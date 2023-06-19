Китайские банки вынуждены вводить ограничения для России из-за более высокой зависимости их экономики от Соединённых Штатов, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Ранее стало известно, что Bank of China прекратил приём от российских банков платежей на перевод юаней в адрес банков Евросоюза, Швейцарии, Великобритании и США.
Всё дело в том, что китайские компании в большей степени ориентированы на рынки западных стран.
"Несмотря на конфликты с Америкой, Китай зависит от США и их союзников гораздо сильнее, чем от России, поэтому не удивительно, что Китай вынужден применять к России ограничительные меры в соответствии с требованиями США", — сказал Осадчий РИА "Новости".
По мнению эксперта, пространство для манёвра российских банков сужается, Китай вводит ограничения, однако остаются варианты обхода через страны-партнёры.
"Понятно, что выстраивание новой логистики — вопрос времени и денег. Плюс активно обсуждается вопрос о международных расчётах в криптовалютах", — считает Максим Осадчий.
Да, про расчёты в криптовалютах разговоры идут уже длительное время. Но процесс это сложный, и понятно, что подобные расчёты не заменят в одночасье привычные.
Стоит отметить, что в структуре активов группы Bank of China российское отделение составляет порядка 0,02 процента. Вклад же западных "дочек" банка существенно выше. И понятно, что пока такая ситуация сохраняется, Bank of China — равно как и многие другие китайские компании — будут ориентироваться на политику западных государств.
Но в общем-то, это совсем не сюрприз. И так хорошо известно, что торговый оборот Китая с США и Евросоюзом многократно превосходит таковой с Россией.
Но вариантов для развития экономических отношений как с Китаем, так и с другими дружественными странами всё равно хватает. Например, наращивать сотрудничество с небольшими и средними компаниями и банками, которые в меньшей степени ориентированы на Запад.
А вот чего делать точно не стоит, так это возводить историю с Bank of China в некую проблему, которую никак не решить. Других вариантов, повторимся, достаточно.
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