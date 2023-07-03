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Антон Куликов

Экс-министр экономики усомнился в ценности юаня для России

2:42
Экономика

Бывший министр экономики, глава партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев сомневается в том, что для международной экономической деятельности России китайский юань более ценен, нежели американский доллар.

Экс-министр экономики усомнился в ценности юаня для России
Фото: Fotodom.ru/DP

По словам Нечаева, он испытывает "некоторый пессимизм" в отношении дедолларизации мировой экономики.

"Зачем другим странам ломать сложившуюся десятилетиями систему расчётов, движения капитала? Понятно, что единственная страна, которая может претендовать на то, что её валюта станет мировой резервной — это Китай со своим юанем", — считает Андрей Нечаев.

"Но у меня сразу возникает вопрос: поскольку Китай преследует всегда только свои национальные интересы во всём, мы твёрдо убеждены, что ни сегодня, ни завтра, а через пять лет, что нам юань будет нужнее доллара? Я не уверен, что можно со 100-процентной вероятностью на этот вопрос ответить положительно", — добавил он.

По его оценке, хотя доля доллара, действительно, немного снизилась в международных расчётах, но пока никакого кардинального изменения не произошло, сообщает РИА "Новости".

Напомним, министром экономики Андрей Нечаев был чуть более года, в 1992–1993 годах. Но столь малый срок пребывания в этой должности, конечно, не является препятствием для того, чтобы именовать его сейчас "экс-министр".

Что касается дедолларизации, то едва ли можно спорить с тем, что процесс это небыстрый. Ибо и в самом деле, доллар является мировой резервной валютой уже несколько десятилетий. И менять эту систему — тем более, в условиях активного противодействия США — задача очень сложная.

Тем не менее, процесс идёт. Даже индийские нефтеперерабатывающие компании начали переход на оплату поставок из России в китайской валюте.

Что касается нашей страны, то с прошлого года из Фонда национального благосостояния были исключены доллары. В этом году предполагается "обнулить" счета в евро. И оставить, таким образом, только рубли, золото и юани.

Относительно же расчётов в международной торговле, то доля доллара в прошлом году превысила 84 процента, снизившись по сравнению с 2021 годом на два процента. Доля юаня, напротив, возросла — до 4,5 процентов. То есть конечно, пока здесь о серьёзной конкуренции говорить достаточно сложно. Но это пока.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы доллар
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