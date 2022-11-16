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Автор Антон Куликов

Вперёд, в прошлое: в Болгарии проведут расследование дефицита дров

Экономика

Народное собрание Болгарии единогласно проголосовало за создание временной комиссии по вопросу дефицита дров и высоких цен на них.

Вперёд, в прошлое: в Болгарии проведут расследование дефицита дров

Председателем комиссии был избран депутат от партии "Демократическая Болгария" Любен Иванов. Его партия критикует ситуацию, когда "Болгария и Румыния являются единственными странами ЕС, отапливающими дома этим архаическим способом", сообщает РИА "Новости".

В свою очередь, в партии "Возрождение" обвинили в дефиците дров "евроатлантическую толпу", которая вводит санкции против России.

Министр сельского хозяйства Явор Гечев признал определенные трудности, но заверил, что дров на зиму хватит. Он предупредил, что на их цену влияет создание ажиотажа.

В августе в болгарском Минсельхозе заявил, что запретит экспорт древесины в связи с дефицитом дров, подорожавших за год в два раза.

Стоит заметить, что проблема с дровами актуальна всё же отнюдь не только для Болгарии. Деятельность "евроатлантической толпы" повлияла даже на такое экономически мощное государство, как Германия. Где чиновники заявляют о резком выросшем числе грабителей, которые целыми грузовиками вывозят деревья из лесов, чтобы затем перепродать их на дрова.

Почему "грабителей"? Дело в том, что большая часть лесов в ФРГ находится в частной собственности. И разумеется, без разрешения владельцев рубить деревья в них нельзя. Но спрос, как говорится, рождает предложение.

А в Молдавии дрова стали причиной отставки министра окружающей среды. Дело в том, что к 1 сентября в стране должен был быть запущен сайт с информацией о том, где можно приобрести дрова. Однако в срок он запущен не был, что и стало причиной отставки министра Юлианы Кантараджиу.

Точнее сказать, причиной стало даже не то, что сайт не запустили вовремя. А то, как это прокомментировала Кантараджиу — с неподобающей ситуации ухмылкой. За это её и раскритиковали. Дрова слишком серьёзная тема, чтобы относится к ней неподобающим образом.

В Эстонии же летом разрешили сбор валежника в лесу. Но потребовали, во-первых, плату (80 евро за гектар), во-вторых, разрешение на сбор валежника. Собирать ветки бесплатно разрешили только в том случае, если их не будут использовать для отопления. Кто вот только это отслеживать будет, интересно.

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