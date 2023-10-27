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Антон Куликов

Санду объявила долги Молдавии перед "Газпромом" проблемой "Газпрома"

2:41
Экономика

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что внешний аудит определил размер долга страны перед российской компанией "Газпром". А если концерн не признаёт результаты аудита, то это его проблемы, подчеркнула она.

Санду объявила долги Молдавии перед "Газпромом" проблемой "Газпрома"
Фото: Openverse by Arenamontanus is licensed under CC BY 2.0

"У нас есть доказательства: аудит проводился признанными в этой области международными компаниями. Таким образом, "Молдовагаз" может заплатить "Газпрому" 8,6 млн, а не 700 с чем-то миллионов долларов. То, что "Газпром" не признает результаты внешнего аудита, это его проблема", — сказала она.

По словам Санду, Молдавия избавилась от "энергетического шантажа России".

"Правый берег Днестра уже не покупает газ у России. Газом мы уже не можем быть шантажированы. В прошлом году мы были в ситуации, когда не знали, будет ли у нас природный газ зимой, в этом году мы знаем, что он есть, потому что мы сделали запасы и, соответственно, можем обеспечить страну природным газом", — сказала Санду.

Впрочем, она не первая, кто называет "шантажом" требование своевременной оплаты поставок энергоресурсов, как-то обозначено в контракте.

И несмотря на столь впечатляющие "успехи", насчёт возможности снижения тарифов на газ Санду высказалась весьма уклончиво. Заявив, что не она принимает решение на этот счёт. Дескать, есть Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ), все вопросы к нему.

"<…> Я была бы очень рада сказать, что тариф будет намного ниже. Но расчёты делает НАРЭ, а не президент. <…> Мы очень хотим иметь возможность получить самые низкие цены, потому что понимаем, насколько сложно приходится гражданам", — сказала Санду.

В 2021 году власти Молдавии договорились с "Газпромом" о проведении аудита долга за газ. В августе 2022 года Молдавия заключила контракт с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance &Co на проведение аудита. Его завершение неоднократно откладывалось и переносилось.

Выбранные Молдавией без координации с "Газпромом" аудиторы поставили под сомнение 709 млн долларов долга. Затем в Кишинёве заявили, что готовы выплатить порядка восьми миллионов долларов.

В российской компании заявили, что не собираются признавать результаты аудита. И выразили готовность отстаивают свою точку зрения в судебном порядке.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы газпром молдавия майя санду
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