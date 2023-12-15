Кипрские "кружева" Вадима Мошковича

5:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Один из крупнейших производителей свинины в России "Агро-Белогорье" может оказаться под контролем "Группы компаний "Русагро", которая до недавнего времени была прописана на Кипре и до сих пор сохранила кипрские офшоры, то есть действует в юрисдикции подконтрольной недружественным России западным странам.

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Основная доля владельцев "Агро-Белогорье" в 77,5% оказалась под арестом по иску "Русагро". Таким образом корпорация, до недавнего времени зарегистрированная на Кипре, может получить контроль над одним из крупнейших белгородских предприятий, владеющих самым большим фондом земли в регионе. Это создает прямую угрозу стратегической для России животноводческой отрасли, а значит, угрожает продовольственной безопасности страны.

ГК "Русагро" может уже сейчас напрямую влиять на работу свиноводческого предприятия "Агро-Белогорье", имея крупную долю акций компании в 22,5%. Эту долю "Русагро" еще приобрело в августе 2019 года за 8.5 млрд рублей, о чем сообщалось в отчете группе компаний.

Однако по прошествии менее чем полгода владелец доли "Агро-Белогорье" сменился — "Русагро" передала свой пакет акций в пользу кипрской Ros Agro Plc, прописанной в Никосии по адресу: улица Афродитис 25, офис 300. Это видно из юридической базы СПАРК-Интерфакс, опирающейся на данные ЕГРЮЛ и Росстата. Получило ли российское юрлицо в счет доли предприятия какие-то средства от партнерской фирмы из Кипра, неизвестно.

Сама кипрская Ros Agro Plc, словно матрешка сама принадлежит другой кипрской фирме Granada Capital cy Limited, директором которой значится Вадим Мошкович, основной владелец группы компаний "Русагро".

Почти три года доля белгородского производителя свинины находилась под управлением кипрского оффшора. Получается, что в течение этого времени дивиденды от "Агро-Белогорья" могли выводиться из России на кипрские счета.

В июне 2022 года кипрская головная компания Ros Agro Plc вернула находившуюся у нее в управлении долю "Агро-Белогорье" российскому юрлицу ООО ГК "Русагро". 22 июня в ЕГРЮЛ были внесены данные о замене одного из учредителей ГК "Агро-Белогорье" с долей в 22,5% — Ros Agro Plc на российское юрлицо ООО ГК "Русагро".

Вышеизложенные факты демонстрируют, что контролируемые бенефициаром ГК "Русагро" Вадимом Мошковичем юрлица совершили между собой ряд сделок, не имеющих какого-либо реального экономического смысла, которые могли быть направлены на вывод денежных средств из России в пользу недружественных стране юрисдикций.

В пользу этой версии говорит тот факт, что сам Вадим Николаевич Мошкович до апреля 2022 года являлся гражданином Республики Кипр, имея "золотой" паспорт этой страны, пока власти Кипра не отозвали документ. Однако вместо того, чтобы перенести все свои активы в Россию, Мошкович в мае 2023 года подал заявление в суд Европейского союза с просьбой отменить введённые против него санкции. Судя по всему, таким образом Мошкович стремится восстановить и свое кипрское подданство.

Важно обратить внимание на тот факт, что до 2022 года акции Ros Agro Plc торговались на Лондонской фондовой бирже. Судя по судебным искам владельца "Русагро", он не растерял планов работы на западных рынках. Иначе почему владелец сельскохозяйственной корпорации не воспользовался процедурой редомицилирования, и не перевел кипрскую компанию Ros Agro Plc под российскую юрисдикцию?

Стоит отдельно отметить, что подобные сделки, совершенные бенефициаром автодилера "Рольф" ранее стали причиной разбирательства со стороны следственных органов, результатом работы которых стало привлечение владельца "Рольфа" к реальному лишению свободы сроком 8,5 лет.

Кроме того, введенный по иску ГК "Русагро" арест основной доли ГК "Агро-Белогорье" также может свидетельствовать о попытке получить контроль над предприятием недобросовестным путем. Арест активов уже в ближайшей перспективе может привести к остановке в работе предприятия, а, следовательно, и к его разорению. Учитывая, что речь идет об одном из крупнейших производителей свинины в России и одном из крупнейших землевладельцев Белгородчины, остановка его работы создает прямую угрозу для продовольственной безопасности России.

В случае остановки работы и угрозы банкротства несколько тысяч рабочих могут потерять работу и остаться без средств к существованию, а регион при этом может потерять регулярные поступления от "Агро-Белогорья" — предприятие ежегодно вкладывает в развитие региона по 2 млрд рублей в год, уже в течение пяти лет. В свою очередь, претендующее на контроль над активами предприятия "Русагро" в развитие регионе средства не вкладывает.

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