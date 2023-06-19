Китайские банки вводят ограничения для России. Дело в зависимости от США

2:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китайские банки вынуждены вводить ограничения для России из-за более высокой зависимости их экономики от Соединённых Штатов, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Фото: Fotodom.ru/DP

Ранее стало известно, что Bank of China прекратил приём от российских банков платежей на перевод юаней в адрес банков Евросоюза, Швейцарии, Великобритании и США.

Всё дело в том, что китайские компании в большей степени ориентированы на рынки западных стран.

"Несмотря на конфликты с Америкой, Китай зависит от США и их союзников гораздо сильнее, чем от России, поэтому не удивительно, что Китай вынужден применять к России ограничительные меры в соответствии с требованиями США", — сказал Осадчий РИА "Новости".

По мнению эксперта, пространство для манёвра российских банков сужается, Китай вводит ограничения, однако остаются варианты обхода через страны-партнёры.

"Понятно, что выстраивание новой логистики — вопрос времени и денег. Плюс активно обсуждается вопрос о международных расчётах в криптовалютах", — считает Максим Осадчий.

Да, про расчёты в криптовалютах разговоры идут уже длительное время. Но процесс это сложный, и понятно, что подобные расчёты не заменят в одночасье привычные.

Стоит отметить, что в структуре активов группы Bank of China российское отделение составляет порядка 0,02 процента. Вклад же западных "дочек" банка существенно выше. И понятно, что пока такая ситуация сохраняется, Bank of China — равно как и многие другие китайские компании — будут ориентироваться на политику западных государств.

Но в общем-то, это совсем не сюрприз. И так хорошо известно, что торговый оборот Китая с США и Евросоюзом многократно превосходит таковой с Россией.

Но вариантов для развития экономических отношений как с Китаем, так и с другими дружественными странами всё равно хватает. Например, наращивать сотрудничество с небольшими и средними компаниями и банками, которые в меньшей степени ориентированы на Запад.

А вот чего делать точно не стоит, так это возводить историю с Bank of China в некую проблему, которую никак не решить. Других вариантов, повторимся, достаточно.