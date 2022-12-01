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Сергей Лебедев

Вопросы к российской экономике остались те же, как и действующие в ней лица

Экономика

В своё время был весёлый монолог у сатирика о выселенном из советской гостиницы на Черноморском курорте английском инженере. Вся шутка строилась на якобы плохой акустике зрительного зала, когда вам ещё раз юморист объяснял: "Да нет, вы ослышались. Это советского инженера выселили, чтобы вселить английского. Да и не могли советскому инженеру дать пятиместный номер с видом на море"… Да и вообще, это было не у нас.

Вопросы к российской экономике остались те же, как и действующие в ней лица

В первый класс маленькие россияне шли с напутствием американского президента

Трагедия в том, что это было у нас и раньше в течение многих лет. И, как проклятое наследство, почти без заминок перетекло в новую Россию. С первых шагов новой власти нас стали "выселять" в любой и из любой областей внутренней и внешней политики с подачи зарубежных поводырей. Откуда же у нас появились на глазах шоры.

"1 сентября в Москве президент обратился к молодым россиянам со словами надежды. Он сказал, что если они проявят мужество и будут упорно трудиться, то смогут построить более светлое будущее в своей стране, переживающей сейчас экономические и политические потрясения", — писала одна из газет.

Вы думаете, это российский президент сказал, по аналогии с "советским инженером"? Нет, это президент Клинтон учил подрастающее поколение России, которому сегодня уже ближе к 40 годам, как надо было бы жить.

Также он дал напутственные слова и новым нашим парламентариям, когда заявил, что не следует обращаться к рецептам прошлого или вновь вводить государственный контроль над экономикой.

Слово "экономика" в наших реалиях — весьма загадочная штука. За последние сто лет, а это 70 лет Советской власти и 30 лет — "новой", её ругают на всех углах. "Плановая" экономика — плохо, сегодня "рыночная" — тоже плохо. Вероятно, у нас не было ни плановой, ни рыночной, тогда какая?

Утверждая, что "выбор — за Россией", большой проказник Билли Клинтон при встрече с первым российским президентом, которого пока ещё не увековечили, сказал:

"Как другу, не верю, что вы можете игнорировать незыблемые правила современной глобальной экономики, так же как я не мог бы игнорировать закон всеобщего тяготения, выбросившись из окна резиденции американского посла в Москве".

Как друг, Ельцин и не игнорировал, летя, словно бабочка на огонь, в шоковый беспредел новых экономических реалий. Надо отдать должное, не он один. Вся "шоковая терапия" свелась не к развитию российской промышленности, а к банальной спекуляции зарубежными продуктами и бытовой техникой. Или попросту к завышению цен. Тем более, кредитные вливания России давали не за красивые глаза. Сегодня мы пожинаем эту политику добрых советов заокеанских "друзей".

А что скажет ВЦИОМ подрастающему поколению о нашем времени

В первой половине 1990-х годов опросы общественного мнения утверждали, что молодые граждане России в возрасте до 35 лет по-прежнему привержены принципам демократии и рынка. Не надо забывать, что тогда ещё вовсю дымили трубы, не уничтоженной промышленности, оставшейся нам от "прошлых времён", ещё не везде элитные новостройки и "реновации" занимали по стране посевные поля. Хотя, уже тогда много было вопросов о финансированиии российской армии, а бизнесменов и депутатов десятками "мочили" даже в центре Москвы.

Несмотря на радости новой жизни, с элитными проститутками напротив Госдумы и дайвингом в экзотических морях, те, кто начал приближаться к 40 годам, относились к "реформам и неконтролируемому движению капитала" отрицательно, резонно считая, что это приведёт только к "лишениям и неопределённости". И это тоже сообщали опросники общественного мнения.

В отличие от нашего российского руководства, респонденты по стране уже в лучшие годы "олигархата" главным виновником всех бед называли США, которые навязывали стране либерализацию экономики. Вспоминая те времена, удивляюсь, какой всё-таки наш народ был прозорливый. Ведь в тогдашних российских СМИ практически везде доминировала прозападная пропаганда наравне с рекламой финансовых пирамид. Откуда же народ всё это знал?

Видно, уже тогда у многих карманы переставали раздуваться от кредиток. Даже если в 100-миллионной стране взять 5 миллионов миллионеров, а 95 миллионов — с доходами уровня от зарплаты до зарплаты — это отнюдь не показатель благоденствия страны. Это очень плохо.

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Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы сша деньги россия бизнес кредит экономика инвестиции
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