что нефть была из России. Вопрос ещё, сколько ранее было таких "случаев". И не только в США, но и в Европе.

Да и не станут нынешние европейские политики прислушиваться к разумным аргументам. Вся история с санкциями неоднократно это подтверждала.