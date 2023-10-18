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Петр Ермилин

Евросоюз хотят реформировать в Соединенные Штаты Европы

7:32
Мир

Главная проблема сегодняшней Европы — отсутствие сплоченности между государствами-членами, что приводит к разногласиям по целому ряду вопросов и ослаблению Брюсселя на международном уровне, считает Рэзван Николеску, экс-министр энергетики Румынии. В своем материале для Европейского совета по международным отношениям (ECFR) в качестве возможного решения он назвал создание Соединенных Штатов Европы.

Евросоюз хотят реформировать в Соединенные Штаты Европы
Фото: CreativeCommons
  • Pravda.Ru публикует перевод материала Николеску. В тексте допустимы лексические замены в соответствии с требованиями российского законодательства. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

В непредсказуемо меняющемся мире европейские демократии сталкиваются с огромной проблемой, актуальной на мировой арене. За столом власти сидят разделенная Америка, напористый Китай, оппортунистическая Индия, амбициозная Южная Африка, жестокая Россия и богатые государства Ближнего Востока. Европейцам необходимо решить, как лучше всего использовать свою власть, и делать это с умом, прагматизмом и сильным чувством собственной идентичности и цели.

Сегодняшний многополярный мир сталкивается с множеством кризисов, а активистские автократии стремятся расширить разногласия на Западе посредством пьянящей смеси национализма и ностальгии. Частично решение этой проблемы потребует более эффективного руководства в Европе – а это означает ускорение темпов процесса европейской интеграции. Решение состоит в том, чтобы построить Соединенные Штаты Европы – большой проект, предлагающий привлекательный план для всех граждан. Без постановки этой амбиции ни одна страна ЕС не будет приглашена за глобальный стол. Вместо этого европейцы окажутся в меню в качестве десерта.

Успех Европы на мировой арене – и хорошая жизнь ее граждан – зависят от успеха европейской интеграции. Философия европейской интеграции, разработанная Робертом Шуманом более 70 лет назад, стремилась продвигаться через небольшие интеграционные шаги, которые могли бы создать де-факто солидарность. Этот подход работал на протяжении многих десятилетий и принес мир и процветание. Однако сейчас трансформация Европейского Союза в Соединенные Штаты Европы может произойти только при условии глубокой реформы учредительных договоров блока. Такая трансформация принесет пользу нынешнему и будущим поколениям европейских граждан.

Большая часть проблем кроется внутри. ЕС не может выполнять свои функции, не говоря уже о реализации своих амбиций, в то время как Европейской комиссии не хватает прозрачности, государства-члены злоупотребляют своим правом вето в Совете ЕС, а Европейский парламент остается слабым. Необходимость быстрых институциональных реформ очевидна как никогда. Европейская комиссия должна перейти на следующий уровень, чтобы стать прозрачным и эффективным федеральным органом исполнительной власти, отвечающим за управление новой энергетической, финансовой, социальной, промышленной, внешней и оборонной политикой; ее президент должен избираться гражданами ЕС. Совет ЕС должен срочно стать демократическим институтом, в котором государства-члены голосуют с целью реализации ценностей ЕС. Европейский парламент должен иметь полную бюджетную и законодательную власть, разделенную наравне с Советом ЕС, а также право предлагать новое законодательство ЕС.

Эти реформы реально изменят решение проблем, которые, как знают граждане ЕС, необходимо решить. Три из этих проблем иллюстрируют разницу, которую могут изменить Соединенные Штаты Европы.

Во-первых, Евросоюзу необходимо, чтобы внешние границы охранялись представителями Frontex, способными остановить нелегальную миграцию, торговлю людьми и наркотиками. Федерализация охраны границ могла бы привести к лучшему распределению финансовых и человеческих ресурсов и более быстрому внедрению передового опыта.

Далее, сохранение света во всей Европе и одновременное осуществление энергетического перехода означает полное создание энергетического союза и ускорение инвестиций в возобновляемые источники энергии и меры по повышению энергоэффективности. ЕС может снизить цены на энергоносители, если построит единую энергетическую и газовую сеть ЕС и будет совместно закупать энергию у третьих стран. Энергетический союз также обеспечит новую индустриализацию в Европе, стимулируемую инвестициями в исследования и разработки, а также производством технологий, необходимых для энергетического перехода. Европейский федеральный энергетический регулятор мог бы внести решающий вклад в создание зеленого и безопасного европейского энергетического сектора, способного обеспечить конкурентоспособные цены для граждан и возглавить глобальный энергетический переход.

Наконец, правильно скоординированная финансовая и социальная политика может укрепить геополитические позиции европейцев. Соединенные Штаты Европы смогут реализовать серьезный конкретный план быстрой и полной интеграции стран Западных Балкан, Украины, Молдовы и Турции. Новый проект должен быть открыт для присоединения Соединенного Королевства; действительно, в 1946 году за Соединенные Штаты Европы выступал не кто иной, как Уинстон Черчилль. Такой союз приведет к реформе институтов, которая позволит новым государствам и людям присоединиться к клубу, что сделает его самой сильной экономикой в мире, опирающейся на стабильная и мощная валюта.

Согласовать такой большой политический проект будет непросто. Необходимо преодолеть недостаток сотрудничества и подлинного духа солидарности между государствами-членами. Венгрия подорвала Швецию, одно из государств-членов ЕС, в стремлении последней вступить в НАТО. В других странах бывшее проевропейское правительство Австрии копирует риторику своих крайне правых конкурентов-популистов по вопросам миграции и блокирует вступление Румынии в Шенгенскую зону. Популистские партии завоевывают поддержку, обещая простые ответы на недавние многочисленные кризисы, от экономических трудностей до конфликта России с Украиной. Но правда в том, что граждане ЕС пострадают от этих кризисов, потому что ЕС менее сплочен, чем мог бы быть.

Лишь немногие в верхах в настоящее время говорят в таких терминах, но представление об этом альтернативном будущем может также привести к появлению новых лидеров, которые будут отстаивать его и формировать его, наряду с гражданским обществом, группами граждан, молодежными движениями и творческими людьми. Чтобы построить мирную, процветающую и активную Европу в лучшем мире, долг нашего поколения — действовать ради этого сейчас, а не просто быть загнанным туда войной и трагедией.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша евросоюз
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