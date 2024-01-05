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Олег Артюков

Деиндустриализация Европы дала неожиданный результат

3:37
Экономика

В прошлые эпохи прогресс связывали с процессом индустриализации. Дым из заводских труб не вызывал беспокойства, да и вообще промышленные предприятия в городах были чем-то естественным. Собственно, и сами города часто строились вокруг заводов, привлекая людей из сельской местности, искавших работу, рассуждает словацкое издание Nove slovo.

Деиндустриализация Европы дала неожиданный результат
Фото: iStock

Именно благодаря индустриализации Европа обогатилась и укрепила свою экономическую мощь, так как промышленность шагала рука об руку с торговлей и развитием инфраструктуры. Развитие промышленности подразумевает внедрение инноваций и новаторских идей, что в свою очередь поддерживает спрос на технических специалистов, инженеров и ученых, стимулируя развитие образования, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Однако сейчас Европа переживает процесс деиндустриализации. Теперь дым из труб заводов рассматривается как источник загрязнения, промышленные предприятия в городах сносят, они уступают место торгово-развлекательным центрам или жилым кварталам.

Рабочие становятся служащими или представителями сферы услуг. Современные европейские города уже не являются производственными центрами.

Деиндустриализация, с одной стороны, способствует улучшению экологии. Но с другой стороны, ухудшает уровень жизни.

Значимость Европы в мировом контексте снижается, так как она становится зависимой от импорта и не способна предложить конкурентоспособные продукты. Этот процесс неизбежно сопровождается упадком в области образования, так как спрос на технических специалистов и инженеров в Европе сокращается.

Важным ускорителем деиндустриализации в Европе является энергетический кризис, связанный с "энергетическим переходом" или внедрением "новых энергетических технологий", что является частью климатической "зелёной" политики Европейского союза.

Этот переход привел к уходу из Германии трети промышленных компаний, которые ищут более благоприятные условия в других регионах. Промышленные предприятия с богатой историей постепенно банкротятся. Политики и экономисты не всегда осознают проблему, рассматривая её в глобальном контексте и утверждая, что если что-то не производится, то можно импортировать это из стран, активно индустриализирующихся.

Эти страны — Китай, Индия, Вьетнам. В результате деиндустриализации Европы возникает торговый дефицит с Китаем, который стал поставщиком того, что ранее сами европейские страны производили и экспортировали.

В то время как современная Европа перестала быть центром производства материальных благ, Китай благодаря масштабному развитию своей промышленности становится богаче и влиятельнее.

Китай активно строит инфраструктуру, а его университеты известны своими выдающимися достижениями, так как индустриализация предполагает использование передовых технологий и научных разработок.

Пока европейские университеты выпускают философов, китайские образовательные учреждения готовят инженеров, математиков и специалистов в естественных науках.

Гонка за технологическим развитием ставит Европу в невыгодное положение, так как большинство китайских студентов владеют английским, в то время как в западных странах знание китайского языка крайне редко.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы европа
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