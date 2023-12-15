Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

Кипрские "кружева" Вадима Мошковича

5:37
Экономика

Один из крупнейших производителей свинины в России "Агро-Белогорье" может оказаться под контролем "Группы компаний "Русагро", которая до недавнего времени была прописана на Кипре и до сих пор сохранила кипрские офшоры, то есть действует в юрисдикции подконтрольной недружественным России западным странам.

Кипрские "кружева" Вадима Мошковича
Фото: commons.wikimedia. org by joannaisabellaabril is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Основная доля владельцев "Агро-Белогорье" в 77,5% оказалась под арестом по иску "Русагро". Таким образом корпорация, до недавнего времени зарегистрированная на Кипре, может получить контроль над одним из крупнейших белгородских предприятий, владеющих самым большим фондом земли в регионе. Это создает прямую угрозу стратегической для России животноводческой отрасли, а значит, угрожает продовольственной безопасности страны.

ГК "Русагро" может уже сейчас напрямую влиять на работу свиноводческого предприятия "Агро-Белогорье", имея крупную долю акций компании в 22,5%. Эту долю "Русагро" еще приобрело в августе 2019 года за 8.5 млрд рублей, о чем сообщалось в отчете группе компаний.

Однако по прошествии менее чем полгода владелец доли "Агро-Белогорье" сменился — "Русагро" передала свой пакет акций в пользу кипрской Ros Agro Plc, прописанной в Никосии по адресу: улица Афродитис 25, офис 300. Это видно из юридической базы СПАРК-Интерфакс, опирающейся на данные ЕГРЮЛ и Росстата. Получило ли российское юрлицо в счет доли предприятия какие-то средства от партнерской фирмы из Кипра, неизвестно.

 

Сама кипрская Ros Agro Plc, словно матрешка сама принадлежит другой кипрской фирме Granada Capital cy Limited, директором которой значится Вадим Мошкович, основной владелец группы компаний "Русагро".

Почти три года доля белгородского производителя свинины находилась под управлением кипрского оффшора. Получается, что в течение этого времени дивиденды от "Агро-Белогорья" могли выводиться из России на кипрские счета.

 

В июне 2022 года кипрская головная компания Ros Agro Plc вернула находившуюся у нее в управлении долю "Агро-Белогорье" российскому юрлицу ООО ГК "Русагро". 22 июня в ЕГРЮЛ были внесены данные о замене одного из учредителей ГК "Агро-Белогорье" с долей в 22,5% — Ros Agro Plc на российское юрлицо ООО ГК "Русагро".

 

Вышеизложенные факты демонстрируют, что контролируемые бенефициаром ГК "Русагро" Вадимом Мошковичем юрлица совершили между собой ряд сделок, не имеющих какого-либо реального экономического смысла, которые могли быть направлены на вывод денежных средств из России в пользу недружественных стране юрисдикций.

В пользу этой версии говорит тот факт, что сам Вадим Николаевич Мошкович до апреля 2022 года являлся гражданином Республики Кипр, имея "золотой" паспорт этой страны, пока власти Кипра не отозвали документ. Однако вместо того, чтобы перенести все свои активы в Россию, Мошкович в мае 2023 года подал заявление в суд Европейского союза с просьбой отменить введённые против него санкции. Судя по всему, таким образом Мошкович стремится восстановить и свое кипрское подданство.

Важно обратить внимание на тот факт, что до 2022 года акции Ros Agro Plc торговались на Лондонской фондовой бирже. Судя по судебным искам владельца "Русагро", он не растерял планов работы на западных рынках. Иначе почему владелец сельскохозяйственной корпорации не воспользовался процедурой редомицилирования, и не перевел кипрскую компанию Ros Agro Plc под российскую юрисдикцию?

Стоит отдельно отметить, что подобные сделки, совершенные бенефициаром автодилера "Рольф" ранее стали причиной разбирательства со стороны следственных органов, результатом работы которых стало привлечение владельца "Рольфа" к реальному лишению свободы сроком 8,5 лет.

Кроме того, введенный по иску ГК "Русагро" арест основной доли ГК "Агро-Белогорье" также может свидетельствовать о попытке получить контроль над предприятием недобросовестным путем. Арест активов уже в ближайшей перспективе может привести к остановке в работе предприятия, а, следовательно, и к его разорению. Учитывая, что речь идет об одном из крупнейших производителей свинины в России и одном из крупнейших землевладельцев Белгородчины, остановка его работы создает прямую угрозу для продовольственной безопасности России.

В случае остановки работы и угрозы банкротства несколько тысяч рабочих могут потерять работу и остаться без средств к существованию, а регион при этом может потерять регулярные поступления от "Агро-Белогорья" — предприятие ежегодно вкладывает в развитие региона по 2 млрд рублей в год, уже в течение пяти лет. В свою очередь, претендующее на контроль над активами предприятия "Русагро" в развитие регионе средства не вкладывает.

Москва — Белгород — Москва

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы вадим мошкович
Новости Все >
Венгрия не допустит долговременного финансирования Киева из бюджета ЕС
В Архангельске на местного жителя возбуждено дело о госизмене
Врачи призвали не злоупотреблять жаропонижающими при ОРВИ
МВД России утвердило правила уничтожения беспилотников
Попавший в плен ВСУшник раскрыл правду об огромных потерях ВСУ в районе Работина
Стало известно, сколько россияне тратят на алкоголь к Новому году
Отца стрелявшей в брянской гимназии школьницы Дмитрия Афанаскина выпустили из СИЗО
Экс-главком НАТО Ставридис: ВСУ сильно уступают армии РФ
Сенат США отложил каникулы для обсуждения помощи Украине
NY: отказ США от помощи Украине станет рождественским подарком Путину
Популярное
Солистка группы "Мираж" назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО

Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".

Солистка группы "Мираж" Разина назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО
Сергей Лазарев высмеял Киркорова и Тодоренко за участие в фильме "Ёлки 10"
Поднял на смех: Лазарев унизил Киркорова и Тодоренко за игру в фильме "Ёлки 10"
Не покупайте китайцев: главная причина не покупать китайскую машину
Арестович*: "Путин называет нас братьями и единым народом, а мы их — свиньями и орками"
Байден приказал: F-16 ВСУ начнут взлетать с аэродромов Европы Любовь Степушова РФ и РБ готовят "мультиудар" для завершения судьбы Украины Олег Володин "Всё обстоит благополучно": о злоупотреблениях в армии в годы Крымской войны Сергей Лебедев
Украина не войдёт в НАТО и отдаст России территории, но есть условие, заявили в США
F-16 ВСУ начнут взлетать с аэродромов Европы. Россия предупреждает — не надо
С неба, земли, моря и из космоса: РФ и РБ готовят "мультиудар" по Украине и НАТО
С неба, земли, моря и из космоса: РФ и РБ готовят "мультиудар" по Украине и НАТО
Последние материалы
Кипрские "кружева" Вадима Мошковича
В Архангельске на местного жителя возбуждено дело о госизмене
Врачи призвали не злоупотреблять жаропонижающими при ОРВИ
МВД России утвердило правила уничтожения беспилотников
Попавший в плен ВСУшник раскрыл правду об огромных потерях ВСУ в районе Работина
Стало известно, сколько россияне тратят на алкоголь к Новому году
Отца стрелявшей в брянской гимназии школьницы Дмитрия Афанаскина выпустили из СИЗО
Экс-главком НАТО Ставридис: ВСУ сильно уступают армии РФ
Сенат США отложил каникулы для обсуждения помощи Украине
NY: отказ США от помощи Украине станет рождественским подарком Путину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников