Блогер Котляр: "Яркий пример работы личного бренда — певец Тимоти"

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Люди покупают у людей. Эту истину понимает практически каждый предприниматель. Социальные сети создали уникальный канал, через который можно легко транслировать на большую аудиторию свои ценности и смыслы, тем самым мотивируя людей на покупку своего продукта.

В современном мире очень хорошо видно, насколько личность может влиять на показатели в бизнесе, его масштаб и результаты. Например, блогеры с большой аудиторией делают запуски своих продуктов с миллионной и миллиардной выручкой. О том, как монетизировать личный бренд в 2023 году, рассказала читателям Pravda.Ru блогер, сертифицированный бизнес-коуч по стандартам ICF и ACTР, предприниматель Алиса Котляр.

Как монетизировать личный бренд в 2023 году?

Что транслировать для развития личного бренда? В первую очередь, образ человека, его внешность и жизненную позицию. Важно освещать сферы влияния, смыслы, которые транслирует человек и его продукт, показывать взаимоотношения с аудиторией и так далее.

Яркий пример работы личного бренда — певец Тимоти, который открыл несколько компаний под своим именем благодаря медийности. Партнёры и покупатели знают его, и люди готовы пользоваться его продукцией, потому что симпатизируют его социальной позиции, его творчеству или просто хотят быть причастными к полю этого человека.

Современные предприниматели растут и развиваются через людей. Для выстраивания крепкой, успешной команды и привлечения лучших сотрудников личный бренд тоже важен. Благодаря этому вы сможете найти для себя людей, близких по духу, настоящих соратников.

"Хороший пример — моя команда. Когда я спрашиваю у ребят, почему вы решили работать со мной, то абсолютно каждый говорит: потому что их привлекла моя личность, моё мышление, мировоззрение, личные качества, уверенность, сила. Люди пришли для того, чтобы быть в моём поле и заряжаться энергией от меня. Мы с ними совпали, поэтому рядом со мной трансформируются и растут не только клиенты, но и сотрудники. "Свои" люди вместе с компанией готовы пережить и трудные времена. Когда в 2022 году я ушла в сильный "минус", у меня были долги с подрядчиком и пришлось распустить команду, одна из моих помощниц решила остаться рядом, поддержала в трудный момент, и мы вместе с ней вместе подняли бизнес снова. Эта поддержка была для меня суперценой! Поэтому личный бренд помогает не только продавать свою продукцию, но и находить хороших клиентов и создавать сильную команду", — поделилась своим опытом Алиса Котляр.

Через личный бренд можно продвигать любой бизнес. Поэтому важно проявляться в соцсетях и собирать лояльную аудиторию — это ценнейший вклад в успех компании. Проекты человека с личным брендом становятся прибыльными за счёт большого социального капитала, людей, которые готовы покупать любую продукцию человека, который им симпатичен. Естественно, для успеха бизнеса важны и качество продукта, и сервис, и актуальность. Вот почему, уверена Алиса Котляр, личный бренд необходим каждому предпринимателю в 2023 году.