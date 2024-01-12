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Олег Артюков
Как Россия собирается предотвратить кражу Западом её активов

ЦБ готовит ответный удар: как Россия будет защищать свои активы

Экономика

Банк России в настоящее время находится в завершающей стадии заключения соглашения с международными юридическими фирмами относительно представления интересов России в случае судебных разбирательств по вопросу о замороженных активах, сообщает агентство Bloomberg, которое ссылается на некие источники.

ЦБ готовит ответный удар: как Россия будет защищать свои активы
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По версии агентства, в Москве полагают, что вероятность конфискации российских активов невелика. Но в целях предосторожности уже начата подготовка и к такому сценарию развития событий. Якобы уже заказаны экспертные заключения, анализирующие соответствующее зарубежное законодательство и прецеденты в других странах.

На текущий момент США и их союзники активно обсуждают судьбу замороженных активов России. Этот вопрос становится особенно актуальным на фоне политических разногласий в Вашингтоне и Брюсселе относительно помощи Украине. Спонсоры Киева приостановили финансовую помощь в размере 110 миллиардов долларов (60 млрд от США и 50 млрд от ЕС).

Администрация Джо Байдена поддерживает закон, который предоставит возможность конфисковать некоторые российские активы. Но для Белого дома важно, чтобы действия были согласованы с Евросоюзом, где находится примерно 200 миллиардов долларов российских активов, а также странами Группы семи.

В Европе на данный момент преобладает скептическое отношение к идее конфискации российских активов, в ЕС не желают подрывать свою репутацию надёжных финансовых партнёров.

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила летом 2023 года, что ЦБ почти готов оспаривать заморозку активов. В декабре прошлого года она сказала, что попытка конфискации российских активов будет "очень негативным сигналом для всех центральных банков, поскольку заморозка является нарушением основных принципов резервной безопасности".

По мнению российских чиновников, рассмотрение дела в суде помешает переводу средств Украине, даже если Россия не сможет контролировать эти деньги. Источники агентства утверждают, что у Запада мало шансов на успех в суде, отсутствуют законные основания для ареста в соответствии с законодательством, принятым после замораживания активов.

Ранее Фонд Росконгресс опубликовал доклад, в котором анализировался опыт замораживания и конфискации активов различных стран — от Ирана до КНДР. В докладе было отмечено, что "реальные риски" конфискации резервов Центрального банка России остаются низкими, отмечает агентство "Прайм".

В условиях отсутствия четкого международного законодательства попытки захвата активов будут основываться на внутренних законах государств, вводящих санкции в отношении России. По мнению авторов доклада, России необходимо иметь возможность оспаривать решения по замороженным резервам. А это приведёт к длительным судебным разбирательствам с неопределёнными перспективами.

Денежные средства, вероятно, останутся заблокированными до устранения напряжённости в отношениях с Россией или появления общего решения. В докладе говорится, что более решительные меры по отношению к замороженным активам приведут к оттоку триллионов долларов из США в другие юрисдикции.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что будут предприняты зеркальные меры в случае конфискации российских активов в Европе.

"Если такое решение принимается, то абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации. У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся и на счетах так называемых С, это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран", — сказал он.

Стоимость активов на счетах типа "C" — это "цифры немаленькие", подчеркнул Антон Силуанов.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы центробанк эльвира набиуллина
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