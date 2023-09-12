Президент России на пленарном заседании Восточного экономического форума оценил деятельность Анатолия Чубайса во главе корпорации "Роснано". По словам Путина, деятельность не удалась ни с экономической, ни с финансовой точек зрения.
Президент считает, что отъезд Чубайса за границу может быть связан с возможным появлением уголовных дела из-за финансовых показателей "Роснано".
"Зачем он это делает — я не понимаю, чего он удрал. Ну там, понимаете, может быть связано ещё с тем, что идут сложные процессы вот в этой структуре — Нанотехнологии, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная дыра такая финансовая. Да-да, правда, я сейчас не буду даже цифры называть — большие цифры", — цитирует президента агентство "Интерфакс".
"Может быть, с этим связано — что он опасается, что в конечном итоге это всё приведет к возникновению каких-то уголовных дел, поэтому перешёл, в Израиле даже перешёл на нелегальное положение. Нафига это ему нужно — я даже, честно говоря, не понимаю", — отметил Путин.
По словам президента, ему показали "фотографию из интернета", где экс-глава "Роснано" "уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израелевич какой-то живет там".
Говоря о недавней статье Чубайса, в которой тот представился как независимый исследователь из Глазго (Великобритания), президент сказал, что её не читал.
"Ещё и пишет… Ну, неглупый человек. Я не читал эту статью. Может, он и что-то дельное написал", — сказал Путин.
"Роснано" Анатолий Чубайс возглавлял с 2011 по 2020 годы. Фактически больше, поскольку с 2008 года он руководил "Российской корпорацией нанотехнологий", которая и была преобразована в "Роснано".
С 2020 по 2022 годы занимал должность специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В 2022 году уехал за границу.
К концу 2020 года у "Роснано" был зафиксирован чистый убыток в 120 миллиардов рублей.
В 2021 году новый глава госкорпорации Сергей Куликов договорился о реструктуризации долга с банками, запросил финансирование у правительства, так что дефолта "Роснано" удалось избежать.
Однако в конце августа этого года в госкорпорации предупредили о неопределённости в отношении непрерывности деятельности из-за имеющихся долгов.
При этом отмечалось, что за два с половиной года деятельности новая команда госкорпорации смогла обеспечить почти половину всех поступлений с момента создания "Роснано" в 2007 году.
"Рентабельность на вложенный капитал по проектам составила 10% годовых и, в среднем, проекты были реализованы почти на 50% дороже исторических вложений", — подчеркивалось в сообщении госкорпорации.
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