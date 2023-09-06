Молдавия объявила долги "Газпрому" несуществующими. И разрешила себе не платить

2:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Молдавия не собирается выплачивать долги "Газпрому". Премьер-министр этой страны Дорин Речан заявил в ходе заседания правительства, что долги эти вообще не существуют. Здесь, впрочем, есть некоторые противоречия.

Фото: Creativecommons

Дело в том, что перед этим министр энергетики Виктор Парликов представил результаты международного аудита исторического долга Молдавии перед российской компанией.

И по его словам, этот аудит показал, что долг Кишинёва перед "Газпромом" составляет 8,6 млн долларов.

Долг Молдавии за газ стал спорной темой в отношении Молдавии и "Газпрома" два года назад. Российская компания считает, что долг Молдавии за газ составляет 709 млн долларов, из которых сам долг 433 млн долларов, а остальное — пеня за просрочку платежей.

"Газпром" стал требовать погашения долга. Власти Молдавии заявляли, что признают точную сумму долга только после независимого международного аудита. В октябре стороны заключили соглашение, согласно которому Молдавия должна была провести этот аудит до 1 мая 2022 года. Однако власти Молдавии в этот срок не смогли найти компанию-аудитора.

В августе 2022 года Молдавия заключила контракт с Wikborg Rein Advokatfirma AS (Норвегия) и Forensic Risk Alliance &Co (Великобритания) на проведение аудита. Его завершение неоднократно откладывалось и переносилось.

Как заявил Парликов, аудиторы не смогли получить документы, подтверждающие наличие долгов в 709 млн долларов. "Это не означает, что их нет, может быть они есть где-то в "Газпроме", но их не предоставили", — сказал Парликов.

Сейчас в Кишинёве ждут реакции "Газпрома" сообщил министр. И добавил, что если российская компания результатов аудита не признает, то Молдавия обратится в арбитраж.

"Молдавия не будет платить по несуществующим долгам. Мы не позволим возложить этот долг на плечи граждан. Молдавия не собирается выплачивать несуществующие долги, а граждане Молдовы, очевидно, не обязаны за это платить тоже", — заявил Речан, поблагодарив министра энергетики за представленный отчёт.

Об отсутствии долгов перед "Газпромом" ранее поспешила заявить и президент Молдавии Майя Санду, которая также ссылалась на результаты аудита.

В общем, власти Молдавии платить по долгам не собираются, что ещё раз и подтвердили. Теперь ссылаются на результаты аудита. В объективности выводов которого есть все основания сомневаться, учитывая нынешнюю ситуацию.