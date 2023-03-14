Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Блогер Котляр: "Яркий пример работы личного бренда — певец Тимоти"

3:36
Экономика » Правила игры

Люди покупают у людей. Эту истину понимает практически каждый предприниматель. Социальные сети создали уникальный канал, через который можно легко транслировать на большую аудиторию свои ценности и смыслы, тем самым мотивируя людей на покупку своего продукта.

Блогер Котляр: "Яркий пример работы личного бренда — певец Тимоти"

В современном мире очень хорошо видно, насколько личность может влиять на показатели в бизнесе, его масштаб и результаты. Например, блогеры с большой аудиторией делают запуски своих продуктов с миллионной и миллиардной выручкой. О том, как монетизировать личный бренд в 2023 году, рассказала читателям Pravda.Ru блогер, сертифицированный бизнес-коуч по стандартам ICF и ACTР, предприниматель Алиса Котляр.

Как монетизировать личный бренд в 2023 году?

Что транслировать для развития личного бренда? В первую очередь, образ человека, его внешность и жизненную позицию. Важно освещать сферы влияния, смыслы, которые транслирует человек и его продукт, показывать взаимоотношения с аудиторией и так далее.

Яркий пример работы личного бренда — певец Тимоти, который открыл несколько компаний под своим именем благодаря медийности. Партнёры и покупатели знают его, и люди готовы пользоваться его продукцией, потому что симпатизируют его социальной позиции, его творчеству или просто хотят быть причастными к полю этого человека.

Современные предприниматели растут и развиваются через людей. Для выстраивания крепкой, успешной команды и привлечения лучших сотрудников личный бренд тоже важен. Благодаря этому вы сможете найти для себя людей, близких по духу, настоящих соратников.

"Хороший пример — моя команда. Когда я спрашиваю у ребят, почему вы решили работать со мной, то абсолютно каждый говорит: потому что их привлекла моя личность, моё мышление, мировоззрение, личные качества, уверенность, сила. Люди пришли для того, чтобы быть в моём поле и заряжаться энергией от меня. Мы с ними совпали, поэтому рядом со мной трансформируются и растут не только клиенты, но и сотрудники.

"Свои" люди вместе с компанией готовы пережить и трудные времена. Когда в 2022 году я ушла в сильный "минус", у меня были долги с подрядчиком и пришлось распустить команду, одна из моих помощниц решила остаться рядом, поддержала в трудный момент, и мы вместе с ней вместе подняли бизнес снова. Эта поддержка была для меня суперценой!

Поэтому личный бренд помогает не только продавать свою продукцию, но и находить хороших клиентов и создавать сильную команду", — поделилась своим опытом Алиса Котляр.

Через личный бренд можно продвигать любой бизнес. Поэтому важно проявляться в соцсетях и собирать лояльную аудиторию — это ценнейший вклад в успех компании. Проекты человека с личным брендом становятся прибыльными за счёт большого социального капитала, людей, которые готовы покупать любую продукцию человека, который им симпатичен. Естественно, для успеха бизнеса важны и качество продукта, и сервис, и актуальность. Вот почему, уверена Алиса Котляр, личный бренд необходим каждому предпринимателю в 2023 году.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
Дмитрий Назаров заявил о возвращении в Россию: "Будем творить"
Гагин: завод АЗОМ в Артёмовске может стать для ВСУ новой "Азовсталью"
Штурмовики ЧВК "Вагнер" показали, как выглядит АЗОМ изнутри
Минфин США: потолок цен на нефть из России может выйти Западу боком
Песков: вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается
Нидерланды пообещали передать Украине тральщики и радары для обнаружения БПЛА
Рогов: в результате взрыва, прогремевшего в Мелитополе, пострадали два человека
В Уфе вместо упавшего с недостроенной мечети "Ар-Рахим" купола отольют новый
Политолог Олейник: в драме с Киево-Печёрской лаврой может быть замешан Байден
Рогов сообщил о теракте в центре Мелитополя: в машине сработало взрывное устройство
Популярное
В Белграде потребовали побыстрее ввести санкции против России

Министр экономики Сербии Раде Баста потребовал как можно скорее ввести санкции против России. Объяснил он это огромным давлением, которое испытывает его страна.

Министр экономики Сербии потребовал как можно скорее ввести санкции против России
РВ: появились доказательства возможного расстрела военного ВС РФ боевиками ВСУ
Украинские боевики захватили российского военного в плен
Польша готовится к прямому столкновению с Россией — Басурин
Симоньян заподозрили в том, что она католичка из-за перекрестия слева направо
Мобильник, компьютер и интернет: технологии родом из СССР Дмитрий Соколов Ведя войны, Россия наступает на одни и те же грабли Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева
Мощнейшее наступление РФ у Донецка: готовится котёл для ВСУ
Китай опасается США, доводя уровень армии КНР до мировых стандартов
Три БПЛА полетали возле части ВКС РФ в Новой Москве
Три БПЛА полетали возле части ВКС РФ в Новой Москве
Последние материалы
Блогер Котляр: "Яркий пример работы личного бренда — певец Тимоти"
Дмитрий Назаров заявил о возвращении в Россию: "Будем творить"
США намерены воевать с Китаем. В роли Украины будут Австралия и Филиппины
"Мы идём в тишине по убитой весне"
Исихазм - дзен по-европейски или истинный путь к богопознанию?
Гагин: завод АЗОМ в Артёмовске может стать для ВСУ новой "Азовсталью"
Штурмовики ЧВК "Вагнер" показали, как выглядит АЗОМ изнутри
Минфин США: потолок цен на нефть из России может выйти Западу боком
Песков: вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается
Нидерланды пообещали передать Украине тральщики и радары для обнаружения БПЛА
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников