Путин назвал Чубайса "Моше Израелевичем" и предположил, почему тот "удрал"

3:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России на пленарном заседании Восточного экономического форума оценил деятельность Анатолия Чубайса во главе корпорации "Роснано". По словам Путина, деятельность не удалась ни с экономической, ни с финансовой точек зрения.

Фото: Creativecommons

Президент считает, что отъезд Чубайса за границу может быть связан с возможным появлением уголовных дела из-за финансовых показателей "Роснано".

"Зачем он это делает — я не понимаю, чего он удрал. Ну там, понимаете, может быть связано ещё с тем, что идут сложные процессы вот в этой структуре — Нанотехнологии, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная дыра такая финансовая. Да-да, правда, я сейчас не буду даже цифры называть — большие цифры", — цитирует президента агентство "Интерфакс".

"Может быть, с этим связано — что он опасается, что в конечном итоге это всё приведет к возникновению каких-то уголовных дел, поэтому перешёл, в Израиле даже перешёл на нелегальное положение. Нафига это ему нужно — я даже, честно говоря, не понимаю", — отметил Путин.

По словам президента, ему показали "фотографию из интернета", где экс-глава "Роснано" "уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израелевич какой-то живет там".

Говоря о недавней статье Чубайса, в которой тот представился как независимый исследователь из Глазго (Великобритания), президент сказал, что её не читал.

"Ещё и пишет… Ну, неглупый человек. Я не читал эту статью. Может, он и что-то дельное написал", — сказал Путин.

"Роснано" Анатолий Чубайс возглавлял с 2011 по 2020 годы. Фактически больше, поскольку с 2008 года он руководил "Российской корпорацией нанотехнологий", которая и была преобразована в "Роснано".

С 2020 по 2022 годы занимал должность специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В 2022 году уехал за границу.

К концу 2020 года у "Роснано" был зафиксирован чистый убыток в 120 миллиардов рублей.

В 2021 году новый глава госкорпорации Сергей Куликов договорился о реструктуризации долга с банками, запросил финансирование у правительства, так что дефолта "Роснано" удалось избежать.

Однако в конце августа этого года в госкорпорации предупредили о неопределённости в отношении непрерывности деятельности из-за имеющихся долгов.

При этом отмечалось, что за два с половиной года деятельности новая команда госкорпорации смогла обеспечить почти половину всех поступлений с момента создания "Роснано" в 2007 году.

"Рентабельность на вложенный капитал по проектам составила 10% годовых и, в среднем, проекты были реализованы почти на 50% дороже исторических вложений", — подчеркивалось в сообщении госкорпорации.

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