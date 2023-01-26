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Сергей Лебедев

Промышленные секреты в Сбербанке не хранят

Экономика » Производство

В одном из документов Евросоюза отмечалось, что из списка подозреваемых в промышленном шпионаже не стоит исключать разведслужбы даже дружественных государств.

Промышленные секреты в Сбербанке не хранят

В этом документе также утверждалось, что благодаря Интернету практически всю информацию перехватывают сотрудники Агентства национальной безопасности США. Кстати, эту информацию уже давно копируют в американском центре в Англии, откуда по спутниковой связи сразу пересылают её в штаб-квартиру агентства в Форт-Мид США.

Американский "эшелон" просвечивал СССР

Ёжику понятно, даже если с вами сидит "друг" из дружественной страны, то чьи-то шпионы выполняют задачи по сбору экономической или военной информации. Но таких примеров, скандалов или подозрений всё больше. И никакие союзнические обязательства здесь ни при чём.

Хороший пример со всем известным немецким концерном "Сименс". У нас в России его знают не одно десятилетие. В своё время Южная Корея объявила конкурс на лучший проект высокоскоростного тепловоза. Среди претендентов были "Сименс" и французская компания "Альстом". Победили французы, а вскоре выяснились "дивиденды" парижан.

Проиграть немцам конкурс помогло французское генеральное управление безопасности, которое сумело прослушать и просмотреть, где надо, секретную связь "Сименса". Полученные данные шли "Альстому", где и вносились нужные улучшения в проект.

Сегодня Интернет — наилучший способ схватить нужную вам информацию. Уже при первых внутренних разборках в промышленных компаниях отмечалось, что "число никем не замеченных взломов компьютерных сетей будет неуклонно расти". А, судя по сообщениям в последние десятилетия в России, где уже слиты десятки миллионов объективок на нас с вами, — это так. Но кто, где и почему? Это уже другой вопрос.

Шпионаж помогает обвинить вас в плагиате, как когда-то сумели сделать американцы, украв у немецкой компании её секреты.

Компания "Энеркон", производитель ветряных энергоустановок в Германии, попала в руки агентам американцев из "Кеннетек". Последние, украв разработки немцев, обвинили их в том, что они использовали в своих агрегатах детали американских разработок. Результат — начались юридические споры в сфере авторских прав. Главное, немцев вышибли с американского рынка. А это миллионы убытков и безработных в вашей стране.

Также обожглись с американцами и французы. Оказалось, что все самые секретные каналы связи промышленных предприятий были под "колпаком" у американцев. Электронная разведка была названа "Эшелоном". Именно этот проект ещё до развала СССР прослушивал наши переговоры, как и наших союзников по Варшавскому договору. Речь идёт, в первую очередь, о беспроводной связи. Хотя, американцы, как обычно, и пиарили свой проект, как борьбу с терроризмом, преступностью и наркомафией, но все понимали, что американский "колпак" черпает отнюдь не информацию о наркомафии в вашей стране.

Советский сопромат пока никому не по зубам

Как отмечали французские эксперты, в Штатах десятки тысяч специалистов анализируют данные перехвата, которые касаются деятельности ведущих промышленных компаний во всём мире. Подобное можно сказать и о многих других странах, которые нередко попадают в число наших "друзей".

Хочется упомянуть случай, который закончился "мирно". Без стрельбы и суда.

Одному из американцев удалось попасть на деловую встречу немецкой фирмы "Бенингер". Янки оказался из конкурентов — "Джонсон и Джонсон". Результат "встречи": были похищены документы с описанием нового прибора для измерения уровня сахара в крови. Миссия американца окончилась полюбовно: немцам выплатили втихую 15 миллионов долларов. И попросили помалкивать.

На Западе проблему промышленного шпионажа обозначили несовершенством госуправления. В частности, подчёркивалось, что эффективная борьба со шпионажем возможна лишь тогда, когда фирмы раскроют свои карты перед государством. А при капитализме это невозможно. Поэтому государство не может внедрить своих контрагентов в данную область. Насколько это правда — решают суды. Но в каждой стране своё судопроизводство и законы.

Главное, что двигатели наших военных истребителей никто даже скопировать не может. Технологии и русский сопромат освоить пока невозможно. Надеюсь, это будет и продолжаться дальше.

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Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы сша ссср наука закон бизнес деньги франция интернет германия технологии
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