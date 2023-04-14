Экс-советник ЦРУ Рикардс: дедолларизация усилиями России приняла неожиданный оборот

2:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия не первый год пытается снизить зависимость от американского доллара. И недавно её усилия приняли неожиданный оборот, считает финансовый эксперт, экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

Реализовать столь масштабные планы, как дедолларизация, в одночасье невозможно, на это могут уйти годы, а то и десятилетия, полагает эксперт. Но недавно случилось то, чего никто не ожидал, говорится в материале Рикардса, опубликованного в издании The Daily Reckoning (перевод "ПолитРоссии").

По словам Рикардса, процесс ускоряется так, как ещё год назад никто не мог предвидеть.

После того, как США ввели против России масштабные экономические санкции, включая запрет для ряда банков использование межбанковской системы SWIFT, практически по всему миру поняли, что на месте РФ может оказаться кто угодно.

На этом фоне во многих странах начали задумываться об отказе от использования доллара в расчётах. И дедолларизация начала набирать темпы, которых никто не ожидал.

Едва ли не каждую неделю поступают сообщения о том, что те или иные страны подписали соглашение о расчётах в торговле друг с другом в национальных валютах. Например, в марте такое соглашение заключили Бразилия и Китай. И, добавим, президент южноамериканского государства в ходе визита в КНР заявил о необходимости для стран БРИКС перейти на расчёты в национальных валютах.

Дальше всех в этом вопросе продвинулись Россия и Китай, констатировал Рикардс: "РФ может покупать китайские промышленные товары и технологии за рубли, а КНР приобретать российскую нефть и природный газ, а также пшеницу, оружие и стратегические металлы за юани".

По мнению американского эксперта, в ближайшие годы дедолларизация ещё сильнее ускорится.

Стоит заметить, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что тенденция отхода от использования доллара во взаимных расчётах в мировой торговле неизбежна.

"Эта тенденция необратима. Американцы уже серьёзно подрубили сук, на котором они сидели, руководя мировыми финансами и в целом мировой экономикой, используя доминирующую роль доллара", — сказал он.

О дедолларизации говорят всё больше. Но, отметим, что этот процесс и в самом деле будет продолжительным. Пока доля доллара в международных торговых расчётах превышает 84 процента. Для сравнения, доля евро составляет шесть процентов, а юаня — 4,5 процента.

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