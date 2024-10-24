Назван средний размер страховой пенсии на следующий год

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В 2025 году средний размер страховой пенсии прогнозируется на уровне примерно 24 тысяч рублей. Об этом на пленарном заседании Госдумы, посвящённом обсуждению федерального бюджета на 2025 год и планового периода 2026-2027 годов, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

Фото: Adobe Stock by Larisa, PDM

По его словам, такая сумма обусловлена решением о проведении индексации пенсионных выплат для работающих пенсионеров с 1 января в соответствии с уровнем фактической инфляции, передает ТАСС.

Согласно основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025-2027 годы, которые были подготовлены Министерством финансов, инфляция в конце года ожидается на уровне 7,3 процента. Поэтому ведомство готовится к проведению соответствующей индексации.

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